Partido Popular y Vox han cargado duramente contra Pedro Sánchez este jueves por la noche tras conocer la noticia de que el Gobierno iniciará este mismo viernes la reforma del delito de sedición.

"La moneda de cambio"

"El presidente del Gobierno ha confirmado este jueves que el Código Penal de nuestro país es la moneda de cambio con el independentismo para facilitar su permanencia en el Palacio de la Moncloa un año más". Así comienza el comunicado enviado por Génova tras escuchar la entrevista de Sánchez.

"Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el Estado de derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político, y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra nación", añaden los populares que recuerdan que la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE se rompió precisamente cuando Sánchez confirmo vía telefónica a Feijóo estas intenciones de reformar el Código Penal para favorecer a los separatistas.

En ningún país europeo, dicen desde el PP, "se tocaría el delito de sedición de la mano de los sediciosos. Pedro Sánchez ha renunciado a ser el presidente de todos los españoles porque España no comparte las prioridades políticas de un Gobierno rendido a políticos fugados o a dirigentes con sentencia firme por utilizar instituciones autonómicas contra España y contra su unidad territorial".

El PP también envía un mensaje a los altos cargos socialistas: "Ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política. El silencio de sus mandos intermedios es una traición a los valores que un día decidieron representar".

"Como partido político nos reafirmamos: habrá entendimiento entre las dos grandes fuerzas de España. Pero será con este PP y otro PSOE. Uno en el que no esté un Pedro Sánchez que hoy ha humillado a una nación que merece un Gobierno más digno del que hoy padece, y un nuevo proyecto que garantice mayor calidad democrática. El centro político y la moderación ya no tienen espacio en el Gobierno de España, y nuestra nación merece un Gobierno centrado y a la altura de un gran país. Y hoy no lo tiene", terminan los populares.

"No hay mayor traidor que Sánchez"

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha utilizado tan solo una palabra y un punto para describir al presidente del Gobierno. "Traidor.", ha escrito en sus redes sociales minutos después de que se conociera la noticia.

En esta misma línea, el secretario general del partido y líder en Cataluña, Ignacio Garriga, también ha llamado a Sánchez "traidor". "No hay mayor traidor que Sánchez. La historia le juzgará por ello y nosotros mientras defenderemos España", ha asegurado el dirigente de Vox en las redes sociales en un escrito que acompaña con la declaración del presidente del Gobierno confesando sus intenciones.