Hamilton a Ferrari, el fichaje que lo cambia todo

Podríamos empezar diciendo que el fichaje de Hamilton por Ferrari es la crónica de una muerte anunciada, pero nadie se lo esperaba a estas alturas de la temporada cuando ni siquiera se han presentado los equipos y tampoco han empezado los entrenamientos de pretemporada.

Si se termina de confirmar el cambio de cromos para 2025 el anuncio sin duda llega a destiempo y seguro que condiciona tanto la temporada de Mercedes, qué no sé hasta que punto no podría bajar del coche al siete veces campeón del mundo, y a Carlos Sainz que deberá luchar en un equipo que no le quiere, pese a ser el único que logró el año pasado ganar a los Red Bull y subirse a lo más alto del podio.

No envidio la mañana que deben estar viviendo en Mercedes y en particular el jefe de equipo Toto Wolff, y es que desde el pasado mes de mayo el piloto inglés lleva negando que tuviera intención de marcharse de las flechas plateadas. En el mes de mayo del año pasado fue la primera vez que Wolff tuvo que salir a desmentir ante la prensa los rumores que colocaban en 2024 a Hamilton en la escudería italiana y sonada fue también la conversación del 44 confesando a su jefe que había cenado con el presidente de Ferrari. Aquello fue casi de guion de telenovela, Hamilton le aseguraba a Wolff que no había nada, que sólo había sido una cena y que no eran más que habladurías.

Una cena que se producía pocas semanas después de que el piloto inglés renovara con Mercedes por dos temporadas por la jugosa cifra de 40 millones, pero con un cláusula a partir de la cual el piloto podría reducir el contrato a un año según los resultados de la escudería durante la temporada.

Pues la temporada aún ni siquiera ha comenzado y según la prensa italiana y un gran número de voces acreditadas dan la operación cerrada a falta de algunos flecos mínimos. Filtrar la noticia a pocos días de la presentación de los equipos es un bombazo que puede condicionar la temporada. Si yo trabajara en Mercedes vería la opción de apartar a Hamilton del garaje para que no pudiera acceder a los avances técnicos, teniendo en cuenta que al año siguiente puede llevarse los secretos a Ferrari, ávida de nuevas ideas de desarrollo.

Para Carlos Sainz, un piloto trabajador, constante y que todavía tiene mucho margen de mejora, tampoco será una temporada sencilla. Ahora ya sabemos porqué se estaba retrasando la renovación y porqué algunas voces empezaban a relacionar al madrileño con Red Bull, Mercedes o Aston Martin. Pese a que ha sido Carlos el que más ha tirado del carro y ha conseguido para Ferrari más puntos y más visibilidad, al final será Leclerc el que se quede. Aunque visto lo visto en la escudería del Cavallino Rampante pueden que le estén haciendo un favor a Carlos. Ya veremos cómo reacciona el siempre impecable Hamilton cuando a Ferrari le dé por hacer de las suyas en los cambios de ruedas o en las estrategias. Seguro que se acuerda de la pulcritud y exactitud de los alemanes de Mercedes.