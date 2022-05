Dolores Delgado planea volver a designar al fiscal de Menores que 'enchufó' aunque el Supremo anuló su nombramiento

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, planea volver a designar al fiscal de Sala de Menores, Eduardo Esteban, cuyo nombramiento anuló el Tribunal Supremo por "falta de motivación". Los fiscales de Sala configuran la cúpula del Ministerio Fiscal.

La Sala Tercera del Supremo estimó en abril los recursos presentados por la Asociación de Fiscales AF y por el fiscal José Miguel de la Rosa contra la designación de Esteban, que es miembro de la Unión Progresista de Fiscales UPF, asociación a la que pertenecía Delgado, a pesar de que no posee experiencia alguna en materia de menores.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que Delgado tras conocer la resolución del Supremo en abril "pidió a Eduardo Esteban que permaneciera en su despacho de fiscal de Sala de Menores porque su intención era volver a nombrarlo, motivando su elección como reclama el Supremo".

Las mismas fuentes consultadas por LD aclaran que "la falta de motivación del nombramiento no se soluciona con una mayor justificación de la designación. El Supremo ha dejado claro que Esteban no tiene ninguna experiencia de Menores y que por tanto, debería decantarse por el otro candidato José Miguel De la Rosa, el mayor especialista en Menores de todo el Ministerio Público. No sirve con redactar de otra forma la elección del fiscal Esteban".

El magistrado José Luis Requero, ponente del recurso de la AF, apuntó en la sentencia que "esta Sala viene considerando que es preciso motivar y así exteriorizar el cumplimiento de esos límites a los que está sujeto el acto de elección, para no incurrir en un voluntarismo que degenere en arbitrariedad".

"La obviedad de que hay una diferencia entre ambos aspirantes tan llamativa hace que decaigan las razones que deduce la fiscal General del Estado en su propuesta sobre la capacidad del nombrado, pues no razona por qué considera que, pese a tales diferencias tan manifiestas, aun así Eduardo Esteban es más idóneo para ese cargo especializado", añadía Requero

Por su parte, la magistrada Pilar Teso redactaba la sentencia del recurso del fiscal José Miguel de la Rosa, que aspiraba también al cargo, en la que señalaba que "se aprecia gran diferencia entre la trayectoria profesional del candidato preterido y la del nombrado, para la plaza de fiscal de Sala de Menores, en cuyo ámbito el nombrado tiene una escasa experiencia".

"Resulta, por tanto, significativo que la motivación de la propuesta, se limite a resumir los destinos en los que ha servido el fiscal nombrado, se aluda a su capacidad de gestión, a su disposición para generar sinergias positivas", apuntaba Teso.

Los CV de Eduardo Esteban y José Miguel de la Rosa

Los méritos del fiscal Eduardo Esteban (elegido por Delgado) en materia de menores que recoge la sentencia se reducen a una ponencia y dos cursos:

1º Impartió la ponencia "El menor y el incapaz ante el Juzgado de guardia" (1999), dirigida a Secretarios Judiciales.

2º Asistió al curso organizado en el año 2000 por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado sobre la Ley Orgánica 5/2000.

3º Y cabe presumir que la materia de menores la abordaría en el curso en que intervino como profesor o ponente "Las Fiscalías provinciales y sus relaciones de coordinación con los Fiscalías de Área y las Secciones correspondientes", celebrado en 2008 con dos ediciones.

Los méritos del fiscal José Miguel de la Rosa (descartado por Delgado) en la misma materia se extiende a una dilatada trayectoria profesional como fiscal de Menores y más de 80 conferencias: