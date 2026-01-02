El drama de Tsitsipás y sus dudas sobre el futuro

Stefanos Tsitsipás, quien fuera número tres del mundo, lleva varios meses arrastrando serios problemas físicos en la espalda que provocaron que el griego se planteara seriamente su futuro alejado de las pistas de tenis. Tsitsipas se encuentra ahora en el puesto 36 del ranking ATP y hace unos días debutó en la United Cup confesando su mayor preocupación en el pasado año y sus deseos para el nuevo año.
"En lo que respecta a mi espalda, mi mayor preocupación ha sido: ‘¿Puedo realmente terminar un partido?’ Eso es lo que pasaba por mi mente los últimos seis u ocho meses. Estaba pensando constantemente: ‘Si gano un partido, ¿seré capaz de volver al día siguiente y jugar otro partido sin dolor?’ Me asusté mucho después de mi derrota en el US Open por mi espalda porque no pude caminar dos días. Cuando pasan cosas así empiezas a considerar el futuro de tu carrera. Solo espero que 2026 no traiga nada de eso", explicó en la rueda de prensa previa a la competición mixta.
El dolor en el deporte
Después de haber pasado por varios médicos, el tenista aseguró que se encuentra siguiendo directrices de uno de los mejores médicos deportivos del mundo y "hasta ahora promete cuidarme". Tsitsipás reconoció que "cuando te ves enfermo y en un estado tan oscuro y malo constantemente, muchas cosas se cruzan en tu mente y gran parte de tu futuro pasa frente a ti".
El griego sostuvo que durante algunos momentos del año se preguntaba por qué estaba jugando al tenis y por qué se estaba sometiendo a ese dolor: "El dolor no es algo agradable cuando eres un deportista y especialmente cuando persiste, retrocediendo y volviendo constantemente. Para mí es mucho más importante que ser feliz ponerle fin si termina yendo por el camino del dolor".
El deseo para 2026
Tsitsipás manifestó: "Solo quiero ser feliz en la forma en que vivo mi vida, y si un día no puedo competir supongo que tendré que ponerle un alto, pero no quiero que eso pase. Quiero continuar, con suerte, durante 10 años más. Eso sería increíble y un sueño mío. El tenis me ha dado tanto que también me resulta difícil ponerle fin".
Some years teach you everything. Others just test if you’ve learned.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 1, 2026
Respecto a sus anhelos para este año que comienza: "Terminar los partidos y no tener que pensar en ningún problema relacionado con mi espalda". Además, espera que sea "un año de iluminación, de verdad y de redención" con el optimismo de los tratamientos que está recibiendo y el alivio que lleva sintiendo varias semanas en esos problemas físicos.