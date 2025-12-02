El plan de Nadal y Federer para volver a juntarse en una pista

Rafa Nadal y Roger Federer juntos de nuevo en una pista de tenis. Esta imagen es la esperada por muchos de los aficionados al mundo del tenis después de que ambos tenistas se despidieran de la disciplina para dejar paso a las nuevas generaciones como Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. En una entrevista reciente, el de Manacor dejó abierta la puerta a reunirse con el suizo para volver a demostrar su calidad.

Ante la posibilidad de disputar una serie de exhibiciones contra el que fuera uno de sus grandes rivales en la pista, el suizo Roger Federer, Rafa Nadal aseguró en la gala de los Premios AS del Deporte que, de ocurrir, "sería un poquito más adelante".

Seguir disfrutando

El español se retiró de las pistas en 2024, aún así no descarta la opción y lo ve con buenos ojos: "He estado un año sin jugar, necesitaré un tiempo de preparación, pero seguro que en el futuro, si aparece la posibilidad de que nos divirtamos, de que nos motive un proyecto conjunto y lo pasemos bien y de que se junten una serie de factores que lo hagan posible, algo ocurrirá".

Además, afirmó que ha mantenido conversaciones con Roger Federer en las que han tratado el tema: "Ya hemos hablado vagamente de ello en el pasado y ya veremos lo que sucederá". Porque, aunque rivales en la pista, los une una gran amistad con muchos recuerdos compartidos y admiración mutua: "Quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te está animando y que seguirá animándote con la misma fuerza en todo lo que hagas a continuación", escribió Federer en su carta de despedida a Nadal.