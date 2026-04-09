Aleix Espargaró ha sufrido un grave accidente en el circuito de Sepang, en Malasia, mientras participaba en las jornadas privadas de test que estaba realizando con Honda MotoGP. El piloto, que forma parte del equipo de pruebas, ha hecho pública la noticia a través de sus redes sociales.

"El martes, durante la prueba aquí en Sepang, sufrí un fuerte accidente. Como resultado, tuve varias contusiones y cuatro vértebras rotas, aunque por un margen muy pequeño, y afortunadamente no afectaron la médula espinal", explicó en las líneas iniciales.

Seguidamente, el de Granollers contó: "Después de unos días en el Hospital CU Aurelius, donde he sido tratado increíblemente bien, ahora puedo volar a casa con Laura, quien vino al rescate desde el otro lado del mundo (una vez más, y he perdido la cuenta...) y allí evaluaremos si se necesita cirugía en Quirón Dexeus. Gracias a todo mi equipo Honda por cuidar de mí estos últimos días. ¡Perdón por el susto, volveré!".

Pruebas con la moto

Aleix Espargaró, junto a su compañero de equipo Takaaki Nakagami, estaba rodando con el prototipo de HRC de 2026 para hacer mejoras con vistas a lo que queda de temporada y con la montura de 2027. Debido a concesiones, la moto de 850cc, con los neumáticos Pirelli, aún puede realizar este tipo de entrenamientos.

Por el momento, las marcas de MotoGP deben realizar las pruebas de las motos que rodarán durante el curso que viene de manera privada. Estas serán abiertas al público el 22 de junio en Brno y el 21 de septiembre en el Red Bull Ring. Posteriormente, en el test de Valencia de noviembre. Antes, hay dos test oficiales con las de 2026 y los Michelin. El primero será el 27 de abril en el GP de Jerez y el 18 de mayo en Barcelona.