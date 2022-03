Un Gobierno "turulato" ataca a los "justamente cabreados" y les empuja hacia Vox

El Mundo

"Albares evita ahora aclarar si avisó a Argelia de la entrega del Sáhara". Bueno, creo que quedó bastante claro que no avisó. Ha retirado al embajador, por algo será.

"El Gobierno se desdice del acuerdo con Feijóo en La Palma y rechaza bajar los impuestos sobre la energía". Y es que mientras usted se arruina, el Gobierno se está forrando. Encima, lo de la huelga de transportistas va de mal en peor. "El paro de los pequeños transportistas encuentra apoyo de los grandes cuando ya afecta a la cadena de suministro". Al Gobierno le crecen los fachas como setas.

"El Gobierno no solo se resiste a tomar medidas mientras la protesta de los transportistas autónomos -a quienes no compensa seguir trabajando- colapsa las carreteras. Es que además los insulta, tildándolos de ultraderechistas, en un intento pueril de volcar a la opinión pública en contra de los camioneros para que no se vuelva contra el Gobierno", dice el editorial. Pero se han pasado tanto de frenada que se ha vuelto contra el Gobierno. Insultar a los trabajadores que están con la soga al cuello mientras tu vives como un marajá, te subes el sueldo y no te bajas del Falcon o del coche oficial no es, digamos, muy inteligente.

Como dice Rafa Latorre, "el empobrecimiento jamás perderá su poder de movilización y el presente ha sido súbito, general y tiene pinta de perdurable. La reacción inmediata del Gobierno a la primera, y todavía tímida, muestra de malestar ha sido sucumbir a la tentación más turulata y se ha puesto a insultar a los manifestantes. Hubo otras movilizaciones que el Gobierno ennobleció con el apelativo de desafección, todas estaban urgidas por abstracciones siniestras. Esta vez la desafección ya no es ni cabreo sino sabotaje". Para ayudar a Putin, Rafa, no lo olvides.

"La pregunta es si en esta ocasión manda la estupidez o la perfidia y quizás la respuesta sea una pérfida estupidez. Porque ya hay pruebas suficientes de lo ineficaz que resulta fiar tu campaña a una alerta antifascista, así que parece que, por alguna razón, les están señalado a los justamente cabreados que la ultraderecha es su único cauce de representación". Votos a chorros para Vox.

El diagnóstico de Jorge Bustos es preocupante. "España se dirige al fallo multiorgánico. Falla lo institucional, lo político, lo económico y lo social". Nos vamos a tomar por saco.

El País

"Putin se emplea a fondo en la destrucción de las ciudades". Sí, eso ya nos lo habéis contado varias veces. Hay algunas otras cosas más de actualidad. "El Gobierno ofrece subvencionar con 500 millones el gasóleo de los transportistas pero no convence al sector". "La Plataforma del Transporte, convocante de la protesta, y Fenadismer, que se suma a los paros, rechazan el acuerdo y seguirán con la huelga indefinida". La clave está en el comienzo de la información. "El Gobierno se ha comprometido...". No me digas más, cómo se puede ir a una negociación diciendo que Sánchez promete. La palabra de Sánchez vale menos que una boñiga de vaca. Y así pasó, que hasta la parte del sector que no aún no se había unido a los paros decidió ir a la huelga. Unos fachas, mira que pedir al Gobierno que concrete un poco más, que la cosa no está para promesas.





Pepa Bueno se cree que echando la culpa a Feijóo libra a Sánchez de la responsabilidad en los desastres acumulados. " La Declaración de La Palma obliga a todos a trabajar "conjuntamente", a "respaldar al Gobierno" ante las próximas cumbres europeas y a ir "configurando" progresivamente, "a través del diálogo", medidas de rebaja fiscal que amortigüen el impacto de los precios de la energía sobre familias y empresas. Menos de 24 horas después, el presidente gallego vulneró letra y espíritu de la declaración al explicar, en tono impostado, que el Gobierno "se está forrando" con el aumento de la luz y de la gasolina". Perdona Pepa, pero están mintiendo. En Palma, Sánchez y Feijóo acordaron bajar los impuestos a la energía y ahora, como de costumbre, Pedro el embustero se ha desdicho de la palabra dada. Para variar.

"Romper la baraja a las pocas horas de repartida es impropio de jugadores confiables". ¿Sánchez jugador confiable? Pepa, no nos hagas reír. "El enfoque populista que adoptó Feijóo sobre las reducciones fiscales —porque la gente "no llega a fin de mes", dijo— y la complicidad del PP con los desmanes del boicot salvaje que algunos camioneros practican contra el suministro de alimentos y otros productos de primera necesidad está lejos del acuerdo solemne de La Palma". Ahora decir las cuatro verdades es populismo. La gente no llega a fin de mes. Punto. Bueno, tu sí, Pepa, ya sabemos que tu y Sánchez sí que llegáis. Y entender a los huelguistas no es complicidad con los piquetes – sí, PIQUETES - . En realidad, ha sido el Gobierno con sus insultos el que ha logrado que la gente se solidarice con ellos.

Y encima, después de que Sánchez actúa por su cuenta sin consultar a nadie ni la política internacional, tiene la cara dura de pedir "acuerdos ambiciosos que permitan a la ciudadanía reconocer un potente frente común —un pacto de Estado— que mitigue la catarata de maldiciones que ha vivido esta sociedad en los últimos años". ¿Pero acuerdos como el que ha intentado Sánchez con el Sáhara? Sánchez hace lo que le sale de las narices, que apechugue con las consecuencias. A ver si la calle acaba con él.

ABC

"Unidas Podemos se resigna y no romperá el Gobierno". No es por nada, pero la noticia sería lo contrario. Podemos no pinta nada ya ni en el gobierno ni fuera, así que para qué van a renunciar a carguitos y sueldazos. Aconseja el editorial que sean menos obscenos. "Mientras un solo ministro podemita no renuncie, lo mejor que pueden hacer es guardar silencio. Se les nota demasiado su apego de casta al poder. Debe de ser esta la ‘regeneración revolucionaria’ de la que hablaban". Que no nos hagan sentir vergüenza ajena todos los días, solo les pedimos eso.

Álvaro Martínez se sorprende de que el tertuliano Pablo Iglesias descubra ahora que Pedro no es de fiar. Hombre, Pablo, tu fuiste la primera prueba. Tras decir que no podría dormir contigo se echó en tus brazos. "Ahora descubre el ilustre vecino de Galapagar el apasionado idilio que Sánchez mantiene con la mentira, el embuste, el engaño, la trápala, el embeleco o el bulo".

"Tres federaciones nacionales de transportistas se suman a los paros ". Fue el resultado de las negociaciones de las ministras con los huelguistas, que salieron de la reunión con una legión más de fachas.

La Razón

"La huelga total del transporte, a un paso: 50.000 camiones se suman al paro". Es el resultado de la reunión del sector con las ministras Calviño y Montero. Raquel Sánchez, apartada por lo mal que llevaba la negociación debe estar tronchándose de risa.

"Lo único que tiene alguna lógica en lo que estamos viviendo es que el Ejecutivo está enjugando un déficit público desbocado por sus políticas con los ingresos extras de la fiscalidad de los combustibles y con el IVA crecido por los efectos de una inflación, por cierto, más alta en España que en el resto de Europa. Sólo así se explica su resistencia a bajar unos impuestos que están asfixiando a los hogares y las empresas de este atribulado país", dice el editorial.





Toni Bolaño dice que Sánchez va de resbalón en resbalón. Entre los más sonoros, "estos ataques a los manifestantes, que cuentan con amplio respaldo, están socavando la credibilidad del Ejecutivo y desmovilizan a una buena parte de sus votantes. Los que se han ido en estos días no volverán al PSOE en un cierto tiempo, y otros que no se han ido están apesadumbrados". No ha caído en que se trata de currantes, no de la presidenta un banco. Otro resbalón y se rompe la crisma.