Sinner gana una batalla, pero Rafa Jódar aprende a luchar en la guerra. Esa es la opinión general tras este partido de cuartos del Mutua Madrid Open que se llevó el italiano con un joven Rafa peleando hasta el final. Competir compitió y aprender aprendió. Eso es lo más importante.

El primer set fue engañoso con un 6-2 exagerado ya que la primera media hora de Jódar fue buena. Muy buena. Hasta un 3-2 que pasó a 4-2 dejando vía libre para el número 1 del mundo. Aun así Jódar competía y parecía que el segundo set podría ser diferente porque nunca entregó la raqueta.

El problema es que Sinner tiene ya mucha experiencia a pesar de su juventud y supo esperar su momento para meter mano al partido. En cuanto vio dudas, mordió. En cuanto vio posibilidades, las cogió y Jódar se vino abajo del todo en el segundo set cuando desperdició bolas de break.

Jódar pierde su primera batalla contra Sinner, pero la sensación es que está aprendiendo a combatir en la guerra. Será o eso esperamos el primero de muchos duelos entre ambos con Carlos Alcaraz también en el horizonte. Quizá en unos años recordemos Madrid como el inicio de algo grande. Pero hoy 6-2 y 7-6 para el número 1.

Rafa se va de la Caja Mágica habiendo dejado claro que ha venido para quedarse y esa es la mejor señal. Tenemos otro ‘loco’ entre nosotros y eso tras Nadal y hoy con Carlos en liza es maravilloso.