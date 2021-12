El Mundo

"El Gobierno descarta volver a las restricciones por ómicrom", que es el curioso nombrecito que le han puesto a la variante Surafricana del covid.

"El PSOE vota con Bildu y ERC en contra de perseguir por ley los 'ongi etorri' a los presos de ETA". El PSOE está a un paso de participar con entusiasmo en los ongi etorri. Incluso de organizarlos. "En un debate de alta tensión, la oposición recrimina a los socialistas que "normalice" a los "herederos de ETA". Yo diría más bien que los bendice.

Dice el editorial que "indigna y asquea el afán por correr a blanquear cada centímetro de súbita decencia que los batasunos sacan a subasta. Eso hacen Odón Elorza, Podemos y otros exponentes de la izquierda más inmoral y del separatismo más indigno". Dan pena los votantes decentes del PSOE, si es que queda alguno.

El "programa por el que ETA mató no solo sigue incólume sino que gracias al blanqueamiento de Sánchez los abertzales —segundo partido ya en Euskadi— están cada día más cerca de conseguir sus objetivos estratégicos". Y adelanta lo que sucederá en el futuro próximo.

"La meta es sustituir al PNV en el Gobierno autonómico a medida que Sánchez consagra a Bildu como socio estratégico en el Congreso. El nuevo líder del PSE ya desliza sin rubor la hipótesis de un tripartito encabezado por los proetarras y compartido con los socialistas. Esa alianza crea un incentivo perverso. Porque dejar de hacer canalladas no puede tener premio. Porque si lo tiene, las víctimas de ayer habrán muerto en vano y los vascos se contarán una historia tergiversada y amnésica, mientras queda expedito el camino del triunfo nacionalista total". Es el premio de Sánchez al PNV por apoyar la moción de censura.

Comenta Santiago González que "en las menguadas escuadras de Ciudadanos ha nacido una estrella. Se llama Guillermo Díaz, es diputado por Málaga y volvió a brillar con una intervención magistral después de haber sometido a Odón Elorza a una humillación dialéctica y conceptual extraordinaria la semana pasada". "Hacer homenajes a las víctimas es utilizarlas políticamente. Crean la apología del franquismo mientras eliminan la apología del terrorismo. Frente a esto, ha levantado Ciudadanos esta proposición de ley, cuyo objetivo es oponerse a la lobotomía moral a la que el Gobierno y sus aliados pretenden someter a la sociedad española. El PSOE votará no y ya nadie podrá llamarse a engaño. Esto es el sanchismo". El PSOE se ha convertido en un partido filoterrorista. Quién te ha visto y quién te ve.

Menos mal que tenemos al PP ahí, al quite, pendiente de frenar a Sánchez. "El PP comunica a Álvarez de Toledo la apertura del expediente sancionador por romper la disciplina en la votación del TC". Vamos, por votar el programa con el que el PP se presentó a las elecciones. Eso, eso, Teodoro, tú siempre atento a lo que importa a los españoles. Lo mismo resucita a Ciudadanos y todo.

Mientras, en Madrid, "Ayuso y Vox llegan a un acuerdo para aprobar los Presupuestos". "El pacto entre las dos formaciones es una buena noticia no solo para Madrid sino también para el conjunto de España", dice El Mundo. "Vox ha apostado por el ejercicio de responsabilidad que le exigía también su electorado. No hubieran comprendido sus simpatizantes un boicot a las cuentas de Ayuso que habría sido capitalizado en exclusiva por los partidos de izquierda. Contrasta sin embargo lo ocurrido en la autonomía con el portazo de los de Abascal al PP en el Ayuntamiento madrileño o en Andalucía. Las dos formaciones están obligadas al entendimiento si quieren que en toda España se visualice la única alternativa hoy posible al sanchismo".

Martí Saballs nos recuerda lo que importa. "Cuando el ciudadano ve que su poder adquisitivo pierde valor empiezan las quejas, las reclamaciones y los temores. El espejo verde y digital es muy bonito, pero las perspectivas no son halagüeñas: exceso de gasto, de deuda, de impuestos e inflación. Alerta". Y ahí no valen ni franquistas, ni extrema derecha, ni leches.

El País

"La variante ómicron ya circulaba por Europa antes de la alerta". El País cuenta así la apasionada historia de amor que vive el PSOE con los de Otegi. "La propuesta de Ciudadanos para prohibir los homenajes a etarras solo la respaldan PP y Vox". Lo que se traduce en que el PSOE respalda los homenajes a los etarras. "ETA, los herederos de ETA, los presos de ETA están últimamente presentes en casi todos los debates del Congreso. Con una virulencia que podría aparentar que la banda no hubiese anunciado su final hace ya más de 10 años. Es casi imposible que transcurra una semana sin que el terrorismo y sus secuelas no se cuele por varias iniciativas en la Cámara". Más tiempo hace que se acabó el franquismo y el Gobierno saca todos los días al caudillo a pasear. "Más País, PDeCAT, Compromís, ERC y al finalizar el pleno el socialista Patxi López, lehendakari vasco cuando ETA estaba aún activa, reprocharon a la derecha y en particular a Ciudadanos la fijación por mirar el pasado". Tócate las narices, fijación con el pasado cuando a estos no se les cae el franquismo de la boca pese a que han pasado más de 40 años.

"Ayuso pacta con Vox sus primeros Presupuestos". Mientras Sánchez pacta con el partido de ETA, Ayuso lo hace con el partido de Ortega Lara.

ABC

"Renunciar a los homenajes a etarras allana el camino para más cesiones a los presos". Dice el editorial que "algo está fallando en los principios del PSOE para que se haya entregado de esta manera tan sumisa y desconcertante a Bildu a cambio de unos votos que no necesita". Si no fuera porque conocemos a Sánchez y su ausencia de sentimientos, se diría que se ha enamorado perdidamente de Otegi.

"Parece el germen de una alianza estructural que no solo ha pasado por el indigno blanqueamiento de Otegi y por la pérdida de una parte sustancial de su propia memoria con sus militantes asesinados, sino por un acercamiento meditado a terroristas que quieren ganarse la vida como políticos". Lo pagará, el PSOE tarde o temprano lo pagará.

Otro editorial defiende con vehemencia el derecho de Ayuso a presidir el PP de Madrid y exige que acabe la guerra absurda de Génova contra la presidenta. "Ese es el deseo que viene expresando una militancia indignada con la deriva de esta profunda crisis interna, y es el parecer de la unanimidad de cuadros medios del partido, parlamentarios y dirigentes regionales. Cualquier otro diagnóstico sería un error que el PP no puede permitirse". Se pongan como se pongan Teodoro y Casado, "Isabel Díaz Ayuso merece ser la presidenta del PP madrileño". "El dato objetivo e incontrovertible es que arrasó en las elecciones de mayo, y que su apuesta por convocar comicios anticipados por temor a una traición de Ciudadanos fue una operación política de éxito indiscutible que ha hecho ganar credibilidad al propio Casado. Madrid volvió a poner a Génova en el foco de atención y por delante del PSOE en todas las encuestas. Por eso Ayuso acumula méritos sobrados para que nadie le discuta un liderazgo que merece y se ha ganado a pulso".

Y a ver si se enteran en Génova. "Ayuso no es solo un fenómeno electoral en Madrid, ni mucho menos. Su imagen y gestión están haciendo crecer al PP en toda España".

"Está fuera de lugar creer que Ayuso esté encabezando un golpe de mano contra Casado. Sería algo muy desleal. Tan desleal como absurdo es que Génova no perciba en Ayuso, y con ella al frente del PP madrileño, una baza sustancial para ganar las elecciones generales a Pedro Sánchez". Lo del golpe de mano es una mentira que se ha inventado la izquierda para enrabietar a Casado. Le tienen cogida la medida y saben que se le puede engañar como a un crío y le cuelan cualquier trastada que se les ocurra.

La Razón

Notición: "Moncloa no tiene plan b jurídico ante Ómicron". ¿Moncloa ha tenido alguna vez un plan b para algo?

"Los presos facilitan el plan de alianza PSOE-Bildu". "Quieren sustituir al PNV en la alianza con el PSOE". Hay que admitir que el PNV se lo merece.

"El PNV trabaja ya con ese escenario, y los feos que han recibido por parte de Pedro Sánchez los tiene apuntados como hechos que confirman sus temores respecto al doble juego y ese deseo del socialismo vasco de sustituirles por la vía del pacto con los herederos de Batasuna".

Pero, dice Carmen Morodo, los de Urkullu no tienen más remedio que tragar. "Si hay oportunidad de traición, llegará, pero, entre tanto, el PNV no tiene alternativa a seguir sosteniendo al Gobierno de Sánchez", "porque en la ecuación de la derecha entra Vox". Vamos, que Sánchez les tiene cogidos por sus partes blandas. "Al PNV no le queda más que aguantar". Ajo y agua, Roma no paga traidores.