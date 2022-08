"Sánchez deambula en un metaverso fuera de la realidad del país"

El Mundo

"Moncloa ordena bajar el aire y apagar escaparates 16 meses". Mientras sigamos a 40 grados bajar el aire lo va a tener complicado el Gobierno. El editorial aplaude con entusiasmo estas medidas. "El Gobierno de la nación de la responsabilidad de aprobar un plan de medidas de ahorro energético, igual que están haciendo en el resto de países del club comunitario, por necesidad y por solidaridad". Sí, es muy solidario ir en helicóptero de Moncloa a Torrejón.

"Hace falta mucha pedagogía por parte de nuestras autoridades para la imprescindible toma de conciencia ciudadana. Y ello obliga al Gobierno, antes que nada, a transmitir el máximo rigor, algo incompatible con gestos tan frívolos como el de la corbata de Sánchez que acaban desalentando a la población sobre la necesidad imperiosa de hacer frente a la crisis energética". Eso sí, habrá que estar al loro, porque "la vocación expansiva en el ejercicio del poder que demostró este Gobierno para hacer frente a la pandemia ya le llevó a abusos y graves errores como los decretos de alarma que resultaron inconstitucionales". Sánchez empieza bajándote el aire acondicionado y acaba quitándotelo.

Advierte Julio Valdeón de que "el núcleo de la devastación sanchista no está en los numeritos teatrales sino en el BOE. Lejos de la cursilería y las campañas del Ministerio de Igualdad, más allá del erial cognitivo de unos discursos inolvidables y unos tertulianos como felpudos, anida la tarántula cesarista, obsesionada con reformular el parlamentarismo para después sustituirlo por una confederación de druidas, gnomos y elfos provistos de fueros altomedievales". La tarántula se llama Pedro Sánchez. "Las postrimerías sanchistas son los maitines de una operación de cambio sistémico disimulado a base de pintoresquismo woke, piernas prostéticas de quita y pon y axilas peludas". Ay las postrimerías sanchistas, qué largas se nos van a hacer.

El País

"El plan de ahorro energético llega hasta noviembre de 2023". Hay guerra para rato. Para Pepa Bueno, el plan es "un ejercicio palmario de solidaridad continental, a la que suele apelar España cuando las circunstancias son diferentes. Es también un ejercicio de contención contra el despilfarro o el uso desmedido o inconsciente de recursos que al final pagamos todos. La cultura de la austeridad energética es lenta pero hemos aprendido ya hace años a cerrar el grifo del agua mientras nos cepillamos los dientes. Las nuevas circunstancias obligan a ampliar y ensanchar las medidas de ahorro contra la dilapidación". La dilapidación de nuestros bolsillos.

"Es perentorio seguir intensificando los esfuerzos para lograr mayores y mejores cotas de eficiencia y ahorro en nuestro consumo energético a medio y largo plazo, con corbata y sin corbata". Mira, hasta Pepa se pone chistosa.

José Moisés Martín Carretero habla de los señores que fuman puros y le hacen woddo a Sánchez. "Hay evidencia histórica suficiente para sostener que existen casos en los que se organizan campañas para desprestigiar o favorecer, según sea el caso, a determinadas opciones políticas. Pero recurrir a los "poderes ocultos" en salones privados no deja de ser una narrativa que nos aproxima más al ocultismo como afición que a la realidad. Sin caer en una espiral conspiranoica, lo más sano es reconocer que existen poderes. Y que, además, están a la vista de todos y todas". Y todes, Moisés, no lo olvides.

"El poder económico está concentrado en pocas manos y se utiliza para influir en las políticas públicas, aplicando sus recursos en los procesos de toma de decisiones". Sin ir más lejos, los poderes económicos que sostienen El País para hacer campaña a favor del sanchismo con descaro y poner a caer de un burro a todo el que ose oponerse al amado líder.

"Así pues, reconociendo la existencia de un reparto desigual de los recursos económicos y políticos, concentrados en pocas manos, y las vinculaciones entre ese poder económico y el poder político en nuestro país, no es de extrañar que el presidente se refiera a los mismos, aunque efectivamente, no están ocultos, sino bien a la vista de todo el mundo". Cierto, en el kiosko, sin ir más lejos, se pueden leer los titulares del poder no oculto más dañino de España.

ABC

"Sánchez crea una oficina de planificación política en Moncloa tras el batacazo andaluz". "Contará con su correspondiente lista cargos de confianza y personal administrativo y de apoyo. Conlleva sobrecoste, pero no se ha detallado a cuánto ascenderá". Hala, a aflojar más el bolsillo para mantener a Sánchez en Moncloa.

El editorial habla de la nueva ley de secretos oficiales que está a punto de parir Sánchez. "Al principal partido de la oposición le ha sido de nuevo hurtada la posibilidad de participar en una reforma que, por su naturaleza, debería pasar por el pacto entre las dos grandes fuerzas políticas, más aún cuando afecta a la seguridad de la nación y la protección de sus intereses, por encima de sesgos partidistas y ciclos electorales". Otra prueba más de que Sánchez no quiere tratos con la mitad de los españoles.

"Más allá de plazos y protocolos de acceso, el cambio más trascendente de la reforma presentada por el Gobierno consiste en el traslado ministerial –de Defensa a Presidencia– de la custodia de la información clasificada y de la potestad para hacerla pública". Es el precio que Robles tiene que pagar por haberse enfrentado a Bolaños en la crisis de los espías.

"Sin embargo, el carácter político que Bolaños ha dado al Ministerio de Presidencia, desde el que en el último año no ha ocultado su vocación de servicio al proyecto personal de Pedro Sánchez, ajeno al interés general, plantea la duda razonable sobre la utilización con fines particulares de una información reservada cuya clasificación debe atender exclusivamente a la seguridad del Estado, y no a la impunidad y la supervivencia del Gobierno". Menuda sorpresa, ya no queda ni una institución que Sánchez no haya puesto a su servicio personal.

La Razón

"Sánchez amenaza con renovar el Constitucional en solitario". Pronto será el Sancheztucional. "Los plazos para desvelar los secretos, nuevo frente en la coalición". "Resulta inevitable especular sobre la modificación competencial como una vuelta de tuerca en la politización de un ámbito que debería estar por encima de esas interpretaciones, lecturas e intereses, y como un síntoma más de la pérdida de peso de la ministra Robles en el seno del Consejo de Ministros y en los planes del presidente", dice el editorial.

"Moncloa se ha equivocado –ya es premeditado y alevoso– al excluir al principal partido de la oposición, llamado a tomar el relevo del PSOE. La ley de los secretos oficiales carece de sentido si no está garantizada su perdurabilidad, casi imposible si Sánchez no la acuerda con los populares y se obceca en apartarlos". Y luego pedirá sentido de Estado a Feijóo para renovar el CGPJ. El cuento de nunca acabar.

Antonio Martín Beaumont dice que "el balance que el viernes diseñaron algunos de los 383 «rasputines» al servicio de Sánchez fue, en realidad, otro ejercicio de escapismo. Ni Copperfield ofrecería un espectáculo similar. El líder del PSOE es un maestro en invertir la carga de la prueba. Claro. vive fuera de la realidad del país. Parece como si su existencia presidencial consistiese en un metaverso por el que deambula sin poder salir. Eso sí, a cuerpo de rey". No se corta un pelo, el tío.

"¿Se le habrá pasado alguna vez por la cabeza que sus ocurrencias ya no cuelan y que tal vez el problema pueda ser él y su gestión errática?". No, por dios, su espejito mágico le sigue diciendo cada día que es el más guapo del lugar. Y todavía no ha descubierto a Blancanieves.