"El votante de centroderecha asiste atónito a la autodestrucción del PP"

El Mundo

"Un detective avisó a Díaz Ayuso de que le pidieron espiar a su familia desde una empresa municipal". Qué detective tan majo. Vaya con Almeida. De Egea no nos sorprende nada. Y Casado es un cadáver. Cuanto más intentan cargarse a Ayuso más grande la hacen. Por cierto que esta mañana Almeida ha salido a desmentir esta información, pero estaba tan nervioso que no se le ha entendido nada.

Dice Rosell en el editorial que "el votante de centroderecha asiste atónito a estas dinámicas autodestructivas en el principal partido de la oposición. Cuando más necesario es un PP fuerte frente al sanchismo, un partido aglutinado en torno a sus modelos de éxito más aclamados como Madrid, Galicia o Andalucía, más parece arreciar la división suicida en el seno de la formación. Nadie se explica las excusas perpetuas para retrasar el congreso madrileño, que Ayuso tiene todo el derecho a reclamar, si no es por una forma de pensar que delata inseguridad antes que liderazgo y celos contraproducentes antes que fructífera colaboración. El PP debe salir urgentemente del bucle peligroso en que se ha metido. Y esa necesidad interpela directamente a la cúpula nacional". Ya es tarde para eso, Rosell. Casado y Egea se tienen que pirar a sus casas. Punto. El PP de Casado es una mafia y no puede llegar a Moncloa. Más vale malo conocido.

"Las exigencias de Pedro Sánchez alejan la abstención del PSOE en Castilla y León". David Jiménez Torres dice que "hubo un tiempo en el que no era descabellado hablar de grandes coaliciones. Todo cambió a partir de la moción de censura. La política de alianzas que emprendió Sánchez destruyó aquellos mimbres de entendimiento. Si hoy las bases del PP se inclinan por entrar en coaliciones con Vox, es sobre todo por la lógica del agravio comparativo: ¿el PSOE ha gobernado con Iglesias, con Junqueras y con Otegi, y Casado no puede ahora gobernar con Abascal? A estas alturas, una gran coalición formal o una serie de acuerdos de legislatura PP-PSOE solo sería factible si los socialistas también renunciaran a sus apoyos actuales". David, ¿en qué país vives?

Como dice Raúl del Pozo, "Casado declara que sus principios son sus condiciones. Pero cada semana cambia de principios". "Según Teodoro García Egea, el PP sigue acumulando victorias y el PSOE, derrotas; aunque el bipartidismo se abraza para no caerse. Con un parlamento tan fragmentado va a ser casi imposible formar mayorías de gobierno, ahora y, sobre todo, en unas elecciones generales, porque los dos grandes partidos están perdiendo la hegemonía y tendrán que pactar entre ellos sin el método del no es no. Vamos hacia una España fragmentada, con un multipartidismo caótico y al borde de una crisis de Estado. A veces el caos ha sido un viaje a la libertad. Esperemos". Pues sí, viendo como está la cosa mejor rompemos la baraja y volvemos a repartir.

El País

"El PP de Casado investiga si Ayuso favoreció a su hermano en un contrato público". Falso. Lo que buscan Casado y Teo son cremas en el bolso de Ayuso y como no las encuentran han enloquecido. El contrato es público y legal. Ayuso ya está tardando en llevar a los tribunales a su partido y a El País por injurias y calumnias.

"La guerra entre el líder popular y la presidenta autonómica estalla con acusaciones de espionaje que Génova desmiente", dice Elsa García de Blas frotándose las manos ante el suicidio del PP. "La dirección nacional del PP ha confirmado que investiga desde octubre pasado si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pudo adjudicar irregularmente a un conocido, amigo de su hermano". Vamos a ver Elsa, que nos estás haciendo un lío. ¿Génova desmiente o Génova confirma?

Lo que sí desvela Elsa con claridad es que el PP de Casado utilizó prácticas mafiosas y "amenazó a la presidenta de la Comunidad de Madrid con difundir la información sobre los contratos sospechosos si Ayuso no se retiraba de la carrera por la presidencia del PP de Madrid". Vamos, que Teodoro y Casado intentaron hacer chantaje a Ayuso. Casado dimisión. Y Teodoro a prisión.

"La dirección nacional del PP defiende que 'va a ir hasta el final' con la investigación de las supuestas irregularidades en el contrato al amigo del hermano de la presidenta madrileña". Que vayan, que vayan, estamos deseando ver cómo se hunde este PP. En eso estamos con El País.

"Génova niega las acusaciones de espionaje a la presidenta. La dirección difundió el miércoles el siguiente comunicado: "El PP desmiente tajantemente las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid y tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades". Pero vamos a ver Elsa, por favor, Génova admite, Génova desmiente, Génova investiga, Génova niega que investigue. Esta información no tiene ni pies ni cabeza. Si El País quiere echar basura sobre Ayuso al menos que lo haga con un poco de rigor.

"En el PP reinaba anoche el desconcierto. "Si se confirma el espionaje a Ayuso, esto dinamita al partido", lamentaba un dirigente resumiendo un sentir general de desasosiego". El partido ya está dinamitado. No se puede votar al PP de Casado. Ayuso debe estar deseando mandar a tomar por saco a su partido. Isabel, no te rindas, tienes el apoyo de los ciudadanos.

"El Partido Popular se planta contra futuros gobiernos en coalición con Vox", cuenta también Elsa, que parece que tuvo un día endiablado. Ayer decía Elsa que Ayuso era la única que defendía que era mejor pactar con el partido de Ortega Lara que con el de sus secuestradores. Hoy dice todo lo contrario. "No es la única que piensa así en la derecha, como demuestran los numerosos artículos de opinión que se publican todos los días en la prensa conservadora defendiendo el entendimiento entre PP y Vox". Esos numerosos artículos de opinión lo que dicen es que un partido, el PSOE, que pacta con terroristas, golpistas y la ultraizquierda violenta podemita, con expresidiarios sin desmelenarse, no es quién para dar lecciones al PP sobre pactos.

Y hoy, el odiado Aznar es el héroe de El País, porque ayer se le fue la pinza e instó a Vox "a explicar por qué quiere entrar en un Gobierno autonómico cuando es un partido que "quiere eliminar las comunidades autónomas". ¿Y qué hace Podemos gobernando en una monarquía cuando está en contra de la monarquía?

"Juan Manuel Moreno Bonilla defendió que Alfonso Fernández Mañueco pueda gobernar en solitario". Ya, majete, pero es que para eso tienes que tener unos votos que Mañueco no tiene. Los votos que sí tiene Ayuso. A ver si aprendemos a contar y a no confundir los deseos con la realidad.

"El presidente andaluz es uno de los principales interesados en que Castilla y León no alumbre un Gobierno de coalición con la extrema derecha, porque sabe que eso sería letal para sus expectativas electorales en Andalucía". Pero, dice Elsa, "uno de los problemas de esta estrategia es que una parte no menor del electorado del PP quiere que acuerde con la extrema derecha, según reflejan las encuestas". ¿Y si una parte no menor del electorado del PP quiere el pacto con Vox qué es lo que teme Bonilla?

"Génova sobre todo piensa en las generales y en que no puede regalar al PSOE el centro político si se entrega a Vox". ¿Eso piensa Teo? ¿Que el PSOE de Sánchez, la ultraizquierda podemita, Otegi y Rufián es el centro político? Pues que se lo haga mirar. Precisamente por eso, porque Sánchez gobierna para los ultras, separatistas y proetarras, porque es la extrema, extrema, extrema izquierda, cada vez que se abren la urnas rebosan los votos a Vox. Sánchez gobierna contra más de media España y la gente está muy cabreada. Por eso votan a Vox. Que no se enteran de nada.

ABC

"La pelea de Casado y Ayuso deriva en guerra sucia sobre presunta corrupción". "La noche del miércoles los nervios eran altísimos, si bien en Génova consideran que una filtración de este tipo supera todos los límites y da lugar a un escándalo público que tendría recorrido judicial". Eso es lo que debería hacer Ayuso, ir a los juzgados.

"Preguntados por ABC, fuentes del partido señalaron a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como fuente de la filtración". La fuente Teodoro, que no se rinde en su guerra contra Ayuso. Lo tiene claro, o él o Ayuso. Los votantes son quienes deciden. Ni un voto al PP de Casado.

"Desde que Isabel Díaz Ayuso ganó con solvencia las elecciones del pasado 4 de mayo la relación entre Sol y Génova se ha ido paulatinamente deteriorando, principalmente por la celebración del congreso regional del partido: Ayuso lleva meses reclamando que se convoque cuanto antes y Génova se niega a adelantar el calendario fijado para todos los congresos regionales". ¿De verdad merecía la pena cargarse la alternativa a Sánchez por esa minucia? Porque que se olviden de ganar las generales si Casado continúa al frente del partido.

En cuanto a Castilla y León, que ya se ha quedado viejo, dice Ignacio Camacho que le han dicho en el PP que "la línea es un no rotundo a la coalición". "Lo de la estrategia nacional significa que todos los pasos que se den desde ahora no tengan otro objetivo que La Moncloa". Para llegar a Moncloa te tienen que votar. Y ahora mismo hay muy poca gente con ganas de votar a Casado, y menos con la que le han liado a Ayuso. La dirección del PP no está echando un pulso ni a Vox ni a Ayuso, está retando a sus votantes.

Dice Luis Herrero que "si estoy en lo cierto y ni PSOE ni Vox se ponen de perfil en la investidura de Mañueco solo quedan dos posibilidades, y solo dos, nada más que dos, para salir del entuerto. O los dos partidos que siguen vivos en el bloque de la derecha se ponen de acuerdo y gobiernan juntos, por mucho que a Casado la idea le provoque un cólico miserere, o se repiten las elecciones". "Vox se nutre de los desencantados del PP. Si al desencanto añade el desprecio de señalarles como apestados no quedará de Génova piedra sobre piedra. Tiene que elegir: o victoria pírrica o hecatombe". Casado esta muerto, pero él no lo sabe.

La Razón

"El PP, a captar dirigentes territoriales de Vox 'críticos'". ¿Mande?, dirán los confusos lectores. Pues sí, una información marciana de Carmen Morodo, cuenta que "Génova pretende reeditar la 'operación Hervías' que desestabilizó a Ciudadanos. Se ha fijado en Murcia para usar a favor de su causa a descontentos con Abascal". Hervías es un tío de Cs que se pasó al PP, y los cerebritos del partido de Casado creen que fichando a cuatro gatos de Vox ganarán las elecciones por goleada.

"Cabe recordar que el Gobierno popular que preside Fernando López Miras superó una moción de censura gracias, precisamente, a que consiguió dividir a la formación que dirige Santiago Abascal. Ahí está el granero en donde el PP ha empezado a buscar material para utilizar a favor de su causa a aquellos dirigentes territoriales de Vox que puedan estar más enfrentados con su dirección nacional", dice Morodo. ¿En serio ve el PP un granero de descontentos con Abascal? ¿Hay algún psiquiatra en la sala?