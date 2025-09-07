Álex Márquez (Ducati) ha ganado este domingo, por delante de su hermano Marc (Ducati), la carrera larga de MotoGP del Gran Premio de Cataluña, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo que se ha disputado en el circuito de Montmeló, mientras que el italiano Enea Bastianini (KTM) ha completado el podio de esa misma categoría.

PORQUE HOY SÍ 🪄PORQUE HOY HA VUELTO A GANAR Y LO HA HECHO EN SU CASA 🎩@alexmarquez73 se lleva la victoria y no habrá opción de título para Marc Márquez en Misano#CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/26fPcCIgMe — DAZN España (@DAZN_ES) September 7, 2025

La acción sobre Montmeló empezó con Moto3, donde ganó el ayorense Ángel Piqueras (KTM) por delante del sevillano José Antonio Rueda (KTM), líder del Mundial y que remontó después de haber hecho una long lap penalty. El japonés Taiyo Furusato (Honda) fue tercero y dejó sin premio al puertollanero David Almansa (Honda).

Luego llegó Moto2, donde el sanvicentero Dani Holgado (Kalex) lideró desde la pole hasta el final ante su tocayo el nazareno Muñoz (Kalex), que acabó tercero por detrás del inglés Jake Dixon (Boscoscuro). El madrileño Manu González (Kalex) concluyó cuarto y amplió su liderato del Mundial porque el corberano Arón Canet (Kalex) se cayó y ya no regresó.

El plato fuerte en Montmeló arrancó con Marc Márquez rebasando a su hermano Álex en una salida donde Pedro Acosta (KTM) alcanzó la tercera plaza en detrimento del francés Fabio Quartararo (Yamaha). Al inicio de la cuarta vuelta recuperó Álex Márquez el liderato y al empezar la quinta encimó Acosta a Marc, con Bastianini acechando justo detrás.

¡ÁLEX MÁRQUEZ RECUPERA EL LIDERATO ADELANTANDO A SU HERMANO! 🚀@alexmarquez73 se lo trabajó y acabó pasando a Marc #CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/6LgoHyYPMX — DAZN España (@DAZN_ES) September 7, 2025

Mientras, el también italiano Francesco Bagnaia (Ducati) remontaba desde su vigesimoprimer lugar en parrilla hasta rodar octavo después de consumir el primer tercio de la carrera a 24 vueltas en total. Otro nombre ilustre, el sansebastianense Jorge Martín (Aprilia), igualmente rodaba lejos de la lucha por el podio entre Bastianini y Acosta.

Sin embargo, el Tiburón de Mazarrón acusó la prematura degradación del neumático blando que había montado en su rueda trasera y se alejó de un Bastianini que aguantaba sin problemas en el tercer puesto. Delante, los hermanos Márquez se dieron cierta tregua y Marc no arriesgó pese a tener opción de labrarse un match ball de título si ganaba aquí.

ES UNA DE LAS IMÁGENES DE LA TEMPORADA 😍 SON ÁLEX Y MARC MÁRQUEZ HACIENDO HISTORIA EN SU CASA Sacando los pasos prohibidos, abrazándose y celebrando un doblete que nunca olvidarán 🥹#CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/N6jgYpROwn — DAZN España (@DAZN_ES) September 7, 2025

El mayor de los Márquez se conformó entonces con el segundo puesto en la meta definitiva y con ver a Álex conseguir su segundo triunfo de esta temporada en la cilindrada reina del Mundial de motociclismo, cuya corona no obstante parece ya destinada a la cabeza de su hermano.

Ahora la ventaja de Marc sobre Álex es de 182 puntos. Queda claro que el mayor de los Márquez no podrá ganar matemáticamente el título la próxima semana en el GP de San Marino en Misano, pero sí el 28 de septiembre en Japón, cuando quedarían cinco pruebas para el final del Campeonato.