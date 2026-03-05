Badosa se hunde en su torneo fetiche: cae ante Putintseva en su debut en Indian Wells

La española Paula Badosa se despidió a las primeras de cambio del Indian Wells 2026 tras caer en su debut frente a la kazaja Yulia Putintseva por 6-4 y 6-2, en un encuentro que evidenció nuevamente las dificultades que atraviesa la catalana en un curso marcado por las lesiones y la falta de continuidad.

Badosa, actualmente en el puesto 106 del ranking mundial, no pudo imponer su juego ante la número 76 de la WTA y acumuló diez dobles faltas a lo largo del partido. Aunque logró completar el choque —una noticia positiva tras varias retiradas recientes—, su rendimiento estuvo lejos del nivel que la llevó a conquistar este mismo torneo en 2021.

El encuentro tuvo momentos clave en el primer set. Con 3-3 en el marcador, la española dispuso de tres bolas de rotura que no supo concretar. Acto seguido, cedió su servicio y permitió que Putintseva se apuntara la manga. En el segundo parcial, los problemas con el saque se acentuaron: Badosa concedió hasta ocho bolas de 'break' y siempre fue a remolque tras perder sus dos primeros turnos de servicio.

La derrota confirma el complicado momento deportivo de la catalana, que apenas suma tres victorias en 2026 y no encadena tres triunfos consecutivos desde su semifinal en el Abierto de Australia 2025. En febrero renunció al WTA 1000 de Doha por molestias en la cadera y posteriormente se retiró en segunda ronda en Dubái, prolongando una racha de problemas físicos que le impiden recuperar regularidad.

Un contraste con su pasado reciente

La situación actual contrasta con el brillante recorrido que llevó a Badosa a alcanzar el número dos del mundo en abril de 2022. En Indian Wells, escenario donde irrumpió definitivamente en la élite y levantó el trofeo en 2021, la española no logró reencontrarse con su mejor versión. Frente a Putintseva, a quien dominaba 4-1 en el cara a cara antes de este duelo, se mostró errática y acumuló errores no forzados en momentos determinantes.

La kazaja, por su parte, aprovechó la fragilidad de su rival y selló su pase a segunda ronda, donde se medirá a la danesa Clara Tauson, decimoséptima cabeza de serie.

Bouzas da la nota positiva

La jornada dejó, no obstante, una buena noticia para el tenis español. La gallega Jessica Bouzas logró el primer triunfo nacional en el torneo al imponerse a la brasileña Beatriz Haddad Maia por 6-1, 6-7 y 6-1. Bouzas, actual número 50 de la WTA, supo rehacerse tras ceder el segundo set y cerró con autoridad el tercero.

La española se enfrentará ahora a la checa Linda Noskova, decimocuarta cabeza de serie, en busca de un billete para la tercera ronda.

Resultados destacados

En el cuadro masculino, el belga Zizou Bergs superó a Jan-Lennard Struff por 6-3 y 6-4, Miomir Kecmanovic venció a Daniel Altmaier por 6-3 y retirada, Camilo Ugo Carabelli derrotó a Martin Damm por 7-6 y 6-3, Adam Walton se impuso a Quentin Halys por 6-3 y 6-3, y Marcos Girón ganó a Mariano Navone por 4-6, 7-5 y 6-3.

En el cuadro femenino también avanzaron Ajla Tomljanovic, Anastasia Potapova, Kimberly Birrell y Sorana Cirstea tras superar sus respectivos compromisos de primera ronda.

Para Badosa, sin embargo, el paso por el desierto californiano vuelve a dejar más dudas que certezas. La catalana continúa inmersa en un proceso de recuperación física y competitiva que, por ahora, le impide encontrar la estabilidad necesaria para regresar a la élite del circuito.