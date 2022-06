Moreno evita el choque en un debate en el que Olona confronta con todos y Espadas desaparece

El candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, se convirtió este lunes en "el receptor de los palos" del debate que los seis candidatos a las elecciones andaluzas protagonizaron en TVE. La escisión de la izquierda estaba representada por Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y un Juan Espadas (PSOE) desdibujado al que eclipsó Macarena Olona (Vox), que fue el azote del gobierno PP-Cs pero también de la izquierda.

Moreno no entró en polémicas con Olona: "Soy el hombre de moda, el receptor de los palos, la diana del PP . Van a observar que a mi derecha y a mi izquierda van a a coincidir en muchas cosas", se quejó el candidato del PP que recordó que tanto el PSOE como Vox "tumbaron sus presupuestos".

Uno de los pocos momentos de tensión de Moreno con Olona, que no duró más de unos segundos, fue cuando la candidata de Vox acusó a la Junta de Andalucía de atacar a los cazadores en los libros de texto. En plena polémica por el adoctrinamiento de Sánchez en la educación, y cuando Ayuso ha presentado un recurso ante el Supremo para los contenidos de Bachillerato, la candidata de Vox reprochó al del PP aprobar libros en la etapa de Infantil que piden "prohibir la caza". Moreno, visiblemente molesto, respondió acusándola de "ser experta en descontextualizar todo", mientras la candidata de Vox le ofrecía el libro para comprobarlo por sí mismo.

Marín, escudero de Moreno

Durante las dos horas de debate, Moreno se centró principalmente en tirar de datos, y para ello se llevó a su atril una abultada carpeta con documentos. Y evitó bajar al barro. Para cumplir con esa labor, estuvo Juan Marín (Cs), que ejerció como su escudero entrando en todos los rifirrafes, mientras Moreno se centraba en la gestión económica: "Estamos en el top cinco de menos impuestos, seguir bajando impuestos", fue uno de los mantras del líder del PP que durante todo el debate quiso recordar, de forma insistente, que Espadas fue "consejero en los gobiernos" corruptos "de Cháves y Griñán".

El candidato del PSOE llegó a presumir de la gestión de su partido asegurando que "sacó a Andalucía del subdesarrollo", mientras criticó al actual gobierno por bajar impuestos que sólo benefician, a su juicio, "al 1% de los andaluces". Pero Espadas fue perdiendo fuelle, acorralado por Moreno que le recordó su pasado como consejero de Griñán en repetidas ocasiones, a lo que el candidato socialista contraatacó recordándole al del PP el puesto de secretario de Estado de Servicios sociales durante el Gobierno de Rajoy, para tratar de vincularlo con "los recortes".

Marín vs Olona

Macarena Olona salió en varias ocasiones en el debate a embestir a Juanma Moreno, erigiéndose más en líder de la oposición que en futura socia del PP, y acusando al actual gobierno de PP y Cs de cometer "fraude". También se dirigió al popular pidiéndole dejar a un lado los "aires triunfalistas y la sonrisa hiriente" por ofender a los jóvenes parados, los agricultores o los trabajadores del mundo rural o de la industria. "Muestren decoro por el sufrimiento que hay en los hogares españoles", remató Olona, a lo que Marín le reprochó hablar de "españoles" en lugar de "andaluces".

Frente al perfil bajo de Espadas, y la presencia casi inadvertida de la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, destacó Teresa Rodríguez que convirtió algunos momentos del debate en un cara a cara entre ella y Olona. Comenzó acusando a la candidata de Vox de "hacerse fotos con Le Pen que luego quiere prohibir las exportaciones de productos andaluces", pero la tensión se elevó con el debate sobre la violencia doméstica. "Debería dar gracias al feminismo por poder estar usted hoy aquí", dijo Rodríguez mientras aseguraba que el problema era el patriarcado.

El antagonismo se elevó en cada intervención de la candidata de Vox, cuando hablaba de la criminalidad en las calles que sentían las mujeres, y Rodríguez volvía a sacar la acusación de que era "de fuera" para decirle que había pisado poco Andalucía. Pero el momento de máxima tensión se vivió cuando la expodemita acusó a la dirigente de Vox de ser "el brazo político del terrorismo machista. Son el partido de los maltratadores". Más tarde, volvió a acusar a Olona de "racista", cuando sacó una foto de la estación de Jaén en los años, para recordar que los españoles emigraban con contrato de trabajo.

Olona le recuerda a Espadas los escándalos de su mujer

Juan Espadas evitó a Olona pero sacó a colación una de sus frases, cuando aseguró que entraría en la Junta con una motosierra para recortar gastos. El candidato del PSOE le acusó de obviar que esos empleo "se tratan de empleos públicos", a lo que la candidata de Vox le respondió sacando a colación la frase de la mujer de Espadas, cuando estaba en la Faffe, asegurando que se limitaba a manejar un procesador de textos. "Me refiero a la banda del word perfect", aseguraba Olona mientras Espadas le pedía a Moreno que saliese a defender a los trabajadores públicos.

A vueltas con los pactos

En el último bloque de la noche, el dedicado a los futuros pactos tras las elecciones del 19 de junio, Juanma Moreno dejó claro que quería "gobernar solo". Ahí se refirió a "la señora Olona" que "no cree en las autonomías", aseguró, y fue uno de los pocos ataques del presidente del PP a Vox. También se dirigió a Espadas después de que el socialista le afeara un pacto con Vox: "¿Y usted qué piensa de los pactos con Bildu de Sánchez?", le preguntó Moreno dejando al socialista callado.

Espadas, que fue perdiendo fuelle, trató de resucitar en ese tercer bloque cuando recuperó alguno de sus hits de campaña: "Derechas o derechos", dijo asegurando después que "estas tres derechas ya han pactado y la que no estaba en el Gobierno exige entrar por la puerta grande". Espadas prometió que "no se van a abstener" ante Moreno y defendió que negociará en forma a "acuerdos programáticos". El socialista se dirigió a Moreno para defender los pactos de Sánchez como si fuesen películas: "Ustedes siempre eligen Frankestein pero no vaya a ser que usted le elijan El Exorcista".

Pero la candidata que realmente estuvo fuera del debate fue la representante de Por Andalucía (plataforma de la que forma parte IULV-CA, Más País Andalucía, Verdes Equo Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz,5​ y tiene el apoyo externo de Podemos Andalucía y Alianza Verde Andalucía), Inmaculada Nieto, que protagonizó dos de las frases más surrealistas de la noche. Primero tomó a la "niña de la curva" como argumento de autoridad y después, aseguró: "Frankestein en el imaginario no está como un mal tipo".