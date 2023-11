Djokovic: "No puedo ser amigo de Rafa Nadal"

Novak Djokovic quiere ganarlo todo y una vez hecho eso, si puede, volver a hacerlo. Así funciona la cabeza de Djokovic que ahora quiere ganar la Copa Davis que está disputando en Málaga con Serbia.

En una entrevista para el diario Marca, Novak ha comentado, entre otras cosas, cuál es su próximo objetivo: "Probablemente el récord de más títulos. Quiero ganar el mayor número de torneos posibles y pasar a Connors. Siempre hay registros en el horizonte que se pueden batir. De igual forma, yo quiero tener mis propios récords y mi historia, eso es lo más importante. Para conseguir ganar los grandes títulos, tengo que mantener el nivel de intensidad, dedicación y motivación".

También le preguntaron sobre Rafa Nadal y Novak Djokovic, pero Novak dejó claro que por motivos profesionales no pueden tener una gran relación personal y por lo tanto no pueden ser amigos.

"Es verdad que no podemos ser amigos porque con los amigos hablas de todo, de lo bueno, de lo malo, tus secretos... Con tus rivales no creo que te sientas muy a gusto revelando todo eso. En los últimos 15 años he visto más a Nadal y a Federer que a mis padres. Eso significa que han sido una parte muy importante de mi vida y de mi carrera. Tengo un respecto increíble por ellos y por la rivalidad que hemos mantenido tanto tiempo. Ha sido un viaje juntos muy largo y cuando colguemos la raqueta lo veremos de una manera más relajada", comentó Novak Djokovic.

Por otro lado, el número 1 del mundo habló del que ahora es su máximo rival tras el parón de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz: "Intento mirar hacia delante y en todas las grandes finales que he perdido siempre hay una razón. Intento aprender de ello y la experiencia de la derrota en una final de Grand Slam me motiva incluso más. Perdí en Wimbledon y desde entonces lo gané todo a excepción del partido con Sinner en la fase de grupos de Turín. Si analizo el año, podría decir que me fui bien perder con Carlos porque me motivó para el resto de temporada".