El Mundo

"Dos testigos afirman que Juan Carlos Monedero recibió maletas con dinero del chavismo en el Meliá de Caracas". ¿Pero cuándo van a entrar en la cárcel toda esta pandilla?

Rafa Latorre nos cuenta que Teodoro ha cogido la motosierra y ya no se conforma con ir tras Ayuso para cortarle la cabeza, sino que ahora la ha tomado con otro ganador, el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, otro que ha ganado las elecciones. Cuídate Feijóo.

"En un cajón dormitaba desde junio una grabación en la que el vicepresidente andaluz, Juan Marín, asegura que no le interesa aprobar unos Presupuestos autonómicos en año electoral. Desde junio. Si hoy usted ha escuchado eso de su voz es porque alguien considera que ha llegado el momento propicio. Nadie en el Gobierno de Andalucía duda de que fue Fran Hervías quien lo filtró y que su objetivo es reventar desde el exterior una negociación de los presupuestos que se prometía exitosa".

"Hervías es un hombre al servicio particular de Teodoro García Egea y la posibilidad de que, en un enloquecido exceso de voluntarismo, haya decidido actuar por libre se les antoja un disparate".

"Esta fechoría solo puede resolverse de una de estas dos maneras: 'O cae Fran Hervías o cae Teodoro García Egea, no debería haber otra opción'". O cae Teodoro o cae todo el PP, diría yo. "O Teodoro demuestra o escenifica o al menos finge que no tiene nada que ver con la maniobra suicida del liquidador que él mismo fichó —precisamente para desestabilizar a Ciudadanos— o tendrá que asumir la responsabilidad por el desleal despropósito". ¿Acaso Teodoro ha tenido alguna vez un propósito que no sea salirse con la suya al precio que sea?

"Lo cierto es que Génova está consiguiendo el milagro de poner de acuerdo un club tan ecléctico como el de los barones populares. Así no puede dirigirse un partido. Pablo Casado debe entender que sólo una victoria puede darle el dominio que desea sobre el PP". Y al paso que lleva el PP va a acabar como Ciudadanos.

El editorial se echa las manos a la cabeza con la nueva la nueva ley de Memoria Democrática. "Este patético afán por ganar la guerra civil en 2021 esconde groseros fines electorales: que los votantes de izquierda no dejen de considerar franquista a la oposición por un solo instante. Que Vox crezca para que la izquierda se movilice a su vez. Cada voto será necesario. Toca volver a atizar la hoguera del cainismo patrio con vistas al ciclo electoral. Pero los españoles no quieren ganar otra guerra que la del paro, la inflación o las pensiones". De la Guerra Civil se acuerdan cuatro gatos ociosos.

El País

"El Gobierno abre la puerta a juzgar los crímenes franquistas". ¿Van a meter en la cárcel a Franco? Capaces. Hasta el periódico del régimen sanchista admite que "las dudas legales dificultan el intento del Gobierno de juzgar los crímenes del franquismo".

"El vicepresidente andaluz culpa al PP de Casado de maniobrar para adelantar las elecciones". Lourdes Lucio es la voz de Teodoro en Andalucía como en Madrid es Elsa García de Blas. "Marín cree ver un intento de desestabilización para precipitar la convocatoria electoral por parte de la dirección nacional del PP y del ex secretario de Organización de Cs, Fran Hervías, quien desde marzo trabaja a las órdenes del secretario general popular, Teodoro García Egea". Teo otra vez. Está por todas partes este tío.

A Berna González Harbour se le va la pinza con el aquelarre de las chicas de Yolanda en Valencia. Casado, dice esta zumbada, "ha agitado el espantajo de la brujería al calificar de "aquelarre radical" la reunión de varias dirigentes progresistas en Valencia".

Porque, dice, "aquelarre es una reunión nocturna de brujas y brujos con la supuesta intervención del demonio en la figura de macho cabrío. Brujas que acumulaban fetos, que ensartaban a los bebés muertos, brujas capaces de volar". A ver, Berna, se trataba de una metáfora, Casado no se refería brujas subidas en escobas, de verdad.

Pero la pobre mujer sigue a su bolilla con los aquelarres. "La Inquisición lo persiguió, pero si alguien utilizó la acusación con más fiereza todavía que la Iglesia fue la sociedad civil, las miserables élites locales que acostumbraron a adjudicársela a cualquier recién llegada o vecina que les molestara y pusiera en entredicho su poder". "La hoguera que encienda el PP para quemarlas no será gratis". Sí chata, sí, que Casado va a quemar a Yolanda y su pandi en la Plaza Mayor. Berna, pide cita urgente en el psiquiatra que te va haciendo falta medicación.

ABC

"El Gobierno se pliega a ERC y Podemos y dinamita el espíritu de la Transición". En realidad ya lo había dinamitado Zapatero por la vía de los hechos. La ley de Memoria Democrática "es un despropósito jurídico con el único objetivo de enfrentar a los españoles, llevando la crispación ideológica hasta sus últimas consecuencias", dice el editorial. ¿Hacia otra guerra civil, quiere decir?

"Se trata de volver a abrir heridas, por puro ventajismo, que ya suturaron de forma generosa cuando se aprobó la Constitución y los españoles se conjuraron más con su futuro y la democracia que con su pasado".

"Pretenden demoler el muro de carga de un exitoso sistema de libertades y de un modelo ejemplar de superación de odios cainitas. No es solo electoralismo. Es rencor real". Ya, pero en concreto, ¿qué piensan hacer? La mayoría de los protagonistas de aquella época están muertos.

"El pasmoso impulso de Sánchez a esta operación causa sonrojo. Es la semilla de un nuevo régimen a través de un gota a gota incesante con el que la izquierda pretende abrir un nuevo periodo constituyente: derogando de facto la Constitución, fulminando a la Monarquía, despreciando la libertad de ideas, y cultivando una venganza falsamente historicista". Eso no lo van a hacer ni de coña. Esto es como el procés, puro teatro.

La Razón

"Génova convoca la 'cumbre de León' para exhibir unidad frente a Ayuso". Teo le ha dicho a Carmen Morodo que "es otra foto más que creen que puede servir para dejar el mensaje de que el PP es un partido unido, donde la única que supuestamente se sale del guion, 'sin respetar las reglas ni mantener las formas', es la presidenta madrileña. Un 'victimismo', a juicio del equipo de Ayuso, que 'la hace más grande'". Casado y Teodoro mirándose el ombligo al margen de los votantes.

"Moreno se resiste a las presiones y no convocará elecciones". "La respuesta del PP andaluz, a un movimiento detrás del que, además, intuyen la mano de Génova para forzar un adelanto electoral, es reafirmarse en su intención de hacer todo lo posible para llevar la Legislatura al menos hasta después del verano. ' No vamos a convocar ' . El mensaje oficial suena más dirigido al PP nacional que a Vox, aunque, en este caso, son dos actores que pueden confluir en un mismo objetivo, por intereses distintos". Teo, que dice Moreno que te vayas al carajo.

A Marhuenda le desazona el intento de Génova de desgastar a Ayuso por medio de su hermano. "Hemos descubierto que Ayuso tiene un hermano. La izquierda tiene una obsesión enfermiza contra la presidenta madrileña y ahora la ha tomado con su único hermano". Venga, Marhuenda, esto no viene de la izquierda, esto viene de la Secretaría General del PP, pero si se lo dijo Teodoro a Morodo en tu periódico.

"A estas alturas no hay duda de que el comportamiento contra Ayuso es algo más propio del diván de un psiquiatra que de la actividad parlamentaria".

"Los protagonistas de esta campaña repugnante deberían sentirse avergonzados". Eso si los habitantes de Génova 13 tuvieran, no ya vergüenza, un poco de inteligencia valdría.

"El aspecto positivo es que Ayuso se crece con estas mentiras y aumenta el apoyo de los madrileños". Mientras disminuyen los apoyos a Casado. Para hacérselo mirar.