Ni fútbol ni baloncesto, la pasión deportiva de León XIV

El cardenal estadounidense Rober Prevost ha sido elegido nuevo Papa en un cónclave que ha durado tan solo dos días. Este cardenal es uno de los protegidos del Papa Francisco y será quien le suceda cogiendo el nombre de León XIV. Por todos es conocida la afición de Francisco I al deporte, al fútbol concretamente, bien pues el nuevo Papa también es asiduo consumidor de deporte…. Pero no es el fútbol.

León XIV, con raíces españolas y 69 años de edad, cuenta con una destacada trayectoria dentro de la Iglesia Católica, que incluye su nombramiento en 2023 como prefecto del Dicasterio para los Obispos, el organismo encargado de la selección y designación de obispos. Además, pese al haber nacido en los Estados Unidos, tiene una enorme conexión con América Latina, especialmente con Perú, que ha sido un aspecto central de su vida y ministerio. Y, ¿con el deporte? ¿Por qué podemos decir que se seguirá la estela deportiva en el Vaticano?

Tras su elección este 8 de mayo de 2025, han comenzado a circular rumores sobre cuál sería el equipo favorito del nuevo Papa. Algunos lo asociaron al Juan Aurich, club emblemático de Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante años. Sin embargo, desde la cadena TV Perú se aseguró que su verdadera pasión futbolera se inclina hacia Alianza Lima, uno de los tres grandes del país andino. El motivo es que el difunto Papa Francisco era un acérrimo fanático del fútbol, confeso seguidor y socio de San Lorenzo. Por su parte, el nuevo pontífice, León XIV, tiene como pasión el tenis.

Tal era el amor del Papa Francisco por el San Lorenzo que, a su muerte, le hicieron un homenaje: "De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, hubo algo que jamás cambió: su amor por el Ciclón. Envueltos en un profundo dolor, desde San Lorenzo hoy le decimos a Francisco: ¡Adiós, gracias y hasta siempre! ¡Estaremos juntos por la eternidad!".

León XIV y el tenis

Ahora, con el nuevo Papa el fútbol dejará de ser el protagonista en el Vaticano para dar paso al tenis. Tanto que el propio Papa León XIV reconoció hace poco su pasión por el tenis: "Estoy deseando volver a la cancha". En alguna ocasión, él mismo se ha declarado "tenista aficionado" recordando que "desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista". El nuevo Papa es aficionado al tenis porque, según dice, le ayuda a relajarse. "Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora. También me gusta mucho leer, dar largos paseos, viajar, conocer sitios nuevos y disfrutar del campo en un entorno diferente", cuenta sobre otros hobbies.

A falta de saber si tiene algún tenista preferido, pero por el momento lo que parece confirmado, al menos según la cadena estadounidense ABC, es que, a pesar de criarse en el barrio de South Side, lugar donde se encuentra el estadio de los White Sox de béisbol y "territorio" tradicional de sus colores, el papa es un aficionado de su gran rival en la ciudad de Chicago: los Cubs.