Norris rompe el guion y gana a Verstappen en Miami

Después de ver a Max Verstappen hacer la pole para la carrera del domingo y ganar la sprint del sábado, al vigente campeón, sólo le faltaba alzarse con la carrera el domingo, pero Lando Norris se ha interpuesto en el camino y ha conseguido romper una de las rachas más fructíferas de la Fórmula1. Miami nos ha permitido ver sufrir a Verstappen conduciendo el Red Bull, que esta vez no fue perfecto y parecía tener algún problema del subviraje. La imperfección del monoplaza del toro y un safety car en mitad de la carrera, cuando Lando Norris todavía no había parado y lideraba el gran premio, ha permitido cambiar el

guion tantas veces visto y predecible de los últimos años en la carreras de Fórmula1.

Si bien es cierto que no hace mucho vimos a Carlos Sainz ganar un gran premio a Red Bull, no es por restarle mérito, pero lo hizo en Australia con Max Verstappen fuera de carrera por un problema en los frenos. Pero no nos engañemos, esto no ha sido más que un golpe de suerte bien aprovechado por parte de McLaren, que si bien es cierto llevan ya muchas carreras trabajando de manera muy acertada en la evolución del coche todavía no están para dar el sorpaso a Red Bull.

Miami además, es un circuito muy complejo, el asfalto poco abrasivo, la cercanía de los muros y el sector de curvas lentas hacen que cada vuelta sea distinta y exija los máximo y la máxima concentración de los pilotos. Lando Norris lleva ya mucho tiempo postulándose como alternativa y ha sabido aprovechar a la primera y a la perfección la primera debilidad que Red Bull ha mostrado, parece que no les ha sentado bien la noticia de la marcha de su ingeniero jefe, Adrian Newey.

McLaren vuelve así a ganar una gran premio, dándole a Norris la primera victoria de su carrera deportiva. En McLaren han estado mucho más listos que en Ferrari, que parecía la verdadera amenaza para Red Bull, Leclerc pese a su agresividad sólo pudo ser tercero. La salida casi kamikaze de Checo Pérez que apartó a Carlos de la segunda posición, y el coche de seguridad que tuvo que salir como consecuencia del accidente entre Magnussen y Sargeant, cambió la cosas y no sólo para Norris. Fernando Alonso pudo consolidar su remontada desde la decimoquinta posición hasta la novena, rascando algunos puntos

impensables para el asturiano y más después de la nefasta clasificación del sábado.

A poco nos ha sabido también la cuarta posición de Carlos Sainz que tuvo que luchar cuerpo a cuerpo con el otro de los Mclaren, pilotado por Óscar Piastri, para ser cuarto. Este domingo la suerte no ha estado con el madrileño que de haber parado una vuelta más tarde a cambiar sus neumáticos habría luchado por la victoria con Lando Norris. En cualquier caso este gran premio de Miami nos ha dejado muy buenas sensaciones tanto dentro de la pista, por las numerosas batallas que se han podido disfrutar, como fuera de ella, por el espectáculo que se ha montado entorno a las carrera. Lleno absoluto, espectáculo al más estilo americano y todo un ejemplo a seguir para destinos como Madrid a la hora de organizar un gran premio de Fórmula1.