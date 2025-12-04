Alarma en la NBA: Giannis Antetokounmpo borra a los Bucks de su redes sociales

El mercado de traspasos de la NBA vuelve a encenderse y, una vez más, el foco apunta directamente a Giannis Antetokounmpo. Según informó Shams Charania, el astro griego y su agente, mantienen conversaciones con los Milwaukee Bucks para analizar cuál debe ser el siguiente paso: continuar en Wisconsin o abrir la puerta a un posible traspaso. La resolución, prevista para las próximas semanas, será clave, ya que podría determinar su disponibilidad antes de la fecha límite del 5 de febrero.

Giannis Antetokounmpo inició la temporada convencido de la visión del gerente general Jon Horst y del entrenador Doc Rivers, y con el plan de evaluar los primeros 25 partidos antes de tomar una decisión sobre su futuro. Sin embargo, el rendimiento del equipo ha complicado el escenario y puede adelantar la toma de decisiones del gigante griego. El motivo es que los Milwaukee Bucks acumulan un balance de 9-13, son undécimos en la Conferencia Este y han perdido ocho de sus últimos nueve partidos, lo que ha intensificado la presión interna y externa.

Un inicio irregular que aviva los rumores

No es la primera vez que se habla de la salida de Giannis Antetokounmpo de los Bucks y es que, durante la pretemporada, el jugador de 31 años llegó a contemplar opciones fuera de Milwaukee, incluyendo un posible traspaso a los New York Knicks. No obstante, la franquicia esperaba que un comienzo sólido sirviera para apagar cualquier duda, pero la realidad ha ido en dirección contraria. Milwaukee ha tenido serias dificultades sin su estrella: registra un 1-5 en los partidos que Giannis se ha perdido, mientras que con él en la pista el equipo firma 126,9 puntos por cada 100 posesiones, la mejor marca ofensiva de la NBA.

A nivel individual, Giannis Antetokounmpo mantiene un rendimiento excelente, con promedios de 30,6 puntos, 10,7 rebotes y 6,4 asistencias, acompañados de un imponente 64% de acierto en tiros de campo. Su impacto sigue siendo incuestionable, pero los problemas colectivos han alimentado la incertidumbre sobre su continuidad.

Just in: Giannis Antetokounmpo and his agent Alex Saratsis have started conversations with the Milwaukee Bucks about the two-time NBA MVP's future – and discussing whether his best fit is staying or elsewhere, sources tell ESPN. A resolution is expected in the coming weeks. pic.twitter.com/NfrpL2Ffvr — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025

El movimiento en redes que encendió todas las alarmas

La tensión se disparó la noche del martes cuando Giannis Antetokounmpo realizó un gesto sorprendente en sus redes sociales. El dos veces MVP borró casi todas sus publicaciones relacionadas con los Bucks en X, dejando únicamente contenido anterior a 2021 y una felicitación a Kobe Bryant. Además, en Instagram, eliminó prácticamente todas las publicaciones vinculadas a Milwaukee, conservando solo las relativas al anillo de campeón y al In-Season Tournament.

Como era de esperar, el movimiento generó confusión inmediata entre los aficionados y analistas. Para muchos, se trata de una forma de presionar al equipo para facilitar un traspaso o, al menos, para elevar su influencia en la toma de decisiones sobre el rumbo deportivo de la franquicia.

A esta situación se suma la revelación del periodista Brian Windhorst, quien aseguró que Giannis Antetokounmpo solicitó un traspaso a los Bucks antes del inicio de la temporada 2025-26. Según su información, el griego decidió rectificar y comprometerse con el equipo, pero con una condición: permanecer en un contexto competitivo y con aspiraciones reales al título.

Lesión y reacción del equipo ante los Pistons

En medio de los rumores, los Bucks lograron una victoria de mérito ante los Detroit Pistons por 113-109, remontando una desventaja de 18 puntos. El triunfo llegó pese a la lesión de Giannis Antetokounmpo, que abandonó el partido en el primer cuarto tras sufrir una distensión en la pantorrilla derecha. La acción, sin contacto, dejó al equipo sin su líder durante casi todo el encuentro.

No obstante, los Detroit Pistons, con un notable récord de 17-6, aprovecharon la salida del griego para abrir hueco, pero Milwaukee encontró la forma de reaccionar. A falta de 1:34, los Bucks igualaron 108-108 y cerraron el choque con una defensa sólida y un ataque efectivo en los tiros libres.

La falta del griego hizo que Kevin Porter Jr. asumiera la responsabilidad ofensiva con 26 puntos, mientras que Ryan Rollins aportó 22 y AJ Green sumó 19. En Detroit, Tobias Harris fue el máximo anotador con 20 puntos y Cade Cunningham terminó con 15. El triunfo aporta algo de oxígeno, pero no cambia la pregunta central: ¿seguirá Giannis Antetokounmpo en Milwaukee o será el gran protagonista del mercado de traspasos?