Suma y sigue en el Mutua Madrid Open. Carlos Alcaraz, doble campeón del torneo y vigente dueño de la corona de este Masters 1000 en tierra batida, volvió a saborear las mieles de la victoria en la Caja Mágica con un partido incómodo al inicio, pero sencillo al final. Además, Carlos confirmó que no siente dolor en su antebrazo y eso da esperanzas a propios y extraños de que se pueda lograr la tercer victoria consecutiva en la capital de España.

Carlos ganó al brasileño Thiago Seyboth Wild por 6-3 y 6-3 en una hora y cuarto y apenas pasó apuros. Como mucho se le vio algo frío en el inicio. Temeroso quizá de cómo iba a responder su antebrazo al cañón del carioca. Thiago buscó eso precisamente, vivir de derechazos potentes, sin embargo, a partir del 3-3, el partido se fue del lado español sin demasiados problemas.

Madrid estaba deseando escuchar a su campeón descartando problemas en su antebrazo y por fin tras este segundo partido para él, Carlos decía lo que todo el mundo quería oír, es decir, que no nota dolor al pegarle con su derecha.

"Para mí hoy era la prueba de fuego. Thiago le pega muy fuerte a la bola y tenía nervios porque no sabía cómo iba a responder mi antebrazo. No he tenido ninguna molestia. Me he sentido espectacular y he hecho golpes espectaculares con la derecha", comentó Carlos en la entrevista postpartido.

Ahora se reedita la final del año pasado en octavos ya que jugarán el alemán Struff y Carlos Alcaraz. Será el martes y como el propio Carlos reconoció ante los medios, espera un partido incómodo, pero siempre acabando como el año pasado, con victoria.