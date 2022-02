En el día en que Pablo Casado reúne al comité de dirección del PP para analizar la crisis del partido la presión contra él aumenta. Tras la manifestación frente a Génova, con miles de personas apoyando a Ayuso, ABC ha elevado el tono contra la dirección del partido reclamando un congreso extraordinario de inmediato y la dimisión de Pablo Casado, que debe "marcharse hoy mismo".

"No es un episodio que afecte a Madrid. Es la marca electoral la que irreversiblemente seguirá marcada e inutilizada mientras Casado continúe en ella", sentencia el periódico conservador, que avisa de que la situación se ha hecho "tan insostenible y carente de salidas negociadas" que Casado debe renunciar "en las próximas horas".

Avisa ABC que "ese es el sentir de la inmensa mayoría de los dirigentes territoriales del PP, que exigen un cortafuegos definitivo y drástico como único remedio para salvarse de una sangría". "Es el partido lo que está en juego", alerta el diario, que considera que lo que se vio en Génova "es la evidencia de una indignación real que comparten muchos militantes en todo el territorio español". Añade que "se hace imprescindible un congreso extraordinario". El mismo periódico avanza que Casado pretendería aguantar hasta julio.

Según ABC, el PP está "en una nueva fase" y el tiempo "de este equipo se ha agotado": "No, Pablo Casado no tiene meses, ni semanas, ni días para salir de una crisis que ya le ha superado por completo, que ha desbordado su autoridad, reducida hoy a lo meramente reglamentario, pero sin ascendente político ni moral sobre dirigentes, ni militantes".

El Mundo también reclama la salida de Casado, a quien avisa de que "está absolutamente obligado a atender ya a millones de españoles angustiados por el futuro de una organización sistémica fundamental e imprescindible para la necesaria alternancia de gobierno". Según el diario, el "único paso adelante posible" es "la inmediata dimisión de Pablo Casado y la convocatoria de un congreso extraordinario del que salga un nuevo liderazgo que corte una hemorragia que amenaza gangrena fatal".

En otro editorial durísimo contra la dirección del partido, el diario avisa a Casado de que no cuenta con el respaldo de los votantes del PP a tenor de las encuestas y que las "maniobras" exhibidas "le señalan toda autoridad moral". "La fractura es tal que no valen enjuagues y provoca melancolía que en las últimas horas algunos se aferren a actuar como si no hubiera pasado nada, cuando el PP se desliza por una escarpada pendiente que amenaza los contornos del centroderecha".

El diario también aprovecha para alertar al PP del posible sorpasso de Vox al PP, que provocaría también que "la suma de estas dos formaciones se quede lejos de la mayoría absoluta, poniéndole la alfombra roja al sanchismo para seguir atornillado al poder". La superación de esta "dura crisis", avisa, "habrá de ser sí o sí pasando la página de Casado".

Los digitales, en bloque contra Casado

La prensa digital más cercana al espectro ideológico del centro derecha también editorializa pidiendo la dimisión de la dupla Casado – García Egea. En OK Diario hacen referencia a su propia encuesta para pedir lla llegada de Núñez Feijóo, la figura que más apoyos suscita dentro y fuera del partido, pero no olvidan señalar que Pablo Casado es el que menos apoyos suscita entre los votantes del PP y los de otros partidos cercanos.

El Debate, el diario puesto en marcha por el que fuera director de ABC Bieito Rubido, publica este lunes un durísimo editorial en el que asegura que "el maltrato a Ayuso no se remedia cerrando el expediente" que se abría a la presidenta de Madrid, "el daño provocado por Génova pone en duda al propio Casado y le obliga a tomar decisiones traumáticas y, si no funcionan, apartarse él mismo".

En El Independiente no se publican editoriales, pero un artículo de su director, Casimiro García Abadillo, tiene un título que no da lugar a dudas: Casado y García Egea deben dimitir para salvar al PP. El texto no deja lugar a dudas: "Los fines y los medios utilizados hablan por sí solos de la catadura moral de los responsables de este desaguisado. Por ello hay que exigir responsabilidades y pedir, exigir, a los máximos responsables de la dirección del PP, Pablo Casado y su número dos, Teodoro García Egea, que presenten su dimisión cuanto antes".

Tampoco The Objetive publica editoriales, pero también tiene un artículo de su director Álvaro Nieto, que no pide directamente la dimisión de Casado, pero le aplica un severo correctivo: "Casado ha demostrado que es un mal líder: se ha rodeado de peores cabezas que la suya y, si alguna osaba destacar, se ha preocupado en cortarla cuanto antes (véase el caso de Cayetana Álvarez de Toledo). Por eso, cuando apareció el escándalo del intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso, toda España se lo creyó. Ese es el problema de Casado: da igual si existió o no ese espionaje, lo dramático es que los españoles lo creen perfectamente verosimil habiendo visto el proceder de la cúpula del PP durante este tiempo".