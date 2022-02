El Tribunal de Cuentas no fiscalizará el crowdfunding de la candidatura de Pedro Sánchez con el que recaudó más de 100.000 euros durante la campaña de primarias del años 2017 y que le llevó a liderar el PSOE por segunda vez. Dicha recaudación fue posible gracias a donantes anónimos y los fondos se recogieron a través de una asociación sin ánimo de lucro denominada Bancal de Rosas.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital aseguran que el Pleno del tribunal aprobó este jueves el informe de fiscalización de partidos políticos correspondiente al ejercicio 2017. El citado informe no incluyó la polémica recolecta que consiguió la candidatura del actual presidente del Gobierno y que le devolvió el liderazgo en Ferraz. Sánchez se impuso finalmente con el 50,21% de los votos a Susana Díaz con el 39,94% y a Patxi López con el 9,85% de los apoyos en mayo de 2017.

La candidatura de Sánchez se vio obligada a suspender el crowdfunding que financiaba su campaña sólo dos semanas después de comenzar. El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez Miranda, avaló por carta una petición de la gestora del PSOE que dirigía Javier Fernández para que los fondos fueran fiscalizados y la recaudación se efectuara a través de una cuenta compartida con el partido para terminar con su opacidad. La candidatura de Sánchez se mostró entonces dispuesta a entregar toda la información sobre el crowdfunding al citado tribunal con los datos fiscales del PSOE de ese ejercicio.

En su misiva del 28 de marzo de 2017, el entonces presidente del Tribunal de Cuentas Álvarez Miranda afirmó literalmente: "En relación con la financiación de los procesos de elección a los órganos de dirección de los partidos políticos, que se trata de una materia que forma parte de la actividad ordinaria de las formaciones políticas, y que, por lo tanto, debe regirse por las normas sobre la financiación de los partidos políticos y está sujeta a la fiscalización del Tribunal de Cuentas". Es decir, la recolecta de Sánchez se debía fiscalizar.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "a pesar de la carta de Ramón Álvarez Miranda, la actual presidenta propuesta por el PSOE y aceptada por el PP tras el pacto de renovación, Enriqueta Chicano, y la consejera encargada de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos también propuesta por los socialistas, Dolores Genaro, han dejado fuera de la fiscalización el crowdfunding de Sánchez. Chicano formaba parte del Pleno en el que se abordó el asunto en 2017, mientras Genaro era y es la ponente de los informes de fiscalización de partidos políticos. Por tanto, eran plenamente conocedoras de la carta que remitió el entonces presidente del tribunal instando a la fiscalización del crowdfunding de Sánchez y lo han ocultado a sabiendas".

"En el informe aprobado en el último Pleno del jueves se detectan supuestas irregularidades a 10 partidos políticos. A Ciudadanos por ejemplo le han abierto un expediente por no justificar donaciones por valor de 50.000 euros. Incomprensiblemente, el tribunal presidido por Chicano ni siquiera fiscaliza el crowdfunding de Sánchez en el que recolectó más de 100.000 euros de donantes anónimos. Es un escándalo", añaden.

Precisamente, el Tribunal de Cuentas resolverá este lunes los recursos presentados por los golpistas del 1-O sobre el rechazo a los avales presentados por la Generalidad de Cataluña. Además, la propia Enriqueta Chicano comparecerá por la tarde ante la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Carta del presidente del Tribunal de Cuentas en 2017.

El crowdfunding en su 'Manual de resistencia'

Tras llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez publicaba en febrero de 2019 un libro llamado Manual de resistencia en el que detallaba el papel clave que jugó el crowdfunding de su candidatura para convertirle en secretario general del PSOE en el año 2017.

"Intuíamos que aquello no iba a gustar. Pero bastó que, en cuestión de horas, se viera el éxito abrumador del crowdfunding para que los militantes que había constituido la asociación recibieran las primeras llamadas de la dirección de la gestora. Ellos son personas solventes, conscientes de a qué se exponían al poner la asociación a su nombre, pero no estaban dispuestos a dejarse intimidar. Aguantaron el envite de aquellas llamadas. Entretanto, el dinero literalmente llovía. Fue asombroso", señalaba Sánchez.

"Al final salieron con aquella carta del presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, que carece de competencias para hacer lo que hizo. A petición del gerente del partido, nos escribió diciéndonos que suspendiéramos el crowdfunding. Lo hizo sin reunirse el tribunal ni respetar las competencias, ni los cauces, simplemente a título personal, y tratando de explotar mediáticamente la autoridad que le concedía ser presidente", añade.

"En la siguiente reunión de miembros de mi equipo con la gestora, pusieron la carta sobre la mesa, aunque nunca nos la entregaron, y les dijeron: o lo cerráis o quedáis fuera del proceso. En ese punto, pensamos que lo más inteligente era replegarnos porque, si no, nos hubieran expulsado del proceso de primarias. No había motivos jurídicos, sino políticos, pero ellos eran la gestora y tenían la autoridad para expulsarnos. Para esas alturas, no obstante, ya habíamos recaudado más de cien mil euros, en apenas dos semanas. No queríamos más líos y clausuramos el crowdfunding", concluía Pedro Sánchez.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com