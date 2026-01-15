Desde que aquel emotivo 23 de septiembre de 2022 Roger Federer colgara la raqueta en la Laver Cup, el mundo del tenis ha vivido sumido en una constante nostalgia. El vacío dejado por el helvético, poseedor de 20 títulos de Grand Slam y una elegancia técnica difícil de replicar, ha alimentado rumores incesantes sobre cuál sería su siguiente paso dentro del circuito. Tras un tiempo alejado de los focos y dedicado a sus proyectos personales, el suizo ha roto su silencio para analizar su futuro, dejando una puerta abierta que ha hecho estremecer los cimientos del deporte profesional: el salto a los banquillos.

Sin embargo, para los aficionados que sueñan con verle sentado en el box de un gran estadio dirigiendo tácticamente a una nueva estrella, la realidad impone sus tiempos. Al ser preguntado por esta posibilidad, Federer se mostró tan honesto como de costumbre. "Nunca digas nunca. Pero ahora mismo estoy muy ocupada: tengo cuatro hijos", aseguró con una sonrisa, subrayando que su rol como padre es, a día de hoy, el único "partido" que ocupa su agenda a tiempo completo.

La conexión suizo-española: El efecto Alcaraz

A pesar de su retirada y de su aparente desconexión del día a día competitivo, Federer sigue de cerca la evolución del circuito ATP. Y es precisamente en la figura de Carlos Alcaraz donde el suizo parece haber encontrado la motivación necesaria para proyectarse en un futuro rol de mentor o entrenador. No es una admiración superficial; es una identificación técnica y emocional profunda.

"Cuando veo a Carlos, siento similitudes conmigo. Me siento más identificado", explicó Federer sobre el joven tenista de El Palmar. Para el exnúmero uno del mundo, observar al murciano es, en cierta medida, reencontrarse con su propia esencia sobre la pista. El "Reloj Suizo" desgranó con precisión quirúrgica qué aspectos del juego de Alcaraz le fascinan: "La forma en que usa las dejadas, su llegada a la red, cómo alterna entre defensa y ataque. A ambos nos gusta jugar a nuestra manera. Me siento conectado con su mentalidad".

Esta declaración no es menor... Recordemos que, durante décadas, el tenis evolucionó hacia un juego de fondo de pista, físico y de desgaste. Alcaraz, con su frescura, creatividad y valentía para subir a la red, ha devuelto al circuito esa "magia" que Federer abanderó durante veinte años. La posibilidad de que el mayor exponente del tenis clásico acabe puliendo el diamante más brillante del tenis moderno es una narrativa que ya entusiasma a patrocinadores y organizadores.

Un regreso pausado pero probable

Desde su retirada, las apariciones de Federer en eventos de tenis han sido contadas y casi siempre vinculadas a compromisos comerciales o actos benéficos de su fundación. A diferencia de otros coetáneos que han saltado rápidamente al "coaching" —como Boris Becker, Goran Ivanisevic o Juan Carlos Ferrero—, Roger ha preferido el silencio y la distancia.

No obstante, la frase "nunca digas nunca" suele ser el preludio de un regreso en el argot deportivo. La historia del tenis está llena de grandes campeones que, tras un periodo de desconexión familiar, sintieron la llamada del banquillo. Si Federer decide finalmente dar el paso, parece claro que no lo haría por una necesidad económica ni de estatus, sino por una afinidad electiva.

El hecho de que haya señalado a Alcaraz como su "espejo" sitúa al español en una posición privilegiada. Aunque Alcaraz cuenta con un equipo sólido actualmente liderado por Samuel López, la idea de un asesoramiento puntual o una colaboración futura con Federer añadiría una dimensión histórica a la carrera del joven de 20 años.

El factor familiar: La barrera del tiempo

El principal obstáculo para que este movimiento se produzca a corto plazo es la logística personal del suizo. Con cuatro hijos y una vida establecida en Suiza, el ritmo frenético del circuito ATP —que exige viajar más de 30 semanas al año— no encaja con sus prioridades actuales. Federer ha ganado todo lo que se puede ganar y ha viajado por el mundo durante un cuarto de siglo; su prioridad actual es la estabilidad.

Aun así, el germen está plantado. El interés de Federer por la táctica y su capacidad para leer el juego de jugadores como Alcaraz sugieren que su mente sigue funcionando como la de un competidor. El tenis no ha perdido a Federer para siempre; simplemente está esperando a que sus hijos crezcan y a que el momento adecuado coincida con el talento indicado.