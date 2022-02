El Mundo

"Pedro Sánchez desafía a la Junta Electoral y mete al BOE en la campaña electoral". Dice el editorial que "un Gobierno con un mínimo escrúpulo democrático no puede agitar tan descaradamente los fondos europeos para intentar ganar unas elecciones. A Sánchez no parece importarle que se le note que no gobierna para todos. A quien sí debería importarle es a la oposición y a la Junta Electoral, que tiene la obligación de velar para que Sánchez no reincida en su acreditada tendencia a la privatización del interés general y al desprecio de las reglas democráticas".

Y Ayuso ha ido a echarle un cable a Mañueco porque el plan de Casado se está yendo al carajo. "Ayuso defiende el pacto con Vox en Castilla y León: 'Lo haría antes con el partido de Ortega Lara que con los que lo secuestraron'". "Las últimas noticias dan cuenta de que Mañueco no es Ayuso, que el domingo no va a rondar la mayoría absoluta y que sólo podría gobernar con Vox en el mejor de los casos", dice Santiago González. "Mañueco ha pedido sopitas a la presidenta de Madrid, aunque quizá demasiado tarde para que su sola presencia conjure todos los malos efluvios". Ha entrado en pánico.

"En el mejor de los casos, Casado tendrá que comerse su inquina contra Vox. En el peor no podrá gobernar, ya me dirán qué plan para esa soñada sucesión de alfombras, Madrid, Valladolid, Sevilla, camino de la Moncloa. No es de extrañar que los barones empiecen a mirarlo con sospecha, más como problema que como solución, más como condena que como esperanza". Es que, tela, no da pie con bola.

Dice Federico Jiménez Losantos que "a Casado y Teodoro les ha salido el tiro electoral por la culata". "La mayoría prácticamente absoluta de Mañueco iba a demostrar que la victoria de Ayuso en Madrid fue sólo una etapa del paseo de Casado a la Moncloa", "lo esencial era demostrar que la popularidad de Ayuso era un pálido reflejo del brillo cegador del Astro Rey de Palencia y su Luna murciana". Y a última hora el pobre Mañueco, que no tiene culpa de nada, ha tenido que llamar a Ayuso para que le ayude a no irse al carajo. A Casado su problema con Ayuso le va a salir caro, muy, muy caro.

"Mañueco imploró que Ayuso estuviera en el mayor número de actos posible, porque es la figura más popular en la derecha. Otelo y Yago se lo negaron: un acto y medio, mientras Casado protagonizaba dos diarios. En dos semanas el PP ha perdido tres puntos y Vox ha ganado dos. Dura quince días más y gana Tudanca". Bueno, aún hay tiempo, quedan 5 días. La parejita aún puede meter más la pata. Llevan haciéndolo meses con Ayuso.

Emilia Landaluce se hace cruces. "Esperemos que no sea verdad el CIS de Tezanos". "Todo esto no es nada que no se haya advertido a los que mandan en Génova. La guerra contra Ayuso acabaría pasando factura a las aspiraciones del PP". Advertidos hasta la saciedad, como se advirtió a Rivera en su momento. Pero los líderes de los partidos viven ensimismados, no pisan la calle, se creen que son ellos los que mandan. Que no, que los que mandan son los votantes. No hay manera.

"Si Mañueco no logra un buen resultado (esto incluye que VOX alcance el 12%) habrá recibido la patada que los votantes querían dar a Casado". "El domingo sabremos si en Castilla y León la izquierda mediática no empieza con la matraca para las siguientes elecciones. 'Ultraderecha' (la comilla de los medios) o libertad. Con lo fácil que lo tenía Casado!". Y ha sido el propio Casado el que se ha metido en ese jardín. Porque en Castilla y León no había motivos para convocar elecciones y eso lo sabemos todos.

El País

Pura propaganda sanchista. "La reforma laboral convertirá en fijos a 280.000 trabajadores de la construcción". El titular de mañana será Pedro, Pedro, Pedro es cojonudo, como Pedro, no hay ninguno. El periódico de Pepa Bueno es la vergüenza de la profesión.

"La caída en las encuestas dispara la tensión en el PP y lo acerca a Vox. El equipo de Mañueco prefiere el impulso de Ayuso al de Casado en el final de campaña". Hombre, es que impulso y Casado son incompatibles.

"Isabel Díaz Ayuso tuvo que salir este martes al rescate de la campaña del PP. Alfonso Fernández Mañueco no llamó a Pablo Casado para pedirle que aumentara su presencia en Castilla y León , sino que acudió a la líder madrileña". Vamos, que Mañueco rogó a Casado que se quedara en casita, por Dios, que perdemos las elecciones.

"En el PP castellanoleonés consideran que el presidente del partido no supone un gran activo electoral". Mas bien al contrario.

"En cambio, el fenómeno Ayuso sigue fuerte. Las entradas de la comida-mitin a 20 euros que Ayuso protagonizó este martes en Valladolid se agotaron en solo dos horas. 'Es un huracán. Ayuso moviliza. Es un torbellino que nos genera votos', aseguran en el territorio". Y el cerebrito de Palencia y su Sancho Panza murciano erre que erre contra ella.

"El resultado del 13 de febrero se leerá también en clave de plebiscito entre Ayuso y Casado. La intención de Génova era utilizar un gran resultado en Castilla y León para rebajar el triunfo de la líder madrileña a uno más en un ciclo alcista del PP. Así que una victoria por la mínima en Castilla y León podría ser demoledora para Casado. Las tensiones de hoy son solo un anticipo de la Caja de Pandora que podría abrirse en el PP si se cumplen los peores presagios". Y solo Teodoro y Casado tendrán la culpa por una absurda guerra contra Ayuso. No podrán decir que no se lo advertimos.

ABC

"El PP moviliza a Ayuso y Sánchez tira de billetera europea". "Inquietud en el PP por que depender de Vox afecte a Casado y a Moreno". Que nada, que no se enteran. Van a depender de Vox porque la gente quiere votar a Vox. ¿No depende Sánchez de la extrema izquierda radical, los proetarras, los golpistas, y se le ve encantado?

Como dice Carrascal, "la mayor falacia de cuantas inundan hoy la política española es estigmatizar la alianza con Vox, recién nacido, pero que se admita como lo más natural del mundo tomar como socio a un partido como el comunista, que lleva más de un siglo cometiendo miles de crímenes allí donde alcanza el poder, sin soltarlo. Por no hablar de la miseria que trae, a no ser que adopte un capitalismo de Estado ausente de toda libertad. A ello se une, en nuestro caso, la alianza con los separatistas, que desean descuartizar España". Y hasta con terroristas. Y Sánchez lo vende como si fuera lo más normal del mundo y la gente se lo traga. Y el bobo de Casado hace todo lo contrario. Es para tirarse de los pelos con este chico.

Guillermo Garabito se parte y se troncha. "La campaña electoral de Castilla y León está consistiendo en ver quién consigue meter más la pata antes de las elecciones. En vez de ganar votos, están intentando dilapidarlos. Es la primera contracampaña de la historia".

Menos mal que viene Manuel Marín a echar una mano a Casado. "Una cohorte de derechistas virginales no ven a Pablo Casado en líder". Derechistas virginales. ¿No se puede opinar sin faltar a los demás? "Lo dicen los mismos que afirmaban que alguien como Aznar no llegaría porque era rarito y no se le entendía al hablar, o aquellos que se mofaban de la frialdad tecnócrata de Rajoy, de los complejos ideológicos y de su amor por el Marca porque en el Financial Times escriben en un idioma muy raro y los crucigramas son difíciles". "Haga lo que haga, este Casado blandiblú nunca acierta ante los de la eterna superioridad moral e ideológica". "Pues yo sí lo veo en líder". Pues muy bien, pero no es necesario faltar a nadie.

La Razón

"El resultado de Mañueco en Castilla y León no condicionará a Moreno en Andalucía". Tomás Gómez opina "que en el resultado de Castilla y León ya no se dilucida si Sánchez se mantiene o ha perdido al electorado, sino si Casado es o no el líder que necesita el PP. Si el PP logra ganar, su líder habrá sobrevivido a una difícil situación. Si le va mal, se empezará a hablar de la consolidación de Sánchez y de la crisis de liderazgo en el PP". Fue su apuesta personal.

Rebeca Argudo señala que "tan solo una imparable Ayuso habla claro y desprejuiciadamente en un mitin de apoyo al candidato de su formación: 'Si tengo que pactar, lo haré antes con el partido de Ortega Lara que con los que le secuestraron'. Y es que parece que nadie, excepto ella, se atreve a hablar de pactos cuando todas las encuestas coinciden en señalar que las mayorías absolutas en estas autonómicas no van a darse y, por lo tanto, van a ser indispensables". Casado se está haciendo un Sánchez. No podría dormir con Vox, nunca pactaré con Vox, etc, cuando no le va a quedar mas remedio que hacerlo. ¿O prefiere darle los gobiernos a Podemos? Mejor no engañar a los votantes, tarde o temprano pasa factura.