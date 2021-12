La bomba que soltó la vicepresidenta cuarta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegurando que conocía tres semanas antes del 8-M de 2020 el peligro de la covid-19 y que advirtió a sus compañeros de gabinete ha caído sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. En el programa de Es la Mañana de Federico de esRadio la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado que después de estas revelaciones Yolanda Díaz "debería dimitir".

Cree Monasterio que lo que ha contado Yolanda Díaz demuestra la "irresponsabilidad" del Gobierno que por "su sectarismo, su ideología perversa y su feminismo radical, celebró el 8-M". "Se empeñaron en celebrar el 8M", ha recordado la líder de Vox en la CAM que cree que "el Gobierno entero debería caer por esto".

Rocío Monasterio ha recordado que su partido fue el que dijo el 24 de enero de 2020 que había que cerrar Barajas y que les llamaron "xenófobos". "Estos tíos lo tenían todo clarísimo. Los que no estábamos en el Gobierno suponíamos que algo estaba pasando", ha señalado. Monasterio ve en esa estrategia "la manera de arrinconarnos y con nosotros eso no funciona porque cuando nos insultan en vez de dar un paso atrás, lo damos hacia adelante".

Ve en la maniobra de Yolanda Díaz que "quiere cubrirse ella y hundir a Sánchez" y ha remarcado que Yolanda Díaz debería "irse a su casa" y dedicarse "a las revistas de moda que es lo que se le da bien". Para Monasterio, Díaz "es de la que les gusta ir a los hoteles en Cuba vestida de Valentino y dar propinitas". En este sentido, ha criticado a "los culturetas y los progres que se van a Cuba y cuando ven a las menores prostitutas en los hoteles les dan una propina".

Acuerdo con el Gobierno de la CAM

Monasterio ha comentado en Es la mañana de Federico algunos asuntos del acuerdo presupuestario con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La portavoz de Vox en la Asamblea regional ha dicho que "lo que está causando este Gobierno es la ruina y la miseria de la clase media española" y que, por eso, el acuerdo en la CAM "es tan importante" para ayudar a estas familias.

Entre esas medidas está la de la gratuidad de la educación en los primeros años de escolarización. Monasterio ha dicho que "el cheque escolar es fundamental". Para la líder autonómica de Vox, significa "devolver a las familias parte de lo que han pagado, dar igualdad de oportunidades y dar libertad". "Es el mejor pin parental", ha añadido. Con esto, pretenden "poner los colegios en competencia, porque cuando uno compite se ocupa de que su educación sea excelente y de dar la mejor educación a los niños. Así es como se sale adelante".

Monasterio ha comentado las medidas que van encaminadas a quitar "la burocracia" para ayudar a crear empleo y evitar "estudios de igualdad de género" o de "impacto ambiental", que tanto retrasan las obras, y también aquellas que ayudan a los jóvenes "para poder emanciparse y formar una familia". Esta última es "una medida pronatalidad tremenda", ha explicado.

La líder regional de Vox ha apuntado que "mientras vemos a los de Génova peleándose como en las guerras púnicas", a las familias les preocupa la subida del precio del gas, la inflación o el sueldo estancado: "Por eso", ha insistido, "es tan importante ayudarles en lo que podamos, en este caso, en la educación".

Los menas

Monasterio ha pedido "auditorías" de los centros de menas, criticando que se paguen "4.700 euros por plaza" para que "luego estén en Batán atracando a la gente mayor". También ha recordado la violación grupal que sufrió una joven en el Parque del Oeste.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha dicho que a la izquierda le "parecerá fenomenal lo que está pasando en Polonia, que han lanzado a miles de familias para acabar con las fronteras de los países. Y esto es lo que nos podemos encontrar en Ceuta y Melilla. Por eso hay que hablar tan claro de la inmigración ilegal". En su opinión, a "los menas hay que darles un mensaje clarísimo: no queremos menas en Madrid, no son bien recibidos". Estos tienen que saber "que no hay futuro en Madrid para los menas". "Lo que tiene que hacer Ayuso es cerrar los centros de la CAM y mandar a Kichi a los menas, o a la Médico y Madre", ha rematado este asunto.