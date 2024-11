Un hombre con Alzheimer sólo recuerda el nombre de Rafa Nadal

La larga y espectacular carrera de Rafa Nadal en el tenis ha llegado a su fin este martes tras la derrota de España frente a Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis. No ha sido, ni de lejos, el final soñado por el manacorí ni por el mundo del tenis. Pero, como él mismo dijo, no creía en los finales de película.... No deja de doler que a los 38 años, Rafa Nadal se haya tenido que retirar del tenis con la tristeza de la eliminación en la Copa Davis y no con una sonrisa en la cara. Pero Rafa abandona "con la tranquilidad" de haber dejado "un legado no solo deportivo, sino también personal. Y así es. Su señorío y grandeza ha sido reconocido en casa uno de los rincones del mundo a los que llegó con su raqueta.

Todo el mundo sabe que Nadal es un caballero, tanto dentro como fuera de la pista. De hecho, su amigo Roger Federer escribió una emotiva carta en la que destacó que Nadal llevó el tenis a un "nivel que pocos podían imaginar". Pero el balear ha sido durante estos más de 20 años ilusión y esperanza para los españoles y aficionados al tenis y se ha ganado el corazón de todo el mundo por su juego y sus valores como persona. Pero, Rafa va ligado siempre a historias bonitas y emotivas... y la del padre de la periodista egipcia Reem Abulleil no es para menos.

El motivo es que esta periodista egipcia ha contado cómo su padre enfermo de alzheimer acabó recordando sólo a Rafa Nadal. Reem Abulleil detalla cómo la enfermedad empezaba a afectar a la memoria de su padre, que incluso se olvidaba del sistema de puntos en el tenis o de términos como ‘tie break’ o ‘deuce’, pero nunca se olvidó de Nadal y siempre preguntaba si había ganado.

El testimonio de Reem Abullei

"Empecé a ver a Nadal por televisión con mi padre cuando el español era apenas un adolescente. Nos unió su tenacidad, su estilo único, su derecha con efecto y su capacidad para lograr remontadas imposibles. Cuando a mi padre le diagnosticaron Alzheimer, ver a Nadal con él se convirtió en mi actividad favorita. Podía ignorar todos los cambios que estaba sufriendo su cerebro y simplemente disfrutar de nuestro amor común por el deporte y nuestra admiración por su competidor más feroz" comienza relatando.

Pero la historia no queda ahí y es que, según cuenta la periodista, "con el tiempo, mi padre empezó a olvidar el sistema de puntuación del tenis y me pedía repetidamente que se lo explicara durante los partidos, un desarrollo que me resultó difícil de aceptar. Empezó a olvidar el significado de términos como 'deuce' y 'tiebreak', pero curiosamente nunca olvidó el nombre ' Nadal '. Dejó de entender a qué me dedicaba, pero durante mucho tiempo recordó que tenía algo que ver con el tenis, y la primera pregunta que siempre me hacía era: "¿Ganó Nadal?", añade en una conmovedora carta.

La periodista también recuerda la tradición anual que seguía con su padre y su arrepentimiento de no haber traslado nunca al balear la admiración de su progenitor. "Estaba olvidando mucho vocabulario, lo que le dificultaba formar oraciones, pero el nombre "Nadal" de alguna manera todavía estaba escondido en alguna parte de su mente. Durante algunos años tuvimos una tradición anual: asistir al Campeonato Mundial de Tenis Mubadala en Navidad en Abu Dhabi. Mis padres viajaban desde El Cairo y todos íbamos juntos al partido de tenis. Yo me escabullía de los asientos de prensa y me sentaba junto a mi padre para ver a Nadal, que nunca se perdió ese torneo de exhibición durante los años que mi padre estuvo allí. Mi papá no podría estar más feliz. Después de los partidos, le decía que tenía que ir corriendo a la sala de prensa para hablar con Nadal y él siempre me decía lo mismo: "Dile que le mando saludos". Le explicaba a mi padre que eso no es algo que un periodista deba hacer, pero él me seguía pidiendo que lo hiciera de todos modos. Estoy un poco triste por no haberlo hecho nunca".

La familia Abulleil es una familia Nadal

El padre de Reem falleció hace 13 meses y en sus últimos años no pudo comunicarse mucho. "Veíamos algún partido de tenis de vez en cuando, sólo unos pocos partidos, con meses de diferencia, y lo único que quería era que me preguntara sobre Nadal. En cambio, fue mi madre la que me lo pidió. Y también mis hermanas. Lo que comenzó como una experiencia de unión entre dos, se convirtió en una comunidad de aprecio por una leyenda del deporte. En El Cairo, se pertenece a una familia Ahly o a una familia Zamalek. La familia Abulleil es una familia Nadal".