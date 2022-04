"Hay que tratar a Putin como un peligro para la humanidad y aislarlo a perpetuidad"

El Mundo

"Rusia masacra a la población civil en su repliegue de Kiev". Las imágenes son estremecedoras.

"Moncloa se abre a pactos con el PP de Feijóo pero pide pruebas del "viaje al centro"". ¿Pruebas del viaje al centro? El que tiene que viajar al centro es el filo terrorista, filoseparatista y ultraizquierdista Pedo Sánchez. Anda y que le den. Además está acabado, le queda en Moncloa lo que tarde en convocar elecciones.

Como dice Santiago González, "el problema es que ese pacto no está en las manos de Feijóo, sino en la obstinada y cazurra determinación de Pedro Sánchez de entender una sola manera de establecer acuerdos con la oposición: la sumisión a sus ideas y una sola palabra de respuesta a sus caprichos: amén". Y si no, eres un ultraderechista. Pues va a ser que no.

Federico Jiménez Losantos dice que "cada vez que un político del PP habla de consenso, le piden que lo demuestre entregando el CGPJ. Es la prueba del algodón". "Sánchez solo negocia con los suyos: comunistas, separatistas y etarras sin arrepentir, mientras engrasa los medios audiovisuales que ofician de celestinos o mamporreros, según la ocasión. Lo que se exige del PP es la aceptación del sanchismo como forma de Estado, no como un Gobierno más, perecedero en las urnas. El Gobierno de concentración con que sueña la derecha funcionarial ya lo formó Sánchez con Garzón y sus garzonettes para llegar al poder. El PP debe elegir entre acatarlo o derribarlo". Sánchez es un extremista radical que no quiere nada con el PP. No es no.

Dice Lucía Méndez que "no puede quejarse el líder del PP del respaldo entusiasta de su partido. Pero tampoco puede tener queja del recibimiento que le ha dispensado el Estado mismo. Aún no había acabado el Congreso y ya tenía Feijóo una cita fijada con el Rey y con el presidente del Gobierno. El Estado despeja sus agendas para recibirle con palmas, por todo lo alto. No sabemos lo que Pedro Sánchez tiene en su agenda para propiciar los pactos de Estado por los que suspira el Estado". ¿Sánchez? Pues claro que lo sabemos. Quiero el CGPJ y que apoyes sin rechistar lo que te ponga por delante.

"En un rapto de sinceridad, Feijóo reconoce que se siente mejor y más cómodo gobernando que haciendo oposición". Todo apunta a que será oposición por muy poco tiempo.





El País

Primera encuesta tras la entronización de Feijóo. "Los socialistas retroceden y el PP toma impulso tras la llegada de Feijóo". "La ventaja del PSOE se reduce a la mitad en un mes y el conjunto de la derecha se acerca a la mayoría absoluta, según el barómetro de EL PAÍS y la SER". Si esto lo dice el órgano de propaganda del régimen sanchista es que supera la mayoría absoluta. Aun así, se agarra a un clavo ardiendo. "La encuesta se realizó entre los días 22 y 28 de marzo, cuando el Ejecutivo aún no había anunciado su plan de medidas para contener el alza de los precios y la ola de protestas de transportistas y agricultores se encontraba en su momento álgido". El que no se consuela es porque no quiere.

Anabel Díez, erre que erre, dice que "la guerra ha desestabilizado los precios de la energía, ha desbocado la inflación y ha hecho que diversos sectores, a veces con intereses encontrados, se hayan levantado, lo que hace temer con fundamento una crisis de hondura". ¿Qué se puede hacer con periodistas que mienten, y mienten y mienten sin rubor cada día? Pues seguir desmintiéndolos día a día. La inflación estaba desbocada antes de la guerra. Los precios de la electricidad marcaba máximos históricos todos los días el verano pasado. No hay más que hacer un repasito en Google.

"Para buscar soluciones a la misma, el Gobierno quiere buscar la concertación con los agentes sociales y con el Parlamento". A otro perro con ese hueso. El presidente quiere obediencia a su ordeno y mando, nunca busca concertación. Ni pregunta, ni llama, ni consensúa, es el tío del esto son lentejas.

"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le va a demandar al nuevo líder del PP algo más que la simple petición de rebajar impuestos en la reunión de bienvenida que mantendrán en estos días en el Palacio de la Moncloa". Ya, que le entregue el CGPJ. Feijóo debería ponerle como condición que eche de la Fiscalía General del Estado a la socialista y exministra suya Dolores Delgado.

"El PSOE se encargará de enfatizar que la alianza de gobierno entre PP y Vox está asegurada si la izquierda no suma". Que lo haga, el tío que pacta con la extrema izquierda con la que no podría dormir, que pacta con los filoetarras de Bildu, nunca jamás, se lo digo las veces que quiera, que pacta con los golpistas catalanes, nunca gobernaría con separatistas, etc, etc, etc. Sánchez puede desgañitarse con Vox, no cuela, ya se vio en Madrid, en Castilla y León y en todas las encuestas. Los voceros sanchistas deberían salir algún día de sus tertulias y pisar calle. Así se enterarían del odio que genera Sánchez y el poco miedo que inspira Vox.

ABC

"Crímenes de guerra en la retirada rusa". ABC está indignado con el asesino Putin. "El repliegue táctico de las tropas del Kremlin ha permitido a Occidente observar de cerca la barbarie practicada por los soldados de Vladímir Putin contra la población de las ciudades que arrasaron durante su campaña de aniquilación. No son víctimas de una guerra, sino pruebas carnales de un asesinato en masa y en serie", dice un horrorizado editorial. "El mundo libre está obligado a aislar al régimen ruso a perpetuidad y a tratarlo como un peligro para la humanidad, empezando por una ONU de cuyo Consejo de Seguridad debe desaparecer cualquier representante de Putin".

"Las claves del nuevo organigrama del PP: un partido donde los barones tendrán mucho que decir ". Ignacio Camacho da un consejo al hombre tranquilo. "El candidato del PP ha prometido un «cambio tranquilo», responsable, respetuoso, sin insultos ni gritos, pero ese modelo necesario no es incompatible con una cierta dosis de espíritu combativo. Y en teoría tiene suficiente experiencia y oficio para saber que en su flamante cometido no se llega a ninguna parte sin enseñar colmillos". Al menos no en Madrid, donde hay televisiones como La Sexta, cuyo único sentido de existir es triturar al PP.

José María Carrascal, que también tiene calado a Sánchez y su coro mediático, avisa de la trampa de Sánchez, que exigirá como siempre "que renuncie a la ayuda de la ‘extrema derecha’, esto es, de Vox". Si no, tendremos que aguantar la cantinela de siempre, ultra, etc. "La forma de no caer en la trampa, sin embargo, es bien fácil: basta con hacer una contraoferta: que Sanchez renuncie por su parte a gobernar con el apoyo no sólo de Podemos, sino también del resto del Frankenstein, desde los independentistas hasta los sucesores de ETA, pasando por quienes buscan convertirse en reinos de Taifas y rechazan la Monarquía". Y romper también en Navarra su pacto con Bildu. ¿A que no?

José Peláez dice, hay que tener valor, que "moderación era Casado, que no pactó con Vox. El PP de Feijóo pacta con Vox en Castilla y León, lo hará en Andalucía si puede y, por supuesto, en Madrid". No entiendo muy bien qué le pasa a este hombre. Casado pactó con Vox su abstención en Andalucía, en Castilla y León, en Murcia y en Madrid antes de que Ayuso arrasara. Feijóo no ha pactado con Vox en Galicia. Y lo que ha pasado en Castilla y León es totalmente atribuible a Casado, que obligó a Mañueco a adelantar las elecciones porque, en su obsesión con Ayuso, creyó que el PP iba a arrasar como lo hizo la presidenta en Madrid. Se equivocó, como en todo.

Dice este columnista tan peculiar que el PP no tiene otra que pactar con Vox. "Y como no tiene otra ya va siendo hora de dejar de hacer trampas a sus votantes y de jugar a mundos que no existen. Esto es lo que hay: Feijóo y Abascal se presentan a las elecciones como socios de una eventual coalición y es algo legítimo. Pero no es moderado". Parece que aquí lo único moderado es lo que diga José Peláez. El País le acogería con los brazos abiertos. Y Ferreras ya está tardando en llevarlo a sus tertulias.

La Razón

"Feijóo busca un pacto global en economía y para renovar el CGPJ". El editorial lo ve con "escepticismo". "No parece que sea posible llegar a un entendimiento de Estado, al menos, mientras la izquierda populista siga en la mesa del Consejo de Ministros. Por otra parte, y salvo que haya una verdadera voluntad de acuerdo por parte del Gobierno, el cambio en la presidencia del Partido Popular no puede significar renuncia alguna al papel de oposición, que, entre otros deberes, exige no respaldar decisiones políticas equivocadas. Por supuesto, desde las buenas formas parlamentarias". Pedro Sánchez no sabe lo que es un acuerdo, solo sabe gobernar desde la imposición



José Antonio Vera lo tiene muy claro. "Sánchez ya sabe que Feijóo va a ser presidente del Gobierno". Tonto no es. "No lo va a tener fácil, pues será complicado que los votantes convencidos de Abascal le apoyen. Y son muchos". Lo mismo basta con que no los insulte, que es lo que ha venido haciendo Casado. Les pedía su voto y después les insultaba. "Las circunstancias calamitosas del país, empero, jugarán en favor del voto útil, de modo que es lógico que el nuevo presidente del PP consiga imponerse en las urnas como lista más votada".

Dice Carmen Morodo que "el PP espera, ansioso, las primeras encuestas de la era Feijóo". "El político gallego tiene una buena imagen, avalada por unos resultados electorales que hoy son excepcionales en la política española. La política sin reglas de Madrid es una amenaza para esa buena imagen, no acostumbrada a estar sometida a «la jauría». Pero el aval de su trayectoria y de sus resultados limitan la capacidad de «la jauría» para debilitarle en los primeros lances del juego". No hay que desestimar nunca el poderío de la jauría mediática.