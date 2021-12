Después de toda la polvareda que han levantado las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre su gestión al inicio de la pandemia, este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido dejar claro que todas las decisiones que se tomaron en ese momento fueron basadas en la "ciencia".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el XVI Congreso del PSOE de Murcia. "Creo que la ciudadanía tiene ese sentimiento de estar superando una de las mayores pruebas de nuestras generaciones y convertir ese temor en certidumbre de que estamos superando esta pandemia y lo estamos haciendo como siempre, con prudencia, con ciencia y con el conocimiento que nos exige el seguir utilizando la mascarilla, el seguir vacunándonos, el ponernos la dosis de recuerdo, el vacunar ahora también a los menores de 12 años para superar de una vez por todas esta pandemia de la covid-19", ha indicado Sánchez.

El presidente, además de lanzar este recado a su vicepresidenta segunda, también ha aprovechado para sacar pecho, una vez más, de su gestión durante todo este tiempo. Según ha explicado no fue "para nada fácil" tomar la decisión de confinar a los españoles en sus casas. "Es verdad que he tenido que tomar decisiones complejas que, para un progresista como yo decir a la ciudadanía que tiene que quedarse en casa para protegerse del virus, no es una decisión para nada fácil, pero fue una decisión muy necesaria", ha defendido. En concreto, ha puntualizado, citando estudios científicos de universidades británicas, que el confinamiento "logró salvar en España entre 450.000 y 500.000 vidas en su momento".

A Murcia en Falcon

Como ya viene siendo habitual, para trasladarse hasta Murcia el presidente del Gobierno ha viajado en Falcon, un medio de transporte del Estado que supuestamente no puede ser utilizado para acudir a actos de partido. Para justificar la utilización del avión en la agenda de Sánchez figuraba este domingo otro acto, a las diez de la mañana, esta vez como presidente del gobierno y no como líder del PSOE.

En calidad de jefe del Ejecutivo, antes de participar en el congreso del PSOE murciano, Sánchez se ha dirigido a las instalaciones de la cooperativa FRUCIMU (Frutas y Cítricos de Mula) para realizar una visita. Allí, se ha hecho fotos pero no ha realizado ningún tipo de declaración.