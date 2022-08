Arcadi Espada: darle el Nobel a Rushdie sería como dárselo al que quiso matarle

El Mundo

"Sánchez defrauda a Ucrania: el envío de armas es "decepcionante"". Pero si les ha mandado unas bufandas. Este Zelenski, como dice Revilla, es más inocente. Mira que creer la palabra de Sánchez. Recuerda el editorial el viaje de Sánchez a Kiev para hacerse una foto con el presidente ucraniano. "El tiempo ha confirmado, por desgracia, que el viaje de Sánchez a Kiev tuvo mucho de propagandístico, puesto que la ayuda militar española ha brillado por su ausencia. Y en ello es imposible no ver las contradicciones que zarandean a Moncloa con este asunto, puesto que la parte socialista del Gobierno se ve permanentemente obligada a hacer encaje de bolillos para no soliviantar a sus socios de Podemos, que siempre han estado en contra del envío armamentístico al país atacado".

"A la falta de ímpetu solidario se unen hechos de gravedad como lo ocurrido con el envío frustrado de 40 tanques Leopard 2 A4 que Kiev había acogido con enorme satisfacción. La ministra de Defensa abortó la operación esgrimiendo que se encontraban en un estado «absolutamente lamentable», asunto que exigiría aún muchas explicaciones".

Arcadi Espada se espanta ante la idea de darle a Salman Rushdie el Nobel como Eurovisión a Ucrania. "Solo espero que Rushdie recupere el habla, su lucidez y su coraje, y conteste: «Hombre, no, eso sería como darle el Nobel al que quiso matarme»". "Para proteger a Rushdie solo hay este trillado camino de las camisetas: Todos somos Rushdie. Es decir, que los asesinos no sepan dónde elegir dada la abrasiva amplitud de la oferta".

Pero claro, no todos somos Rushdie, de hecho solo hay un Rushdie. Recuerda especialmente Arcadi a Jacques Chirac, "alcalde de París y ladrón de fondos públicos, luego primer ministro y presidente de Francia, que poco después de la publicación de Los Versos Satánicos declaró: «No tengo ninguna estima por Rushdie ni por las personas que usan la blasfemia para ganar dinero. Cuando uno desata lo irracional, no debe sorprenderse de la secuencia de las cosas". Y también recuerda, más reciente, "este Papa inverosímil que ahí sigue dijo sobre los cadáveres aún calientes de Charlie Hebdo: «Si el doctor Gasbarri [organizador de los viajes papales], que es un gran amigo, dice una grosería contra mi mamá, le espera un puñetazo. No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás. Hay mucha gente que habla mal, que se burla de la religión de los demás. Estas personas provocan y puede suceder lo que le sucedería al doctor Gasbarri si dijera algo contra mi mamá»". Hoy estará el Papa aplaudiendo con las orejas.

"Se llama lobos solitarios al tipo de asesinos como el que apuñaló al escritor. Es una denominación perversa. No solo porque desvincula el hecho de cualquier organización -como si las Iglesias no lo fueran, y entre las más ciegas e implacables-, sino porque, paradójicamente, lobo solitario es una de las condiciones que debe adoptar un cierto tipo de sus víctimas. Hombres como Rushdie, que se limitan a seguir con humor escéptico su camino, aun sabiendo que cada paso les deja más aislados y vulnerables. Y que asumen que cuando su liquidación se produzca solo será vista por los no asesinados como la lógica secuencia de las cosas". Sí, hoy Chirac y el Papa estarán diciendo satisfechos "él se lo buscó".

El País

"El PP pactó con el PSOE la reforma de la ley del Poder Judicial en otoño de 2021". Qué plastas, pero qué plastas. Se hace muy sospechosa esta insistencia de El País en entregar el control judicial a Sánchez. Después de años de poner a caer de un burro a Casado por el tema del Poder Judicial, ahora dice el vocero sanchista que García Egea sí había firmado un acuerdo y que Feijóo se niega a ratificarlo. Que Casado, al que ponían verde, del que decían que era extrema derecha y no tenía sentido de Estado era en realidad un dechado de virtudes comparado con Feijóo. En su panfletillo de cabecera se ve muy bien la desesperación de Sánchez.

También sigue Pepa Bueno erre que erre en su intento de enfrentar a Feijóo con Ayuso pese a que no le ha dado ningún resultado. El gallego no es tan manejable como Casado. "El PP cierra filas para defender la convivencia de las estrategias de Feijóo y Ayuso". "Tras reconocer el líder de los populares que "no siempre" están "de acuerdo en todo", la presidenta madrileña contraataca de nuevo contra el Gobierno por las medidas de ahorro energético". No como en el Gobierno y en el PSOE, que siempre están de acuerdo en todo. Hoy le toca a Juan José Mateo hacer de Detritus. "El PP intenta neutralizar las declaraciones de su propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, admitiendo diferencias puntuales con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso". Aburren a las ovejas.

ABC

"La improvisación marca la gestión penitenciaria del Gobierno Vasco. Va a suplir la falta de funcionarios de prisiones con 60 interinos sin experiencia y con formación exprés". Dice el editorial que "después de que Marlaska acercara a los etarras a cárceles vascas quedaba la segunda parte de la operación: que el Gobierno de Vitoria los ponga en la calle tras cederle Sánchez las competencias".

"Urkullu juega aquí sus cartas. El PNV sabe que en las encuestas Bildu le va comiendo terreno, precisamente por el impulso que le ha concedido el Gobierno central al convertirlo en su socio principalísimo en el Congreso". Así les paga Sánchez la traición a Rajoy en la moción de censura. Roma no paga traidores, Aitor.

"Quiere el lendakari mitigar los posibles réditos del 'blanqueo' que Sánchez hace de los proetarras y arrogarse el mérito de las excarcelaciones, como baza electoral del PNV ante el espectro político 'abertzale'". Los réditos se los llevará Bildu, que gobernará el País Vasco de la manita de los canallas socialistas que, ellos sí, chapotean en la sangre de sus compañeros asesinados.

La Razón

"La falta de ayudas y la crisis económica envejece 13,5 años el parque móvil español".

El editorial comenta las palabras de ayer de Ayuso, que no se cortó un pelo en devolver al Gobierno las descalificaciones que está recibiendo por el decretazo energético. "«Arbitrario», «autoritario» y «chapucero»", dijo. "Lo que denuncia Isabel Díaz Ayuso es evidente y sólo la obediencia partidaria de algunas autonomías ha impedido una protesta general. No es la primera vez que nuestro Gobierno se encuentra entre la imposición y el error, como demostraría un sucinto repaso a las hemerotecas en los años de la pandemia, al menos, hasta que desde La Moncloa se decidió dejar en manos de las autonomías la lucha contra la infección".

"Que el mismo Gobierno que rechazaba hace unos meses la ampliación, por citar un ejemplo, de las conexiones gasísticas de España con el resto de Europa, se apunte, a lomos de la entusiasta propaganda, al «milagro» de los gaseoductos, no sabemos si puede calificarse de «chapucero», pero, sin duda, no de previsor". Sí, es un gobierno arbitrario, autoritario y chapucero. Ayuso lo definió a la perfección.

José Antonio Vera nos baja a la realidad de la guerra. "Las sanciones europeas, contrariamente a lo que se pretendía, no están empobreciendo a Rusia: el rublo se fortalece y su balanza presenta superávit. Vende menos gas a Europa, que se niega a pagarlo en rublos, pero acabamos comprando ese mismo gas ruso más caro en los mercados asiáticos. España ha pasado de adquirir a Putin el 9% del gas que consumimos, a nada menos que el 24,4%, superando lo que importamos de Argelia. En vez de fortalecer la economía europea, la UE impulsa sanciones contra Moscú que no detienen la guerra, dañan nuestra economía, disparan la inflación y aumentan los ingresos con los que Putin financia su maldita «operación militar»". Pues estamos apañados. A ver si Revilla va a tener razón.