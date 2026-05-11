Aday Mara se dispara en las previsiones del draft de la NBA

El ascenso de Aday Mara en las previsiones del draft de la NBA empieza a adquirir tintes de fenómeno. Apenas unas semanas después de proclamarse campeón de la NCAA —la prestigiosa liga de baloncesto universitario de Estados Unidos— con los Michigan Wolverines, el gigante zaragozano aparece ya situado en el puesto 12 de varios mock drafts, una posición de lotería que le abriría de par en par las puertas de la élite y que incluso le vincula con unos Oklahoma City Thunder que siguen acumulando talento joven casi por inercia.

La progresión del pívot español, de 21 años, ha sido meteórica. Hace apenas unos meses muchas previsiones le situaban fuera del Top 20, todavía rodeado de dudas por su físico, su falta de continuidad en Michigan y un perfil considerado demasiado clásico para la NBA moderna. Pero su explosión en la NCAA, con título incluido, ha cambiado completamente el relato.

Aday ha firmado una temporada muy seria en el baloncesto universitario: dominante cerca del aro, intimidador en defensa y bastante más móvil de lo que muchos le presuponían. Sus números tampoco han pasado inadvertidos: 12,2 puntos, 6,8 rebotes y 2,6 tapones por partido con porcentajes altísimos en tiros de campo. Y aun así, sorprende ver hasta qué punto se ha disparado su cotización.

Porque una cosa es consolidarse como primera ronda y otra muy distinta aparecer ya en posiciones de lotería, por delante de proyectos exteriores mucho más adaptados al baloncesto NBA actual. En Estados Unidos parecen haberse dejado seducir por algo que en Europa se intuía desde hace tiempo: sus dimensiones son completamente diferenciales y, además, empieza a dar sensación de jugador "moldeable" para el baloncesto moderno. Lo que hasta hace poco se veía como rigidez, ahora empieza a interpretarse como margen de crecimiento.

La lotería del draft celebrada la pasada madrugada dejó el pick número 12 en manos de Oklahoma City Thunder: los actuales campeones de la NBA son una franquicia obsesionada desde hace años con acumular talento joven y desarrollar jugadores a fuego lento. Y ahí es donde el nombre de Aday Mara aparece ya con fuerza.

El encaje resulta llamativo. Oklahoma no necesita resultados inmediatos y puede permitirse trabajar con paciencia a un jugador todavía en construcción. Además, el perfil de Mara encaja bastante bien en esa tendencia actual de recuperar interiores grandes capaces de proteger el aro y generar ventajas desde la pintura. En otras palabras: quizá la NBA esté girando otra vez hacia los pívots… o quizá simplemente haya franquicias convencidas de que un jugador de 2,21 con talento técnico siempre merece una apuesta alta.

Eso sí, conviene no perder de vista que los mock drafts cambian constantemente y que queda mucho proceso por delante: entrenamientos privados, entrevistas, pruebas físicas y el eterno juego de humo previo al draft. Aun así, el salto ya está ahí. ESPN le colocaba hace poco en el puesto 14 y ahora algunas previsiones ya lo elevan hasta el 12.

Lo que parecía impensable hace un año empieza a convertirse en una posibilidad muy real: que España vuelva a colocar a un jugador en la lotería del draft NBA. Y que ese jugador sea Aday Mara, precisamente uno de los perfiles que más dudas generaba hace no tanto, convierte la historia en todavía más inesperada.