La confesión de Sinner tras estrellarse en Doha: "Todos los tenistas tienen altibajos"

El italiano Jannik Sinner atraviesa uno de los momentos más irregulares de los últimos tiempos. El número dos del mundo cayó en los cuartos de final del ATP de Doha ante el checo Jakub Mensik (7-6, 2-6 y 6-3) y confirmó un pequeño bache que él mismo reconoce, aunque sin dramatismos: "Todos los tenistas tienen altibajos y ahora estoy pasando por un pequeño bajón".

Esta derrota en los cuartos de final del torneo de Catar impidió un hipotético cruce en la final frente a Carlos Alcaraz y frenó una racha notable en torneos de categoría 500, donde venía de coronarse en ATP de Pekín y ATP de Viena. Además, Sinner no perdía unos cuartos de final desde el Masters 1000 de Montreal 2024, cuando cedió ante Andrey Rublev.

Tras el encuentro, el italiano analizó con serenidad lo sucedido. Reconoció el altísimo porcentaje de primeros servicios de Mensik en el primer set —cercano al 90%— y admitió que el arranque del tercer parcial resultó decisivo. "Sufrí un break muy duro. Quizá tomé dos o tres decisiones equivocadas, no estuve del todo lúcido", explicó.

Pero no se quedó ahí y Sinner lamentó especialmente su gestión en momentos clave, aunque evitó dramatizar: "Es fácil hablar después del partido. Sé lo que tengo que hacer para volver. He pasado por momentos incluso más complicados en el pasado".

El checo, que se medirá en semifinales al francés Arthur Fils, jugó con desparpajo y valentía para firmar una de las mejores victorias de su carrera. Para Sinner, en cambio, la derrota supone su segunda caída consecutiva tras haber sido eliminado también en semifinales del Abierto de Australia.

Sinner: "No me preocupa"

Pese a las dudas externas, el campeón de cuatro Grand Slam mantiene la calma. "He tenido dos años increíbles y ahora estoy en un pequeño bajón, pero no es algo que me preocupe. Todos tenemos altibajos en nuestro trabajo", reflexionó el jugador de San Cándido.

Con 214 victorias en pista dura desde 2021, el italiano insiste en que la confianza sigue intacta. "Sé que puedo jugar un tenis mejor. El trabajo dará sus frutos. Quizá no en Indian Wells ni en Miami, pero llegarán".

¿Qué viene ahora? Su próximo compromiso será el Masters 1000 de Indian Wells, torneo que históricamente no se le ha dado del todo bien... Posteriormente disputará el Masters 1000 de Miami Open, donde sí ha ofrecido un rendimiento más sólido en el pasado.

Roland Garros, el gran objetivo

Más allá de la gira americana, Sinner tiene claro su gran objetivo a medio plazo: Roland Garros. El segundo Grand Slam de la temporada, que se disputa entre finales de mayo y principios de junio en París, aparece marcado en rojo en su calendario. "Uno de mis mayores objetivos será Roland Garros, pero aún queda lejos. Solo he perdido un par de partidos. También debo recordar lo que he hecho en los últimos tres años, donde he ganado muchísimos encuentros", subrayó.

En el horizonte también asoma la temporada europea de tierra batida, que arrancará en Montecarlo, donde Alcaraz podría igualar sus semanas como número uno si los resultados acompañan. La pugna entre ambos promete añadir un componente extra de presión a un calendario ya exigente.

Ajustes físicos y nuevos retos

Sinner aseguró que los problemas físicos posteriores a Australia han quedado atrás y que aprovechará las próximas dos semanas para reforzar tanto el aspecto físico como el táctico. "Estamos intentando encontrar el equilibrio. En Australia estuve un poco apagado; aquí intenté empujar más. No todos los días son iguales", explicó.

Pero la cosa no queda aquí sino que en Italia han surgido rumores sobre posibles movimientos en su equipo técnico, con nombres como Juan Carlos Ferrero o Carlos Moyá vinculados como potenciales refuerzos, aunque por ahora Sinner mantiene su estructura habitual.

De momento, el italiano opta por la calma y el trabajo silencioso. Sin dramatizar, sin excusas y con la mirada puesta en París. Porque si algo ha demostrado en los últimos años es que sabe cómo levantarse.