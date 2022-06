"Para conjurar las amenazas del PSOE declaramos la alerta antisanchista"

El Mundo



"La plataforma de Yolanda Díaz debatirá apoyar a Moreno para que Vox no esté en el Gobierno". Uf, Moreno, yo me lo pensaría, podría salirte caro. "El PP busca la complicidad de la izquierda porque hay otros escenarios posibles para gobernar en solitario y en minoría". Feijóo se está poniendo una soga al cuello él solito apuntándose al cordón sanitario contra el único partido con el que puede gobernar, él vera.

"Moncloa asume el descalabro en Andalucía y ya prepara un "revulsivo" para septiembre". "El equipo de Pedro Sánchez se está adelantando a los más que posibles malos resultados del 19-J y ha comenzado ya a planificar el curso 2022-2023, en busca de un «revulsivo» que catapulte al PSOE hacia las municipales y autonómicas de mayo". Hala, hala, a trabajar. Y sacar mucho a Sánchez. Podemos estar realmente en las postrimerías del sanchismo.



Dice David Jiménez Torres que "corren tiempos extraños para el discurso antifascista. Hace unos meses, Putin inició una guerra criminal y devastadora en nombre de la «desnazificación». El historiador Timothy Snyder ha insistido en esta paradoja: el país desarrollado que más se aproxima actualmente al fascismo -por su antiliberalismo, su ultranacionalismo, su conservadurismo social, la supresión de toda disidencia, la exaltación de la voluntad nacional, la reivindicación de un glorioso pasado perdido, la celebración de la guerra como ejercicio purificador- se declara antifascista". "¿De qué sirve, entonces, el paradigma fascismo/antifascismo cuando estos términos se han devaluado tanto? El domingo tendremos otra pista". Vale, pues nada, esperamos al domingo.



El País

"Feijóo clama a los socialistas para que libren ya a Moreno de tener que gobernar con Vox". Bueno, no clama, no sean exagerados, Dijo que si tan malos les parecían los de Vox ya sabían lo que tenían que hacer, dejar gobernar a Moreno. Y sin chantajes, como en Castilla La Mancha. Que se quiten la careta. "Abascal, dispuesto a forzar la repetición electoral si el PP no mete a Vox en el Gobierno andaluz". No es una buena jugada, Santi, depende del resultado. A ver si ahora nos vamos a poner todos tan chulos como Sánchez. "Los populares no son capaces de despejar esa incógnita, la de con quién van a gobernar", no como Sánchez, que dejó claro desde el primer día que nunca jamás gobernaría con Podemos porque no podría dormir. Y ahí le tienes, tan pichi. "No han sido los socialistas, sino la extrema derecha, quien ha colocado en un callejón sin salida al PP". Claro que tiene salida, si hay que pactar con Vox se pacta y punto. ¿Qué derecho tiene el PSOE para dar lecciones de pactos cuando gobierna con terroristas, golpistas y ultraizquierdistas? El PSOE está en las últimas, Feijóo, ni caso a sus voceros.

Daniel Gascón echa la bronca al PSC por sumarse a la exclusión del Español en Cataluña. "La defensa de una parte de la izquierda del sistema de exclusión del castellano en la enseñanza en Cataluña forma parte del más bello espectáculo del mundo: la disonancia cognitiva. Que los alumnos puedan estudiar unas horas en castellano sería una causa inequívocamente de izquierdas si no se hubieran introducido elementos de confusión basados en falacias y posicionamiento sectario".

"La disonancia cognitiva obliga a buscar fórmulas imaginativas: así, es un problema que no existe (algo que exige borrar a las familias que protestan) o que no deben resolver los tribunales (aunque la cuestión central es que no se respeta la legalidad). Quien pide que no se apliquen las normas democráticas acepta que impere la ley del más fuerte". Gascón, Gascón, que te la estás ganando. Demasiadas críticas al jefe.





ABC





"Los gasolineros avisan de que el litro puede llegar a tres euros". A Ignacio Camacho le da penilla Ciudadanos, en concreto Juan Marin. "Gobernar bien durante tres difíciles años para que los votos que premian ese trabajo se los lleve tu aliado". Sí, debe ser jodido. "El vicepresidente cumplió hasta el final fajándose contra Olona y Espadas con lealtad de pretoriano".

"El problema de Cs no consiste, como creen sus dirigentes, en no haber logrado que se distingan sus políticas. En todas las alianzas la parte mayor luce más que la chica. Lo que lo ha colocado al borde de la desaparición fue aquella moción fallida, la de Murcia, con que Arrimadas quiso marcar perfil propio y emprender una ruta distinta a la de Rivera acercándose a los socialistas". Para entonces Cs ya estaba muerto, Ignacio. Ciudadanos murió cuando Rivera se empecinó en no negociar un gobierno con Sánchez para evitar que Podemos llegara a Moncloa. Seguramente habría fracasado, porque como hemos comprobado Sánchez quería gobernar con su banda. Pero podía haberlo intentado y haber dejado a Sánchez en calzoncillos. En lugar de eso, dijo que no tenía nada que hablar con Sánchez. No jugó bien sus cartas.

"Si sacasen alguna tajada sin perjudicar la facturación del PP, Moreno encargaría misas de acción de gracias. A él sí le quita de verdad el sueño la perspectiva de compartir con Olona el Gobierno". No como a Sánchez. "Tras haber cumplido con solvencia una tarea difícil en una etapa muy dura, un grupo de personas competentes puede acabar pagando culpas que no son suyas". Sí, una pena.

Girauta redacta una "advertencia desesperanzada y civil". La "desesperada estrategia de la deslegitimación, el aviso de que el lunes se sale a la calle. La excusa también está cantada: Vox no es un partido democrático". "El sanchismo no tiene suelo moral, siempre puede caer más bajo. Y, a estas alturas, ciertas violencias, desórdenes y caos solo son posibles (fuera de Cataluña y el País Vasco) si convoca el PSOE. Ningún otro partido es capaz de sembrar en Sevilla o en Madrid un miedo generalizado, de esos que se adueñan del aire, de las marquesinas, de la voz y del silencio de los taxistas. Para conjurar las amenazas del partido que gobierna España mientras planea no aceptar los resultados de las urnas, debemos declarar y declaramos la alerta antisanchista". Ya hay alerta antisanchista. Está en las urnas.

También Álvaro Martínez teme que la izquierda reviente las calles si no gana, como ha anunciado la ultra radical Adriana Lastra. "Lastra solo acepta la voluntad del pueblo cuando coincide con la suya porque, lo mismo que 15 por 3 son 37 (como una vez sostuvo en el Congreso), la democracia es ella, y el resto, unos fachas, como le han enseñado en el Grupo de Puebla grandes demócratas de la alcurnia y solera de Maduro y Ortega". Cuidadito con esas cosas, se puede montar gorda. ¿Busca el PSOE otra guerra civil?





La Razón

"Sánchez retoma un plan que rebaja la luz a costa del campo y la industria". Todo lo que salga de esa boca mentirosa no se lo cree ya nadie. El periódico de Marhuenda, como todos en realidad, está tremendamente preocupado por la economía, que al final es lo que cuenta.

"Ha bastado un tímido cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo para que hayan saltado las alarmas entre los inversores internacionales por la salud de la economía española", dice el editorial. Algunos lo venían advirtiendo hace tiempo.

" Como si la mayoría de los actores financieros coincidieran en el diagnóstico del enfermo, que en cuanto cese la trasfusión de dinero barato y las compras millonarias de la deuda pública que emite Madrid, aflorarán con toda su crudeza los desequilibrios económicos y la prima de riesgo volverá a ocupar la primera página de los periódicos". En cuanto pasen las elecciones andaluzas.

"En el «ranking de competitividad mundial», que anualmente elabora la Escuela de Negocios del IMD, España ocupa los últimos puestos, precisamente, por su política fiscal, el desempeño del Gobierno y el marco laboral. Tres cuestiones que, sin duda, pesan en el ánimo de los inversores. Pero hay más. Navegando a favor de la brisa del dinero gratis del BCE, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha llevado la deuda pública española hasta el 117,7 por ciento del PIB, en torno a 1,45 billones de euros, y creado un enorme déficit estructural del 6,76 por ciento".

"Hasta ahora, las políticas de expansión del gasto público de La Moncloa se han visto, en cierto modo, salvaguardadas por la pandemia y la guerra de Ucrania, pero llegará el día en que la UE vuelva a la disciplina fiscal y a exigir el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, lo que obligará a llevar a cabo unas medidas de ajuste, más duras, cuantos más desequilibrios afecten a la economía española". Pues ese día, Sánchez bajará del Falcon, tendrá un avión privado y dirá ‘ahí os quedaís, buscaros la vida, yo he vivido como un marajá y pienso seguir haciéndolo’.