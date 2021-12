Las encuestas auguran que Fernández Mañueco roza la mayoría absoluta en Castilla y León, con Vox disparado. Y según fuentes populares citadas por Europa Press, eso ayudará a Pablo Casado a construir un "relato nacional" para contraponer en toda España la "debilidad" de Santiago Abascal frente a la "fortaleza" de Pablo Casado.

Según la teoría que manejan desde la dirección del PP, el objetivo es que Vox no "pinte nada", es decir, que Mañueco pueda gobernar sin ellos gracias a una mayoría absoluta o que quede muy cerca. Esperan, cuentan, un resultado similar al de Ayuso, que deje al presidente de Castilla y León con las manos libres para gobernar.

Las mismas fuentes citadas por Europa Press dan por "amortizado" a Ciudadanos y buscan ahora mostrar que el partido de Abascal, que según todos los sondeos será imprescindible para llevar a Casado a la Moncloa, no cuente. El PP sostiene, según sus datos, que Vox podría obtener siete escaños en Castilla y León, aunque el sondeo de este mismo domingo les da diez u once. Pese al espectacular salto que supondría dado que ahora mismo sólo tienen uno, consideran que no podría rentabilizar ese resultado. "Vox sería residual, aunque mejore notablemente sus resultados, porque no pintaría nada en el Gobierno de Castilla y León", dicen.

Añaden que una imagen de un Vox "débil", según esta interpretación, sumada a "una bajada de impuestos y una buena gestión de la pandemia", creará "todo un relato" en favor de Casado. "El relato del PP coge credibilidad en toda España porque los hechos demuestran que es así", señalan. Dicho relato, confían, servirá para aglutinar el voto del centro derecha. Se visualizará, auguran, que es la "única alternativa" posible a Sánchez: "Ahí no es solo que se fortalezca a Casado, es que lo catapulta", sentencian fuentes del partido.

Con esta teoría, y mientras los sondeos apuntan a una caída del PP por la guerra que sigue manteniendo contra Ayuso, la intención de la dirección del partido es que Pablo Casado se vuelque en la campaña de Mañueco, apelando al socialista "descontento" y a la necesidad de aglutinar el voto de derechas.

Un triunfo en Castilla y León tras la de Ayuso, apuntalaría a Casado como "auténtica alternativa" a Pedro Sánchez, sostienen, ya sin la sombra de las elecciones madrileñas como único revulsivo para el partido en toda España.