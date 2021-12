Sánchez se olvida del 4-M y "se frota las manos con Vox"

El Mundo

"Moncloa frena las leyes sociales prioritarias para Unidas Podemos". Cachis, con la prisa que nos corría la ley Trans y la de Bienestar Animal. Menos mal que Irene se está empleando a fondo para que en breve nos podamos divorciar.

Dice el editorial que España es un país ejemplar con las vacunas. "Hoy cabe celebrar que en España el 80% de la población -dato que crece al 90% si se tiene en cuenta solo a los mayores de 12 años- tiene la pauta de inmunización completa. Y ello nos sitúa entre las naciones con las mayores tasas de vacunación de todo el mundo. Los expertos estiman que ello ha permitido salvar aproximadamente 100.000 vidas. Estamos ante un gran éxito colectivo como sociedad, del que podemos felicitarnos. La inoculación no ha encontrado apenas detractores en nuestro país y el fenómeno negacionista, que tanto sigue preocupando en muchos Estados vecinos, incluidos varios de la UE, aquí es residual". Lo que no quita que un técnico de Movistar, Orange, un fontanero o albañil o electricista no vacunado se pueda colar en tu casa porque no puedes exigirle el certificado de vacunación. A eso hay que buscarle una solución. Si ellos tienen la libertad de no vacunarse, los demás estamos en nuestro derecho de no permitir que entren en nuestras casas.

El País

"Las elecciones en Castilla y León y Andalucía abren el futuro político de España". "Casado confía en ganar en las dos comunidades como trampolín a La Moncloa. Vox aspira a gobernar con el PP. El PSOE alerta del riesgo de la ultraderecha. Cs se queda sin margen". Que el PSOE hable de ultraderecha cuando gobierna con la ultraizquierda y los ultra nacionalistas tiene su gracia.

"La extrema derecha exige gobernar. Si lo hace, el PSOE cree que tendrá parte de la campaña hecha para movilizar al electorado progresista". Pedazo de estrategia, oiga, no hay más que ver el espectacular resultado que dio en Madrid.

"La elección será entre Gobiernos reaccionarios y retrógrados o Gobiernos socialdemócratas", subraya Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE". ¿Socialdemócratas? Socialpodemitas proetarras y separatistas, querrá decir. Se creen que todavía engañan a alguien, cuando todos los hemos visto echarse en brazos de Iglesias, con quien no podría dormir, de Bildu, con quien nunca pactaría se lo repito las veces que quiera, con los golpistas, con los que nunca gobernaría… y suma y sigue. Es inaudito que se sigan creyendo sus propias mentiras.

El alarmismo de este periódico con la ómicron no tiene explicación. "Segundas Navidades con una crisis del coronavirus en la UCI: ‘Cuando parece que todo va bien, volvemos a empezar’. La presión asistencial crece en las unidades de cuidados intensivos por la sexta ola, pero todavía no están saturadas. Los expertos mantienen la incertidumbre sobre la severidad de la ómicron: los estudios preliminares apuntan a que es más leve". Todavía no están saturadas, pero El País no pierde la esperanza a que eso ocurra pronto.

Marta Sanz dice una sarta de sandeces para meterse con Ayuso. "Mi propósito 2022 es cuqui, gratis y redundará en mi felicidad: me voy a hacer de derechas. No quiero que nadie me acuse de tener piso. Necesito beber muchas cañitas y contratar sin mala conciencia un seguro de salud; decir que la culpa no es mía —soy la presidenta—, sino del personal perezoso que trabaja en centros de atención primaria.".

Me apuesto unas cañitas a que Marta tiene pisazo y seguro de salud. En cuanto a la atención primaria es necesaria una investigación. No lo dice la derecha. Lo dicen los propios médicos de urgencias de los hospitales. ¿Qué hacen los médicos de la primaria? ¿Por qué no atienden a los pacientes?

"Desde una oposición, amante de la verdad y caprinamente arrojada, acusaré al presidente de los crímenes de Hannibal Lecter y llamaré fea a una ministra. Nadie me denunciará". Mejor quédate en la izquierda. Ahí estás más resguardada para acusar a la oposición de fascista a todas horas, de corrupta, incluso de incitar a la movilización callejera siendo ministra si no ganas las elecciones. Y puedes celebrar impunemente homenajes a etarras.

ABC

"Sánchez alimenta a la Generalitat con 38.400 millones mientras pacta con el separatismo". Qué osadía, criticar a Sánchez. A Marta vais. Mientras, "frente común del PP contra la armonización fiscal del Gobierno". "El Fondo de Liquidez Autonómica fue diseñado como un mecanismo provisional para una financiación puntual. Sin embargo, en el caso de la Generalitat se ha convertido en un grifo abierto constante, que además genera inevitables agravios con otras autonomías", dice el editorial. "Hoy, al cierre de 2021, ha recibido un total de 15.039 millones de los más de 37.000 repartidos entre el resto de autonomías. Castilla y León, Madrid o Galicia no han tenido que recurrir al FLA durante este año, y Andalucía, también regida por el PP, ha recibido algo más de 3.000 millones". "La financiación de Cataluña a través de los mercados es nula. Objetivamente, nadie salvo el Gobierno le presta dinero". "La Generalitat solo se sostiene gracias a la riqueza que aportan otras autonomías de esa España que tanto odia". Vamos, que Cataluña nos roba, Sánchez nos roba para dárselo a los separatistas.

Encima, "el ejecutivo parece decidido a castigar a los madrileños porque no votan a la izquierda". Pretende usurpar a Madrid sus competencias fiscales. "El modelo de Madrid compatibiliza el no cargar fiscalmente a sus contribuyentes y ser la Comunidad que más aporta a la financiación de servicios de otras regiones, casi el triple que Cataluña y cerca de 13 veces más que Baleares. Harán bien las regiones del PP en defenderse en los tribunales de este ataque". En los tribunales y en la calle, si es necesario.

"El PP se volcará en Castilla y León para no depender de Vox", a quien las encuestas dan diez escaños. "El objetivo es impulsar la figura de Alfonso Fernández Mañueco para que tenga las manos libres a la hora de formar gobierno y que Vox «no pinte nada» ni tenga la llave de la gobernabilidad. Conseguiría empezar a construir así también un «relato nacional» para contraponer en toda España la «debilidad» de Santiago Abascal con la «fortaleza» de Pablo Casado, según detallaron a Europa Press fuentes populares".

"Fuentes del PP argumentan que la imagen de un Vox «débil», unido a «una bajada de impuestos y una buena gestión de la pandemia», crea «todo un relato» en favor de Pablo Casado. En ese momento, prosiguen, los ciudadanos empezarán a pensar en la ventaja de concentrar el voto de centroderecha en el Partido Popular si hay generales para «echar a Sánchez» de Moncloa, visualizando además que es la «única alternativa» posible al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. «Ahí no es solo que se fortalezca a Casado, es que lo catapulta», sentencian fuentes del partido". El espíritu navideño se ha adueñado de Génova. Nos alegramos de que Casado esté pasando una feliz navidad. Ahora a esperar a que se abran las urnas.

La Razón

"El 72,2% de los españoles cree que Felipe VI es una garantía para la unidad de España". ¿Y un 30% no? Pues es mucha gente.

Carmen Morodo coincide en que a Casado le espera un feliz año porque a Sánchez le pintan bastos. "A Casado sólo le puede torcer el camino su dificultad para resolver la crisis con el PP de Madrid. Un Casado enredado contra Díaz Ayuso no puede crecer personalmente y esto lo ven hasta los más fieles al «casadismo»". Pues quién lo diría.

Tomás Gómez también se ha olvidado de Madrid. Con el miedo a Vox "se produciría la movilización del electorado de izquierdas. Sánchez se frota las manos con la posibilidad. La campaña estaría hecha. Ante el avance de la extrema derecha, representado en su participación en gobiernos, al socialista le caerían muchos votos que tiene perdidos de antemano". Ay Tomás, cómo se nota que eres socialista. Los pactos de Sánchez le perseguirán toda la legislatura. Toda. Ya se encargan sus socios de que no lo olvidemos. Homenajes a etarras, Aragonés y Rufián amenazando a todas horas, las hordas podemitas con sus fascistadas…

"Vox es un partido populista extremista, antieuropeísta que conecta con movimientos consolidados en otros países como Francia o Austria. Casado y Sánchez lo usan a conveniencia pero la bomba les puede estallar en la cara". La bomba ya nos estalló cuando Sánchez pactó con Podemos y decidió gobernar con lo peor de España. Seguimos sufriendo las consecuencias. Y por cierto, tampoco olvidamos que el Gobierno se sube el sueldo con una inflación disparada que impide a la gente común llegar a fin de mes.