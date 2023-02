Feijóo ampliará la cúpula del PP y seguirá contando con los que aplaudieron a Casado

Con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Alberto Núñez Feijóo pretende ampliar en las próximas semanas la cúpula del PP. Hace ya un año que llegó a la Presidencia del partido y desde entonces, se ha rodeado de un grupo en el que, según fuentes populares, "faltan manos y perfiles femeninos".

Lo que no habrán serán salidas. Tras la entrada de Borja Sémper como portavoz de campaña, el PP buscará reforzarse aún más de cara a las próximas citas con las urnas y lo hará tanto en el comité de dirección como en la Fundación Concordia y Libertad. Tras la salida de Adolfo Suárez Illana, Génova quiere hacer de este órgano un herramienta "potente" de cara a las campañas electorales.

Para ello, Alberto Núñez Feijóo ha fichado al economista y abogado Pablo Vázquez, que presidió Renfe entre 2014 y 2016, para organizar esta Fundación que tendrá "patronos de peso" que se anunciarán en los próximos días. Está previsto que se incorporen a este equipo personas "de fuera de la política", aunque también se sumarán al proyecto expolíticos que ya han estado relacionados en el pasado con el PP.

Para Feijóo, 2023 es su año clave, y las municipales y autonómicas serán la antesala de las generales. De cara a esa cita determinante, algunos altos dirigentes populares insisten desde hace meses en la necesidad de ampliar la cúpula "por la carga de trabajo" y también creen que hay una "necesidad de dar más voz a perfiles femeninos".

Sin salidas

Los cambios, eso sí, serán "por ampliación" ya que Feijóo no pretende prescindir de ninguno de sus dirigentes, por ahora. Las últimas publicaciones que han desvelado cómo cargos de la actual dirección del PP, como Cuca Gamarra, elogiaron a Pablo Casado unos días antes de su salida aplaudiendo sus palabras contra Isabel Díaz Ayuso no tendrán consecuencias en la cúpula popular.

Según desveló El País este fin de semana, la actual secretaria general del PP envió a Casado un WhatsApp el 18 de febrero de 2022 tras la entrevista en la Cope en el que decía: "Gran entrevista. Con claridad, seriedad y verdad". Tres días después, tanto Gamarra como Javier Maroto o Dolors Montserrat (que también aplaudieron la entrevista en un grupo de la aplicación de mensajería) le retiraron su apoyo.

Este lunes, Cuca Gamarra trató de zanjar el asunto en una entrevista en Radio Nacional en la que aseguró que "fueron momentos complicados para todo el PP, pero hicimos lo que teníamos que hacer y actuamos rápido".

Desde la dirección nacional, su portavoz de campaña, Borja Sémper, también se refirió a este asunto diciendo que que no tenía "por costumbre no hacer manifestaciones políticas sobre conversaciones privadas" pero que en el PP miraban "al futuro" y no "por el retrovisor". Sobre la posible participación de Pablo Casado en actos de partido, el dirigente popular aseguro que su formación "cuenta con todo el mundo, con toda naturalidad".