Feijóo constituye un comité de expertos para que le asesoren desde "fuera del PP"

Desde su llegada a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mostró su intención de crear un comité de expertos para que le asesoraran "desde fuera del PP". Es decir, contar con un equipo que no estuviera en el día a día de la política y que pudiera darle su visión de diferentes temas: desde la sanidad a la cultura pasando por la economía.

Este viernes, Feijóo ha dado forma a esa idea que se traducirá a través de la fundación del PP, que con Pablo Casado se llamaba Concordia y Libertad y ahora se ha rebautizado como ‘Reformismo21’.

Una fundación que cuenta con exmiembros del PP que ahora trabajan en la empresa privada y que, en su día, formaron parte del Gobierno de Mariano Rajoy como son los exministros populares Fátima Báñez, Román Escolano y Josep Piqué.

El profesor de ICADE, José María Abad; María Eugenia Clemente, directora general de Alestis Aerospace y Verónica Pascual, ingeniera aeronáutica, experta en inversión tecnológica y consejera de Telefónica, también formarán parte de este consejo.

Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafael Nadal es otro de los nombres más conocidos que asesorarán al líder del PP. En materia sanitaria, Feijóo también contará con otro hombre relevante: Rafael Matesanz, creador y fundador de la Organización de Trasplantes.

En materia internacional, destaca el exembajador de España en Estados Unidos, Ramón Gil-Casares; el exministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal Nuno Crato, además del diplomático Juan Claudio de Ramón, con experiencia en las embajadas de Canadá e Italia.

En el área jurídica destacan la vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, Mercedes Fuertes, y la letrada del Consejo de Estado, Noemí Gámez. Noah Higón, joven jurista que da voz en las redes sociales a las enfermedades raras, también está en este grupo.

Montserrat Iglesias, presidenta de la Fundación Teatro de la Abadía y miembro del Consejo Asesor del Teatro Real y Gregorio Luri, doctor en Filosofía de la Universidad de Barcelona, destacan en la parte más cultural de un grupo que, en su mayoría, es ajeno al PP.

Precisamente Feijóo ha presumido de no saber "a quién vota cada uno ni a quién votará". "La única militancia que se exige en este proyecto es la militancia en la Nación española. A España le ha llegado la hora de salir de las trincheras", ha añadido un líder del PP que ha pedido "huir de capillas y facciones ideológicas". "El centro no es solamente un punto ideológico, por más que yo me encuentre más cómodo en la moderación, sino conciliar distintos puntos de vista. Hay que cerrar el capítulo de la confrontación", ha zanjado en su primera intervención ante este equipo.