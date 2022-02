La ex portavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo presentó este lunes en Pamplona su libro Políticamente indeseable y desde allí lanzó varios mensajes sobre la deriva de su partido tras los resultados en Castilla y León, que en su opinión suponen una "llamada de atención".

"Nosotros deberíamos estar en una dinámica imparable de crecimiento y eso no se está produciendo", ha avisado la diputada, que apuesta por "abandonar innobles guerras internas para dedicarse a la noble y necesaria batalla cultural externa".

Sobre los resultados, ha expresado su "decepción e inquietud". "Decepción porque no conseguimos los objetivos explícitos ni implícitos que se planteaban en esta convocatoria electoral. Se buscaba una mayoría contundente y sin ataduras y no se ha conseguido. Inquietud porque es evidente que así no llegamos a Moncloa, con esta estrategia", ha explicado.

Por ello, ha considerado que "hace falta un cambio nítido de rumbo" y construir "una alternativa capaz de ganar las elecciones generales y ser los líderes incontestables dentro de esa alternativa". "Tiene que haber una alternativa a lo que Sánchez y su mundo representan y tiene que ser nítida y clara", ha añadido.