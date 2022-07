Sánchez, el "chulo de piscina" y sus "escorts en toples" de Podemos

El Mundo

"El giro de Sánchez descoloca a Yolanda Díaz sólo 5 días después de lanzar Sumar". Pobre Yoli. Si no sabe a quién tiene a su lado es que le falta un hervor. "Sánchez alardea de "empatía" y se sacude el reproche de "falta de credibilidad" e "improvisación"". Dime de qué presumes y te diré de lo que careces, que dice el refrán. Ayer reapareció el Sánchez despectivo, arrogante y altanero de siempre. Y mentiroso, que no se nos olvide. ¡La de trolas que le echaron a la cara los distintos portavoces parlamentarios!

Dice el editorial que "Sumar, la plataforma de Díaz, nace saboteada por el fuego amigo de Iglesias, el recelo de ERC y la usurpación programática de Sánchez. El presidente le achica el espacio y a la vez le corta la retirada por si Díaz sopesaba la ruptura para lanzar su fuerza de manera autónoma. Busca Sánchez así asegurarse el agotamiento de la legislatura, que es su único interés. El precio de este tacticismo es una deriva radical que pagaremos todos". Conociendo al individuo de Moncloa, se llevará España por delante pero acabará la legislatura.

A España y a quien se le ponga por delante. Ahora le ha dado por la conspiración de los poderes oscuros fumadores de puros y otros cuentos para no dormir, muy al estilo podemita. "El tono impostadamente agresivo de Sánchez contra las mismas compañías cuya colaboración solicitaba hace pocas fechas ha tenido su traducción en un desplome de la Bolsa. España necesitaría a un líder capaz de aunar las voluntades de los motores económicos y los agentes sociales en pos de un pacto de rentas. Todo lo contrario a la maniobra electoral de Sánchez, que adopta un peronismo retórico con fines puramente partidistas: movilizar al votante más ideológico y someter a Podemos". España necesita deshacerse de esta calamidad dañina y peligrosa cuanto antes, pero no queda otra que esperar y apretar los dientes.

Raúl del Pozo lo ve lejano. "La situación del país empeora y las subidas de la energía y los alimentos confirman un IPC del 10,2%. Pero mejora la salud del Gobierno, siempre dentro de la gravedad. Las medidas anunciadas no servirán para contener la inflación sino para aumentarla, pero la retórica izquierdista ha cohesionado al Gobierno de coalición". A ver lo que dura, Raúl, yo le doy hasta el final de las vacaciones, y eso siendo generosa.

"Ya van dos remontadas de Sánchez: la OTAN y el Debate de la Nación, lo cual confirma la sospecha de que no hay que dar nunca a este Gobierno por acabado. En el Congreso ha sorprendido a la derecha, o muda o crispada. En este cesarismo chulo, con un enfoque populista y presumiendo hasta de empatía, Sánchez ha recuperado una imagen que estaba por los suelos. Se crece en los momentos difíciles; ya hay quien piensa que puede aguantar hasta 2023 y que a Feijóo, al que lo dejó para hacer recetas de curandero, se le puede hacer muy larga una queimada de año y medio". Hay quien piensa, hay quien opina, hay quien ve a Sánchez recuperado y quien le ve en el coche de Thelma y Louis. En la prensa hay opiniones para todos los gustos, a ver quién tiene razón al final. Pero los periodistas viven en su propio mundo, la calle es otra cosa, Raúl, y es la gente, que no puede ver a Sánchez ni en pintura, la que vota.

Incluso hay quien ve la sombra de Zapatero en el "giro a la izquierda" de Sánchez. Dice David Jiménez Torres que "tanto por su contenido como por la tribuna desde la que se anunció, parece un nuevo intento de conjurar el espectro zapateril. Pero los fantasmas siempre vuelven, y puede que Sánchez solo haya empezado a explorar el mayor ejercicio de política-ficción que se extrae de aquellos años. En síntesis: ¿qué habría ocurrido si el Zapatero de 2010 hubiera elegido, por encima de todo, su propia supervivencia política?". Zapatero no tuvo elección, David, tenía una amenaza de embargo sobre su cabeza y los hombres de negro llamando a la puerta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando Zapatero aún existía el partido, o sea, el PSOE. Hoy eso ya no existe. Sánchez se ha cargado a su partido y decide como lo que es, un dictadorzuelo, un déspota.

"Sánchez logra apoyos a su plan fiscal y Podemos pide más subidas". "En La Moncloa y el PSOE cunde una satisfacción casi absoluta como conclusión a las dos primeras jornadas del vigésimosexto Debate de la Nación. Defienden que Pedro Sánchez ha conseguido cambiar el rumbo de un cierto pesimismo electoral y demoscópico que se había instalado en este complejo trance de la legislatura y " cohesionar" más a los dos socios de la coalición ". Pues hala, a celebrar a celebrar. Nunca hay que desaprovechar una ocasión para abrir el cava. Eso sí, cuando se hayan cansado de darse palmaditas en la espalda y besuqueado lo suficiente al presidente que bajen a la calle. Pero no al Manolo.

Daniel Gascón dice que Sánchez "debe hacer guiños "a la izquierda" porque la realidad es todavía más difícil de gestionar que la coalición. Los impuestos a las eléctricas era algo que ya había propuesto Unidas Podemos , y que se ha implementado en el Reino Unido. No están claros sus efectos sobre la inflación: las empresas pueden repercutir las tasas sobre el consumidor. Era más sorprendente el anuncio de impuestos a los bancos por "beneficios extraordinarios": parece optimista pensar que las entidades no van a trasladar los costes a los usuarios". Vamos, que las gansadas podemitas de Sánchez las vamos a pagar caras, porque como alguien le dijo ayer en Parlamento la luz y la cuenta corriente no son polvos pica-pica de los que uno puede abstenerse de utilizar.

"Nadie sensato apostaría por el fin de Sánchez, un experto en resurrecciones. Pero algunos intuyen en su derrota una salida: con la derecha en el poder, la izquierda podría unirse, encontrar un propósito compartido, indignarse por la crisis económica y no tener que rendir cuentas por las medidas que se impongan para combatirla. Contra Feijóo, parecen pensar, viviríamos mejor". Lo hacen hasta estando en el Gobierno. Y lo de las resurrecciones de Sánchez no es más que un mito mediático. Sánchez resucitó una vez. Cuando la militancia le votó en contra de Susana Díaz. Nada más. Llegó a Moncloa por una moción de censura que le montaron otros porque las cuentas les salían. Y desde entonces está en el poder porque ni Podemos, ni ERC ni nadie le va a retirar su apoyo aunque le pongan a parir. Solo los españoles con sus votos podrán echarle de Moncloa, y para eso tienen que celebrarse unas elecciones para las que falta más de un año. Y punto. Qué resurrecciones ni qué niño muerto.



Estefanía Molina también está extasiada con su ídolo. "El presidente no está dispuesto a perder las elecciones de 2023 sin dar batalla, sin "ir a por todas", su nuevo eslogan. Y hasta ayer, era realista pensar que la derecha gobernaría en la siguiente legislatura. Pero aún hay partido. Sánchez está acostumbrado a vacilar a todos, y vencer siempre. Lo hizo frente al poderoso aparato orgánico socialista. Lo logró con Mariano Rajoy en la moción de censura. Veremos si gana también ahora frente a los señores del puro, de las finanzas, los ricos... O sus medidas le vacilan a él en los despachos, y en las urnas". Está claro que la corte de Sánchez no ha entendido lo principal. La gente odia a Sánchez, Sánchez es el problema, Sánchez y sus embustes, Sánchez y sus pactos, Sánchez y sus desprecios. Sánchez es quien ha perdido todas las elecciones.



"La ley de Memoria pactada por el PSOE con los radicales no cita ni una vez al terrorismo". Sí es curioso, ayer en La Sexta insistían hasta desgañitarse en que Mertxe Aizpurua había tenido unas sentidas palabras para con las víctimas de ETA, pero cuando ponían a la proetarra no mencionaba ni una sola vez a ETA. Era realmente desconcertante. Claro, que era Ferreras, que ya sabemos bien cómo las gasta.

Editorial sobre el IPC. "La lectura política de esta situación debe ser sensata y responsable, porque a la crisis económica le queda aún un largo camino que recorrer. Sería un error ver en su agravación una forma de deteriorar y acortar el mandato de Pedro Sánchez". A menos que no queramos terminar como Sri Lanka. "La inflación está siendo un impuesto injusto con las familias, pero al Gobierno le supone un aumento de ingresos fiscales al que no está dispuesto a renunciar con una reducción del IRPF". El Gobierno se está forrando y lo que usted se quita de comer, Sánchez se lo da a Irenita para que esté calladita.

Ignacio Camacho desnuda a la corte sanchista mediática. Primero por sus socios. "La autoridad y la imagen del jefe del Ejecutivo" están calcinadas. "No hay reputación que salga incólume del contacto con los partidos que la opinión pública considera más antipáticos. Sobre todo después de que ganase las elecciones bajo la promesa de no pactar con ellos en ningún caso". "La mayoría social que dice representar Sánchez no existe y el frente político que lo sostiene en el poder es sólo una precaria conjunción de oportunismos". Sánchez solo se representa a sí mismo y a cuatro fanáticos.

"Conserva una mayoría parlamentaria alquilada pero el apoyo ciudadano lo ha perdido y en cada elección parcial sufre un castigo nítido. El giro a la izquierda –es un decir, nunca se ha orientado en otro sentido– emprendido esta semana constituye una fuga hacia adelante a base de mero populismo, un ejercicio de resistencia que sólo le fortalece a juicio de su aparato propagandístico. Ha terminado de regalar a la oposición el centro que nunca quiso y le ha dejado a Feijóo el camino expedito para consolidar un proyecto alternativo". Ducha de agua fría para el sanchismo mediático.

Tampoco Luis Herrero ve a un tío resucitado. "Sánchez sigue encantado consigo mismo. Cree que sin él al timón iríamos a la deriva." "Da igual que confiemos en él o que nos muramos de miedo. Su continuidad, nos guste o no, es un fijo en la quiniela". ¿Acaso alguien pensó lo contrario?

"No solo hizo suyo el discurso de la subida de impuestos y el incremento del gasto social, también el de los poderes oscuros que quieren derrocar al Gobierno. Iglesias, vino a decir, tenía razón: hay que acabar con la conjura de los fumadores de puros. ¡Guerra a los traficantes del miedo!, clamó varias veces mientras enarbolaba con entusiasmo el gallardete del hachazo a la banca y a las empresas energéticas para poner de manifiesto su decisión inquebrantable de plantarles cara. Esa es su apuesta de aquí al final de la legislatura: atrincherarse con sus aliados para resistir". Hombre, tampoco es que sea una gran hazaña. Hasta que no haya elecciones los números son los números.

"Si alguien creía que el varapalo de las elecciones andaluzas le iba a hacer entender que camina hacia un suicidio en diferido, se equivocaba. Pincho de tortilla y caña a que su agonía se nos hará interminable". Luis, haces unas apuestas muy tramposas. A ver quién es el guapo que apuesta en tu contra.



Salvador Sostres asemeja el estado de la nación con una historia que al parecer pasó en el Real Club de La Moraleja, cuando un socio borracho se presentó con una escort brasileña en toples. "Unas socias, conocidas como «el club de las primeras esposas», le piden que se cubra y la carioca las despacha al grito de «malfolladas»". "Según Vozpópuli, que es quien ha dado la noticia, el socio habría miccionado en unos setos cercanos al socorrista. Cuando el personal del club echa a la 'escort', ésta se revuelve a puñetazos e incluso muerde al encargado de la seguridad".

Bueno, pues según Sostres "Pedro Sánchez es el socio y Podemos es la 'escort' en toples. España es el club y nosotros las malfolladas".

"Sánchez hace gala aún de su gañanería y cada día nos aparece con más 'escorts', que ya no sólo muestran lo de arriba sino también lo de abajo. Y encima nos llaman malfolladas, es decir, fascistas, cuando vamos a exigirles algo de decoro, léase respeto a la Ley. Estamos rodeados de chulos de piscina que han atado al socorrista (o sea, a nuestro sistema de creación de riqueza) para vejarlo de todas las maneras posibles, y no contentos con mearse en los tiestos, se nos mean directamente en la piscina, que es nuestro patrimonio y nuestros ahorros". Y sabe Sostres que le llamarán "clasista y facha y rancio" por esta historia, pero se la trae al pairo porque nunca ha ido de políticamente correcto.

"Presupuestos: la «prueba de fuego» del giro a la izquierda del Gobierno". Tiene narices que La Razón compre el cuento del giro. Sánchez ha sido siempre un radical peligroso sin las greñas de Iglesias.