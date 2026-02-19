Alcaraz doblega a Royer y se cita con Khachanov en los cuartos de final de Doha

El tenista español Carlos Alcaraz superó la resistencia del francés Valentin Royer (6-2, 7-5) para certificar su pase a los cuartos de final del torneo ATP 500 de Doha. Tras esta victoria, el murciano se prepara para un duelo de altura donde se medirá con el ruso Karen Khachanov.

El murciano, flamante vencedor del Abierto de Australia —título con el que completó el Grand Slam en su palmarés—, sumó su segundo triunfo de la semana en la capital de Catar. Alcaraz tuvo que imponer su jerarquía ante el desparpajo de un Royer que jugó sin presión y plantó cara hasta que el español le cerró definitivamente la puerta a un tercer set.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y largos intercambios, con mucha calidad en los golpes por ambas partes. Sin embargo, el número uno llevó la iniciativa, aprovechando su primera oportunidad de rotura en el tercer juego. Royer no logró capitalizar sus opciones y Alcaraz sentenció el primer set con un contundente 6-2.

No obstante, el galo ajustó su juego y comenzó a restar con mayor peligro ante un Alcaraz que pareció perder ritmo al inicio del segundo parcial. Royer logró el 'break' y consolidó su ventaja hasta el 1-4. Fue entonces cuando el murciano, tras liberar tensión, subió el nivel de su tenis para evitar alargar el encuentro.

Con una remontada del 2-5 al 7-5, el ganador de siete grandes mantuvo su inmaculado inicio de 2026. Mientras Carlos Alcaraz se cita ahora con Khachanov, por la parte baja del cuadro también avanzó el italiano Jannik Sinner, quien derrotó al australiano Alexei Popyrin por 6-3 y 7-5 y se medirá a Jakub Menšík.