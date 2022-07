La dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general del PSOE ha sido la noticia política de este lunes 18 de julio y desde el Partido Popular y Vox han deseado lo mejor a la dirigente socialistas que dará a luz a finales de este año. Pero tanto desde la formación popular como desde Vox consideran que el camino de Lastra no ha sido el adecuado y apuntan a un "cese" más que a una marcha voluntaria.

La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recalcado que el "camino de la igualdad" no es la dimisión sino "la baja con reincorporación en sus funciones". "Le deseo a Adriana Lastra que todo vaya muy bien. Pero siempre debe existir la posibilidad de no renunciar, de no dimitir, sea la que sea la responsabilidad del puesto que se ocupe. Este no es el camino de la igualdad, es la baja con reincorporación en sus funciones", ha afirmado Gamarra en Twitter.

También se ha pronunciado la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, quién ha deseado "lo mejor" a Lastra por su embarazo pero se ha preguntado si un embarazo justifica una dimisión: "¿O no es una dimisión sino un cese?". "Si es un cese encubierto, el PSOE está engañando a todos los españoles", ha sentenciado la popular que se ha preguntado si "¿un embarazo justifica una dimisión?". "Vamos a preguntárselo a las autónomas de este país", ha ironizado.

tras ello, ha acusado de "insensibilidad absoluta al PSOE con las mujeres embarazadas". "Lastra tiene derecho a una baja y a reincorporarse a sus funciones", ha explicado en unas declaraciones enviadas desde Génova.

Fuentes socialistas reconocen a Libertad Digital que el puesto de Lastra estaba en duda tras el fracaso del PSOE en las elecciones andaluzas y su nombre estaba en las quinielas de aquellos a los que Sánchez podía sustituir de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

Críticas de Olona

Sobre este asunto también se ha pronunciado la dirigente de Vox, Macarena Olona, que ha sentenciado: "Una mujer no debería verse obligada a dimitir por su embarazo". La representante de la formación de Vox en Andalucía estuvo embarazada de su hijo hace dos años, labor que compaginó con su trabajo en el Congreso.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, Olona ha criticado la "excusa bochornosa a la que ha tenido que acudir el PSOE para no desvelar la realidad que se esconde detrás de esta dimisión": "En realidad es un cese, según se ha venido filtrando desde el PSOE a los medios de comunicación desde las elecciones andaluzas, criticando la actuación de Lastra como número dos".

"El partido que se dice a sí mismo feminista y progresista, ante el embarazo de una mujer con un puesto de responsabilidad, ni más ni menos que la número dos del partido, la única salida que le ofrece es tener que dimitir para poder conciliar", ha añadido.

Olona también ha señalado que a ella le es imposible separar su condición de mujer y de madre respecto de su condición de política y ha relatado que ella estuvo trabajando en el Congreso hasta el día antes de dar a luz a su hijo y que se incorporó tres semanas después de una cesárea porque su estado de salud se lo permitía.