Sanchez elogia los métodos de la policía marroquí y Podemos calla

La crisis provocada por el asalto a la valla de Melilla y la reacción de las fuerzas de seguridad marroquí, aplaudida por Pedro Sánchez, no ha provocado, de momento, ninguna declaración de la sección de Unidas Podemos del Gobierno de coalición. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario, el presidente del Gobierno ha defendido la actuación de la gendarmería marroquí en el asalto a la valla y ha señalado como "responsables" de lo ocurrido en la frontera con la comunidad autónoma "a las mafias que trafican con seres humanos".

Los ministros de Podemos guardan un significativo silencio, algo que sería impensable en caso de que quien estuviese en la Moncloa fuese un presidente del Partido Popular. La única que se ha manifestado, aunque casi 24 horas después del asalto, ha sido Ione Belarra, pero sin criticar en ningún caso las palabras de Pedro Sánchez. Belarra se declara conmocionada, como no puede ser de otra forma, envía sus condolencias y pide que el respeto a los DDHH guie la política exterior y repensar urgentemente el modelo migratorio y la externalización de fronteras.

Conmocionada viendo las imágenes que llegan desde Marruecos. Mis condolencias a las familias de los fallecidos. El respeto a los DDHH debe guiar siempre nuestra política exterior. Repensar el modelo migratorio y la externalización de fronteras es una urgencia. — Ione Belarra (@ionebelarra) June 25, 2022

Yolanda Díaz, Alberto Garzón e Irene Montero no han hecho pública ninguna crítica, hasta el momento, ni a la actuación de Marruecos ni a las felicitaciones de Sánchez a la misma.

No ha ocurrido lo mismo con otros partidos a la izquierda del PSOE, como Más País o Adelante Andalucía, además de varias ONG de derechos humanos que se han mostrado horrorizadas por lo ocurrido y piden que no se entierre deprisa y corriendo a los inmigrantes muertos en el lado marroquí de la valla antes de que se lleve a cabo una investigación.

Es "horrible" que Sánchez felicite a la policía marroquí

Íñigo Errejón, el líder de Mas País, opina que es "horrible" que el Gobierno español felicite a la policía marroquí por su actuación para frenar el asalto de este viernes de unos 2.000 subsaharianos a la valla de Melilla, que se ha saldado con al menos la muerte de 18 inmigrantes, todos en el lado marroquí de la valla, y unos 50 agentes de la Guardia Civil heridos.

En un mensaje en Twitter, Errejón se pregunta si "esto es lo que se compró con el abandono del pueblo saharaui".

Las imágenes que llegan de la frontera marroquí son horribles. Y es horrible que el Gobierno felicite a la policía marroquí. ¿Esto es lo que se compró con el abandono del pueblo saharaui? — Íñigo Errejón (@ierrejon) June 25, 2022

Sánchez le compra el discurso a Abascal

También en la red social Twitter se ha manifestado Teresa Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía, con una crítica que seguramente no le habrá gustado nada al presidente del Gobierno: que ha comprado el que, en su opinión, es el discurso de Santiago Abascal, el presidente de Vox, sobre la inmigración. "No sé si me dan más asco los discursos abiertamente racistas, la prensa que muestra a los migrantes como una masa negra sin voz o Sánchez comprándole el discurso entero a Abascal cuando le da las gracias a Marruecos por esto. Es repugnante. No en mi nombre. No con mi silencio", ha escrito Rodríguez.

Y añade en otro tuit: "Nos someten a una dictadura, traicionamos al Sahara, para que hagan esto por nosotros. Nos hemos comido a Abascal entero".

Nos someten a una dictadura, traicionamos al Sahara, para que hagan esto por nosotros. Nos hemos comido a Abascal entero. No en mi nombre.

No con mi silencio. pic.twitter.com/TzcEaievFg — Teresa Rodríguez - Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) June 25, 2022

Exigen una investigación

Varias ONG de apoyo a los inmigrantes y de defensa de los Derechos Humanos han exigido a las autoridades de España y Marruecos una investigación de lo sucedido en el asalto a la valla de Melilla de la madrugada del viernes.

Además, algunas de estas organizaciones ponen en duda las cifras de muertos y heridos de las que ha informado Marruecos. La activista y fundadora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, asegura que su organización "puede confirmar" que han fallecido "27 jóvenes" y ha denunciado que "las víctimas" agonizaron "durante horas bajo la cruel mirada de aquellos que debían socorrerles y no lo hicieron".

🔴Las víctimas de la tragedia de Melilla agonizaron durante horas bajo la cruel mirada de aquellos que debían socorrerles y no lo hicieron. Hasta el momento, podemos confirmar veintisiete jóvenes fallecidos. — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) June 25, 2022

Además ha señalado que "felicitar a los autores de esta salvajada es ser cómplice de ella" en referencia a las palabras del presidente del Gobierno.

@sanchezcastejon felicitar a los autores de esta salvajada es ser cómplice de ella. — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) June 25, 2022

Maleno ha compartido a través de sus redes sociales las imágenes de la zona publicadas por la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos, en la que se puede ver a inmigrantes hacinados en el suelo y rodeados de agentes. "Advertimos contra cualquier intento de ordenar el rápido entierro de los migrantes subsaharianos y sudaneses fallecidos ayer sin la apertura de una investigación global, rápida y seria para determinar responsabilidades y carencias", advierte esta organización del país africano.

En el mismo sentido se ha manifestado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), que ha descrito lo vivido en la frontera con Melilla de "tragedia insoportable". "Exigimos una investigación inmediata" han señalado a Europa Press, añadiendo que "la externalización de los controles fronterizos hace al Estado español corresponsable de esta tragedia". En su opinión "cualquier intento de enterrar urgentemente a todos los migrantes fallecidos" en este suceso "sin realizar una investigación adecuada y seria", sería visto como un obstáculo "para determinar la responsabilidad de lo ocurrido".