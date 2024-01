Márquez jugará al despiste en 2024

El ocho veces campeón del Mundo ha sido el protagonista, junto a su hermano Álex Márquez, de la primera rueda de prensa desde que ingresara en el equipo Gresini de MotoGP. Los hermanos compartirán equipo, garaje y patrocinador por segunda vez en la vida deportiva de ambos. Ya coincidieron en el equipo Honda HRC, en 2020, cuando Márquez empezó con su calvario al caerse en la primera carrera de la temporada y marcar para siempre su vida deportiva.

Ahora Estrella Galicia, uno de los patrocinadores del equipo, les ha sentado por primera vez esta pretemporada cuando quedan apenas veintiún días para que se celebren en Malasia los primeros entrenamientos de pretemporada.

La expectación por ver qué es capaz de hacer Márquez con Ducati, la moto ganadora del Mundial de pilotos y de equipos, es máxima, pero el ocho veces campeón del Mundo juega al despiste.

Ya lo ha dicho este miércoles, el objetivo es llevar "perfil bajo". Márquez sabe, que pese a compartir equipo con su hermano, está en territorio enemigo, en Ducati. Mucho se ha hablado de las presiones que hubo desde la fábrica italiana para que Márquez no se hiciera con una de sus monturas. Los italianos quieren que esta sea su era en MotoGP, moto italiana y campeones italianos, y si no que se lo digan a Jorge Martín que pese a conducir una Ducati, ni ha podido ser parte del equipo oficial, ni ha tenido el favor de la marca como sí lo ha tenido Pecco Bagnaia.

Por eso el ilerdense ni compara las motos, ni da demasiada información sobre sus sensaciones reales después de las pruebas de Cheste, ni quiere postularse como candidato a nada. Su único objetivo declarado, divertirse, volver a disfrutar pilotando, para que después llegue todo lo demás.

Conociendo a Márquez, su ambición y su talento seguro que su pensamiento está en el título, en recuperar el número uno en su carenado y volver a ser el de antes. Nadie duda de que lo pueda hacer, por eso Márquez quiere desviar los focos, alejarse de los titulares y centrarse en la oportunidad para seguir en MotoGP. Carrera a carrera sin enfadar demasiado a los italianos, y al resto, para evitar que sea el paddock contra Márquez. No olvidemos que el vigente campeón no es el español si no el piloto italiano Bagnaia.