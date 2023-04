'El País' intimida a Pablo Iglesias para que se rinda ante Yolanda

El Mundo

"Los separatistas acuden al rescate de Podemos y tientan al PSOE para romper con el PP en el 'sólo sí es sí'". Parece que aquí a nadie le interesa que los violadores salgan a la calle. A Podemos menos que a nadie.

El periódico dedica su editorial a Josep Piqué, que murió ayer. "La muerte de Josep Piqué ha generado en el mundo político y empresarial nacional un consenso general de admiración en torno a su figura, una reacción muy escasa en estos tiempos de hipertensión ideológica y que da cuenta de su valioso activo como servidor público a lo largo de una intensa y amplísima carrera. Representantes de buena parte del espectro político, desde por supuesto el Partido Popular y el PSOE hasta los nacionalistas catalanes, han coincidido a la hora de ensalzar la relevancia de una trayectoria construida sobre un centroderecha reformista, guiado por la brillantez en el pensamiento". Cierto, lo de ayer era increíble, todos los políticos de acuerdo en algo.

"Dio cobijo a un catalanismo integrador y no rupturista con una estrategia unificadora, claridad que hoy se echa en falta en los partidos constitucionalistas". Y así pasó. "Este catalanismo leal a la Constitución inquietó al pujolismo porque vio en Piqué un intento del PP de hacerse con el votante del centro. Lo acosaron con demagogia con casos como el Ercross y llegaría el Pacto del Tinell y la creación del cordón sanitario para expulsar al PP de todas las instituciones". Con esa gentuza no se pude dialogar.

"La obra de Piqué es una buena base en la que el PP de Feijóo debe fijarse para consolidar un proyecto reconocible que atraiga de nuevo al votante constitucionalista que ha peregrinado entre Cs, Vox y el PSC". Dios nos libre del día de las alabanzas. Como decía Rubalcaba, en España enterramos muy bien.

El País

"Los tribunales esquivan la reforma del delito de malversación". "Ni los jueces ni la Fiscalía están aplicando las modalidades atenuadas de desvío de fondos públicos pactadas por el Gobierno y ERC". Solo quedan los jueces para hacer frente a la dictadura sanchista.

José Manuel Romero afirma que "el Gobierno trazó un plan para beneficiar a dirigentes independentistas en apuros judiciales mediante la reforma urgente del Código Penal. Así, sin rodeos ni justificaciones. "Los jueces han seguido aplicando el tipo agravado de malversación a todos los casos que han examinado. Nadie, de momento, se ha beneficiado de la reforma legal en este aspecto, y mucho menos sus principales destinatarios: los dirigentes independentistas catalanes condenados, imputados o procesados por malversación". Total, que lo que hizo el Gobierno fue "una chapuza legislativa inocua". La que han liado para nada.

Josep Ramoneda presiona a Podemos. "Sumar mueve el tablero político. De la importancia de la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz da cuenta tanto el flagrante fuera de juego en que ha sido pillada Unidas Podemos como las dudas que están entrando en el propio PSOE por los votos que le pudiera restar". Sí, les ha cogido distraídos, en Podemos no pensaban que se atrevería a darles un ultimátum. Y en el PSOE están tan obsesionados con cargarse a los de Pablo que han creado un clon de ellos mismos que para la izquierda cuqui es más atractivo que el viejo y cansino PSOE. Y encima con lo mal que cae Sánchez.

Dice Ramoneda que la cosa está clara. "Con la presentación de Sumar, el orden del día del ciclo electoral está escrito. Y la alternativa es obvia: o se juega esta carta o gana la derecha". Así que ordena a Pablo Iglesias que deje de hacer el tonto y se ponga las pilas. "Todo lo que no sea el acuerdo entre Sumar y Unidas Podemos es garantía de un fracaso". O sea, que Yolanda se tiró un farol cuando dijo que no necesitaba a Podemos. Estaba envanecida la muchacha, con sobre dosis de amor a sí misma tras el despliegue mediático de halagos hacia su persona. Vamos, que se le fue la pinza.

Si Pablo Iglesias no pasa por el aro de Moncloa y El País le culparán de todos los males. "Se llevaría por delante una experiencia de gobierno que merecería la pena seguir y abriría de par en par las puertas a una derecha, con la extrema derecha pegada al cuerpo, y con un ideario sobre el que Alberto Núñez Feijóo deja cada vez menos dudas". ¿Te vas a dejar amedrentar, Pablo? ¿Te vas a dejar amenazar y humillar? Ten en cuenta que te están chantajeando con algo que no es real. Porque no hay ninguna garantía de que Sánchez, al que la gente detesta, gane unas elecciones después de gobernar solo para ultras, terroristas y nacionalistas de todo pelaje. Más de media España quiere echarle cuanto antes.

ABC

"El PSOE vuelve a tirar del comodín Franco para el 28-M". Pues sí que les deben ir mal las encuestas. "El PSOE acusa a Iglesias de intoxicar la negociación de Podemos-Sumar y le pide callar". ¿Quién es Sánchez para mandarte callar, Pablo?

"La presión que está ejerciendo el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho que hoy, Jueves Santo, decidieran reaccionar en Ferraz y recomendarle que calle para no seguir intoxicando las negociaciones del partido morado con Sumar y que las ministras Ione Belarra y Yolanda Díaz logren llegar a un acuerdo que reunifique la izquierda a la izquierda del PSOE para las elecciones generales". Yo es que alucino, ¿se ha vuelto loco Bolaños? ¿Por qué se tiene que meter Ferraz en algo que no va con ellos?

"Es la condición de posibilidad para que los socialistas sigan gobernando con otra coalición. El PSOE prefiere un Sumar fuerte antes que un Podemos hegemónico. Pero, en última instancia, necesitan que vayan unidos". Pablo, mándalos al carajo y que salga el sol por Antequera.

La Razón

"Pilar Llop contra las cuerdas: tras la mejora salarial de los letrados, jueces, fiscales y funcionarios pelean por su sueldo". "La ministra se enfrenta a una huelga y una oleada de protestas por la situación de la Justicia". "Que en estas circunstancias, la Justicia española sea percibida por buena parte de la opinión pública como lenta y poco eficiente, sólo responde a la realidad. Sabemos que es predicar en el desierto, pero el conflicto que se avecina podría ser una buena oportunidad para que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en un gran pacto de Estado por la Justicia. Porque, un día, colapsará", augura el editorial.

Sandra Golpe analiza a Ana Obregón. "El debate sobre la gestación subrogada sigue sin estar resuelto. Parece mentira, con los miles de niños españoles nacidos ya por esa vía".

"Hace unas horas escuché la –a mi juicio– atinada reflexión del psiquiatra José Carlos Fuertes en Espejo Público. Explicaba el doctor que España entera lleva días examinando a Ana Obregón con maldad, como si fuera un microbio, y no le parecía justo tanto ensañamiento". ¿Dónde andan los LGTBI que no salen en tromba a defender a Obregón y la gestación subrogada? Bosé, Javier Cámara, ¿no tenéis nada que decir? Irene y chupipandi, ¿negáis el derecho de los homosexuales a tener hijos?