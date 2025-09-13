Bezzecchi arrebata la pole a Álex Márquez en Misano y Marc saldrá cuarto

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha logrado la pole position para el Gran Premio de San Marino de MotoGP, que se disputa en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, mientras que el líder del Mundial, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), ha sido cuarto.

Pole de Marco Bezzecchi en casa con ayuda de Jorge Martín 🇮🇹 🤯🔥 Àlex Márquez y Marc Márquez, los dos primeros del Mundial, acabaron 2º y 4º respectivamente #SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ICs3OGtEMu — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2025

Bezzecchi paró el cronómetro en 1:30.134 —cerca del récord que el año pasado logró su compatriota Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) con 1:30.031—, arrebatando la pole a Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) por 88 milésimas, mientras que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) también estará en la primera línea de salida.

Joan Mir (Honda RC 213 V) se probó durante los entrenamientos libres tras la fuerte caída que sufrió en la curva 10 en la primera jornada y, tras dar unas cuantas vueltas, decidió bajar de la moto y dar por concluida la sesión con muchas molestias en el cuello.

Otro español, el campeón del mundo Jorge Martín (Aprilia RS-GP), también fue protagonista, en su caso al sufrir una caída, en la que no se produjo daños físicos, pero que le forzó a concluir la sesión libre antes de tiempo. Quartararo consiguió el mejor tiempo al final de la primera clasificación con 1:30.481, apenas una milésima de segundo más lento que el mejor tiempo del primer día de Marc Márquez, 1:30.480, con Fermín Aldeguer segundo.

La Q2 comenzó con la ausencia de Mir, mientras que Marc fue la primera referencia válida con 1:30.624, seguido por su hermano Alex, pero ambos protagonizando una segunda vuelta rápida consecutiva que Marc abortó; sin embargo, Alex continuó para encaramarse a la primera posición con 1:30.222, el mejor tiempo de todo el fin de semana.

Tras la estela de Marc Márquez iba con parciales de vuelta rápida Pedro Acosta (KTM RC 16), pero el Tiburón de Mazarrón se fue por los suelos en la curva 14 y se mantuvo en la quinta plaza.

La caída de Pedro Acosta cuando venía en su vuelta rápida 🥺🦈#SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/c6CpPaVywx — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2025

Con menos de tres minutos de sesión fue Quartararo quien empezó a marcar parciales de vuelta rápida, aunque falló en los dos últimos, pero ello no le impidió ascender hasta la segunda plaza, entre los dos hermanos Márquez, con un tiempo de 1:30.318.

El susto de Àlex Márquez por la celebración de la Pole de Bezzecchi 😂 🔗 https://t.co/H8PRyDckCl#SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/b2FMvuSSq6 — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2025

A menos de medio minuto para el final de la sesión apareció Bezzecchi, que paró el cronómetro en 1:30.134 que le valió la primera posición, por delante de Alex y Quartararo, con Marc, Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio en la segunda. La tercera línea de salida la ocuparán Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, con Luca Marini, Jorge Martín y Joan Mir en la cuarta.