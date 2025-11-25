El inesperado movimiento de Paula Badosa tras decir adiós a la temporada

Paula Badosa abandonó el WTA 1000 de Pekín en septiembre y puso punto y final a su temporada hasta 2026 debido a su lesión en el psoas. Sin embargo, dos meses después, la española volverá a saltar a la pista en el World Tennis League que se celebra en el SM Krishna Tennis Bengaluru de India entre el 19 y el 22 de diciembre. Hace unos días, ella misma compartió un vídeo sobre su preparación en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

En principio, todo parecía indicar que su regreso se produciría en el Open de Australia fijado para el 12 de enero de 2026. En cambio, la tenista se probará en el torneo de exhibición en el que ya ha participado en varias ocasiones y comenzará a coger rodaje. En 2023, la española alcanzó las finales y el año pasado participó en el dobles junto a su expareja, el griego Stefanos Tsitsipas.

Desde la propia organización han compartido los tenistas que forman parte del equipo Eagles, entre los que se encuentra Paula Badosa, así como con lo que contribuyen cada uno: "¡Los AOS Eagles están de regreso con una alineación sólida! Monfils ofrece espectáculo y logros imposibles, Badosa aporta un poder que cambia el partido, Nagal regresa con impulso y Bhamidipaty agrega la chispa de una estrella en ascenso. Después de ganar la temporada 2, parecen listos para aumentar la energía nuevamente".

Entre los otros equipos participantes se encuentran los actuales campeones, los Falcons, jugarán Daniil Medvedev, Rohan Bopanna, Magda Linette y Sahaja Yamalapalli. En los VB Realty Hawks estarán Denis Shapovalov, Yuki Bhambri, Elina Svitolina y Maaya Revathi. Y por último, en los Aussie Mavericks Kites participarán Nick Kyrgios, Dhakshineswar Suresh, Marta Kostyuk y Ankita Raina.