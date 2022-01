Indignación en el ICAM por la invitación de Irene Montero y su intervención: "Es una vergüenza"

La invitación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al Foro Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ICAM y su intervención han provocado una gran indignación en la Abogacía Madrileña. Durante la charla sobre la "perspectiva de género" en la Justicia, Montero arremetía contra la "justicia patriarcal", tras ser presentada por el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, afirmando que "este colegio está encantando de tenerte aquí".

Fuentes del ICAM consultadas por Libertad Digital aseguran que en los últimos días y tras la intervención de Montero se han recibido innumerables mensajes de "indignación", al considerar que la invitación de la ministra de Igualdad es "una vergüenza" para la Abogacía. "No se puede permanecer callados ante esto, somos cada vez más los indignados", añadían.

Muchas de las protestas se han producido por parte de abogados que votaron la candidatura del decano y que han mostrado su "decepción con la complicidad" que se ha mostrado "con la ideología de género" al invitar a Montero al ICAM. "Algunas voces comienzan incluso a pedir la dimisión de José María Alonso", apuntan.

Las mismas fuentes consultadas por LD muestran su estupor ya que durante la celebración de la Junta de Gobierno del ICAM de la tarde tras el controvertido acto, el decano José María Alonso" ni siquiera ha mencionado la polémica suscitada" por la ministra de Igualdad.

Por su parte, fuentes oficiales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid han defendido a este diario que el objetivo del Foro Justicia es "invitar a personas de todo signo político, fomentando el pluralismo y que sus charlas sean de interés para los colegiados".

Las polémicas declaraciones de Montero

Si la invitación de Montero ya levantaba una polvareda en el ICAM, su propia intervención no ha hecho más que agravar la indignación. "Me van a permitir que podamos hablar con claridad y honestidad", ha asegurado Irene Montero ante los letrados antes de afirmar que "la justicia patriarcal es un obstáculo" en el "acceso a las mujeres a todos sus derechos". En su opinión, "los sistemas judiciales siguen esperando de hombres y mujeres que actúen según desiguales roles de género" y "sanciona a quien no sigue esos mandatos".

La ministra de Igualdad ha asegurado que "en la construcción de un país feminista" todos tenemos un papel y "la acción de la Justicia es fundamental para que sean efectivos los derechos derivados de los avances normativos". En su opinión, hay que "implementar" y convertir en una "práctica cotidiana" los "mandatos" de instituciones internacionales y hay que "deshacer la justicia patriarcal" porque es "una barrera que impide la protección efectiva de las víctimas", como "cuando culpabiliza a las víctimas de las agresiones". En este punto ha mencionado de la sentencia de la Manada felicitándose porque "se pudo dar la vuelta a una sentencia judicial que era injusta".

Para Montero, "acabar con la justicia patriarcal es proteger de forma eficaz los derechos de las mujeres" cuando "están vivas" y ha celebrado que el feminismo haya puesto el foco "en las prácticas judiciales basadas en prejuicios machistas" y en la necesidad de un "proceso de identificar y deshacer la justicia patriarcal".

Montero ha continuado diciendo que "el reparto de la riqueza en el mundo está mayoritariamente en manos de hombres blancos heterosexuales. Podríamos hablar mucho de esto" y que "la lucha feminista es una lucha para igualar el poder de hombres y mujeres. Por supuesto, la Ministra de Igualdad no ha sostenido esos "datos" en ninguna estadística. Su absurda reflexión puede escucharse a la hora y cinco minutos del vídeo.

Por último, atacaba al CGPJ: "Se ha opuesto a todas las leyes que han supuesto avances a los derechos de las mujeres" aludiendo a aquellas que piden "poner en el centro el consentimiento", en alusión a la ley del sólo sí es sí y los informes en contra.

Tras las palabras de Montero, el decano José María Alonso tomaba la palabra: "Estoy de acuerdo en que tenemos que tener una Justicia más especializada pero no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una Justicia feminista. Ni machista. Tenemos que tener una justicia independiente, que tiene que aplicar las normas que le sean dadas y aplicar la presunción de inocencia, sin inclinarse ni hacia un lado ni hacia otro".

