Carlos Alcaraz ha vencido a Jannik Sinner en la final del US Open 2025 con un claro 2-6, 6-3, 1-6, y 4-6 para adjudicarse su sexto título de Grand Slam. Ya supera a Nadal en precocidad porque con apenas 22 años, ya ha ganado un título más que el manacorí.

Cierto es que, desde que Alcaraz irrumpió en los circuitos, ha sido señalado como el heredero natural de Nadal. Y más que una réplica es una evolución. Alcaraz es competitivo, resiliente en movimientos limite y una persona humilde fuera de la pista. Con todo esto, superar a su ídolo en número de Grand Slams probablemente no era algo que pensaba Alcaraz que pudiera suceder con solo 22 años pero no sucedió solamente eso la pasada noche en Nueva York.

De hecho, en cuanto terminó el partido, las redes sociales del torneo compartieron una imagen donde se ve el resultado de la final del US Open de 2013 entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. La coincidencia es increíble. Y es que hace 12 años, Nadal ganó su segundo US Open venciendo en la final a su máximo rival... con exactamente el mismo resultado que se ha vivido este 2025. Sí, el manacorí ganó también en cuatro sets, también empezó ganando 2-6 y perdió el segundo 6-3... y los dos siguientes los ganaron tanto Alcaraz como Nadal por 4-6 y 1-6. Y el final del torneo quedó con el mismo resultado. Increíble.

Una casualidad espectacular, pero es que, en muchas ocasiones, las carreras del murciano y el balear parecen destinadas a ser calcadas. Ya en Roland Garros Alcaraz logró su quinto Grand Slam con 22 años, un mes y tres días, los mismos con los que Nadal levantó aquel Wimbledon 2008. Además, su gira en tierra fue prácticamente un calco a la de Rafa hace 20 años.

Similitudes Us Open 2022 y 2025

Pero es que, no se quedan ahí las similitudes…. Y es que resulta que el último punto de la final frente a Sinner de este 2025 es calcado al último punto de la final que jugó y ganó Alcaraz en 2022 frente a Casper Ruud.

Es cierto que el marcador es diferente en esta ocasión pero la última jugada es exactamente igual. En ambas ocasiones era el español el encargado de sacar y realizó un saque directo imposible para su rival…