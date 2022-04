Finalmente, el Partido Popular votará no al decreto del Gobierno paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. La posición de los populares no era decisiva después de que Bildu haya salvado al Ejecutivo este jueves por la mañana pero los de Núñez Feijóo han decidido situarse en el no porque Sánchez no ha aceptado ninguna de sus propuestas.

"Se nos ha dicho no a todo", aseguran fuentes del PP. "Lo que no puede generarse ninguna duda de quién ha tendido voluntad de acordar. Nosotros hemos hecho todo lo posible pero ellos no han dicho que no han tenido tiempo de ver el documento" que envío Feijóo el pasado viernes con sus propuestas de bajadas de impuestos.

Los populares han tratado de llegar a un acuerdo con el gobierno "hasta el último minuto". Primero, Feijóo envió un documento detallado a La Moncloa el pasado viernes en el que pedía una bajada de impuestos. Tras ello, los populares han tratado de negociar con el Ejecutivo a través de su responsable económico, Juan Bravo, que envió una carta este miércoles por la tarde rebajando sus peticiones.

Este mismo jueves en la tribuna, el portavoz económico del PP en el Congreso, Jaime de Olano, volvió a tender la mano al Gobierno. Pero el Ejecutivo ya había decidido a sus socios de Bildu.

Aunque tendió la mano, Olano protagonizó un discurso crítico en el que cargó contra el apoyo de los proetarras al gobierno. "Bildu vota hoy el decreto ley y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez le permite acceder a los secretos del Estado". "No son ustedes de fiar y además son unos incompetentes en lo que a la gestión pública se refiere", sentenció Olano.