El PSOE quiere premiar a Delgado con un ascenso y un aumento salarial cuando deje de ser fiscal general

El PSOE de Pedro Sánchez quiere premiar a Dolores Delgado con un ascenso y un aumento salarial cuando deje de ser fisca general del Estado. Recordamos que el fiscal general del Estado cesa con el Gobierno que lo ha designado.

Los socialistas han presentado una enmienda al proyecto del propio Ejecutivo de reforma de la Ley Concursal. Según el apartado 6 de dicha enmienda, "Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese".

Cabe destacar que fiscal de Sala es el cargo de mayor rango y prestigio de la Carrera fiscal y conlleva un sobresueldo importante. Recordamos que Delgado pasó de ser ministra de Justicia con el PSOE a fiscal general del Estado. Previamente, ejercía como fiscal en la Audiencia Nacional.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que la propuesta del PSOE ha provocado "una gran indignación" entre los propios fiscales. "Se hace de tapadillo y a escondidas para recompensar a una persona que ni siquiera ha ascendido a la Fiscalía del Tribunal Supremo y que no sería nombrada jamás por mérito o capacidad. Es vergonzoso", apuntan.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, justifica la decisión de premiar a Delgado afirmando que es una exigencia del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, para que Delgado "tenga una salida digna".

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales APIF en un comunicado señala que "la vía elegida para la modificación del EOMF sugiere cierta urgencia para el Gobierno en proporcionar una salida a la actual FGE. La promoción del FGE cesante a la máxima categoría de la Carrera Fiscal no es algo que le haga ninguna falta, ni produzca ningún beneficio, al Ministerio Fiscal. Sólo favorece a quien cesa, acentuándose así la relación del FGE con el Gobierno. Consideramos esa medida un despropósito que ahonda en la politización de la Fiscalía".

"La introducción de la posibilidad de que el FGE informe al Gobierno de los asuntos que considere de importancia para el propio Gobierno, nos devuelven a la concepción totalitaria de Ministerio Fiscal, como órgano del Gobierno en los Tribunales. Confiamos en que se imponga el buen juicio y la reforma fracase", añade.

La Junta de Fiscales de Sala es un órgano del Ministerio Fiscal que preside el fiscal general del Estado y la integran el teniente fiscal del Tribunal Supremo y los fiscales de Sala. Su labor es asistir al fiscal general en materia doctrinal y técnica sobre "formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal, resolución de consultas, elaboración de las memorias y circulares, preparación de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno o cualesquiera otras de naturaleza análoga que el fiscal general del Estado estime procedente someter a su conocimiento y estudio".

Precisamente, este miércoles la fiscal jefe europea acusaba a Dolores Delgado de "desafiar" a la UE, tras rechazar entregar las diligencias de investigación practicadas por la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato del hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a la fiscal del caso Gürtel, destinada ahora en Europa, Concepción Sabadell. Una decisión adoptada este mismo lunes por unanimidad durante la Junta de Fiscales de Sala.

Delgado suspende la Comisión Ética de la Fiscalía

La Asociación de Fiscales AF ha llevado a los tribunales a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por no convocar la constitución de la Comisión de Ética Fiscal antes del 17 de enero y acordar además la suspensión 'sine die' del plazo.

En un comunicado emitido este miércoles, la asociación ha anunciado que esta semana ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de Delgado, quien el pasado 7 de febrero dictó un decreto en el que acordaba tal suspensión para "iniciar un proceso inspirado en los principios de transparencia, publicidad y participación encaminado a recabar un elenco de personas pertenecientes al ámbito académico de la Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral a fin de poder designar al séptimo miembro de la Comisión de Ética Fiscal".

La AF ha criticado que se haya suspendido un plazo vencido para "convocar un proceso transparente y público del que, sin embargo, nadie tiene noticia". "No sólo porque no se haya comunicado a la Carrera, que no se ha hecho, sino porque no se ha publicado convocatoria alguna ni se conocen los órganos encargados de sustanciar y resolver tal proceso", ha añadido. Ha insistido en que dicha suspensión es por "tiempo indeterminado sujeto únicamente a la voluntad de la fiscal general de convocar, tramitar y ultimar ese proceso que, al parecer, va a ser también participativo".