Llantina de Lucía Méndez en 'El Mundo'

El Mundo

"Ayuso alcanza la mayoría absoluta a costa del bajón de Vox". Y eso que el lema y la cancioncita de campaña son un horror. Compadezco a los que tengan que soportar ese bodrio en los actos de campaña. Claro, que en este caso Ayuso cuenta con la potra de tener a la insoportable de Rocío Monasterio como candidata de Vox, que ha demostrado con hechos que votar a Vox en Madrid es votar a la izquierda. O al menos es lo que ha hecho ella. Votar siempre con Mónica García y el PSOE y poner zancadillas a Ayuso. "Almeida aguanta al límite en Madrid y la supervivencia de Ciudadanos o Podemos decantaría". En otras encuestas era al revés.

"Pese a la caricaturización de Ayuso a la que se ha entregado la izquierda, la encuesta constata su capacidad de encarnar un modelo de sociedad diferente del que propugnan Pedro Sánchez y sus socios", dice el editorial. La obsesión de la izquierda con Ayuso le viene al pelo a la presidenta. "En el Ayuntamiento de Madrid, por su parte, se constata que la figura de José Luis Martínez-Almeida no concita tanto entusiasmo. No obstante, el alcalde resiste, aunque al límite: crecería desde los 15 a los 22-23 concejales, pero necesitaría a Vox y a Cs, que lograría entrar en el pleno municipal con tres ediles gracias al tirón de Begoña Villacís". No sé, Bustos, no sé. Ojo que las encuestas las carga el diablo.

"El Gobierno interviene el alquiler para acorralar a los propietarios". "La experiencia probada sobre este tipo de medidas es negativa. Con la inseguridad jurídica en aumento, los propietarios e inversores se ven desincentivados y tienden a retirar sus viviendas del mercado de alquiler. Por tanto, la oferta cae y, como consecuencia, se acaba generando un efecto rebote en los precios", dice El Mundo.

Pero lo más importante de la ley es que "serán las comunidades autónomas las encargadas de desarrollar estos preceptos y los ayuntamientos quienes deberán solicitar la declaración de áreas tensionadas en sus municipios", por lo que la ley es inútil, pues dependerá del color que gobierne en cada comunidad. De nada sirve hacer leyes cuya ejecución depende de las comunidades si no se consensúan con estas. Para este viaje no necesitábamos alforjas. "El difícil acceso a la vivienda es una realidad lo suficientemente grave como para abordarla con una promesa de incierta ejecución con la que, además, el Gobierno entrega a ERC y Bildu una bandera electoral". Bildu, que como dice Jorge Bustos, "tanto sabe de pisos. De pisos francos".

Y a Lucía Méndez le ha caído la del pulpo esta semana por opinar de lo que no sabe, de golf, concretamente. La han puesto a caldo en las redes y TVE no la ha defendido. Está muy dolida y lo expresa así. "A tiro de índice que golpea las teclas del ordenador o pasa la yema por el móvil de pantalla táctil, tenemos el poder de adquirir todos los conocimientos de la historia de la humanidad, podemos crear, pero también insultar, vilipendiar, humillar, ofender, degradar, despreciar, insultar, pisotear, abochornar, aplastar, machacar. El dedo de Dios da rienda suelta al odio como máxima expresión del placer de hacer daño al otro. Sobre la base de que nosotros, los que damos a la tecla, somos superiores y tenemos derecho a ofender". Venga, Lucía, sécate las lagrimitas, que tu también has ofendido y faltado desde tus columnas cuando te ha dado la gana. Sobre todo a Ayuso. Has metido la pata, punto, deja de hacerte la víctima y la próxima vez te informas antes de hablar.



El País

"El pacto para la ley de vivienda impone más límites al alquiler". "La nueva ley de vivienda tiene varios elementos que pueden quedar en el aire por salirse del radar del Estado. Las comunidades autónomas son las administraciones competentes en política de vivienda, y algunas de ellas —fundamentalmente, las gobernadas por el PP— ya han expresado su malestar con la norma incluso antes de que el Gobierno y sus aliados ERC y Bildu anunciaran este viernes haber alcanzado un consenso " .

Consenso con ERC y Bildu, sus socios de gobierno, vaya un logro. Con quien el Gobierno tenía que haber buscado el consenso es con el PP y con las comunidades autónomas. Una ley que es papel mojado, pura propaganda sanchista.

José García Montalvo sentencia en el periódico sanchista la nueva ley. "El error en el diagnóstico que fundamenta la limitación de los precios producirá efectos colaterales muy negativos". "Es necesario aumentar la oferta de vivienda en alquiler y cualquier medida que cree incertidumbre o sea perjudicial para la oferta lo que hace es agravar más el problema". "En lugar de favorecer a la gente con pocos recursos económicos multiplicará los "castings" inmobiliarios y expulsará del mercado del alquiler a las familias a las que se pretendía proteger, incrementando las colas de ciudadanos buscando vivienda de alquiler". Vamos, que estamos ante otro sí es sí. Con la cantidad de asesores que tiene el Gobierno, ¿no hay nadie ahí con un poco de sentido común?



ABC

"El Gobierno interviene el precio de los alquileres y altera el mercado inmobiliario". "Existen buenas razones para concluir que esta ley acabará por resultar inaplicable y que allí donde se ejecute generará efectos contrarios a los deseados. Lo que se ha intentado anunciar como un acuerdo histórico no deja de ser un trampantojo que deriva en las administraciones locales la posibilidad de activar, o no, una norma contraria a la evidencia empírica, al juicio experto y a los fundamentos más esenciales del Derecho", dice el editorial.

Girauta es escéptico con las encuestas. "Las elecciones en las que todos estamos pensando –salvo alcaldes, presidentes, consejeros y diputados autonómicos, más sus familias– son las generales. Ninguna encuesta al respecto tiene todavía fiabilidad". "La utilidad de las encuestas no es explicar por dónde van las intenciones de los votantes, sino influir en esas intenciones". Las encuestas todavía no nos dicen nada, ni nos lo dirán hasta que falte un mes para las generales. Las autonómicas y municipales solo pueden afectar a las importantes si hay un ganador muy claro capaz de sostener medio año una profecía autocumplida. Dudoso. No sabemos nada". Pero nada. Este empacho de encuestas empieza a pasar factura sobre su credibilidad.





La Razón

"Sánchez culmina la entente con ERC-Bildu antes del 28-M". Los candidatos del PSOE deben estar encantados. ¿Lo hará por jorobar? Según Marhuenda, "al presidente del Gobierno no le gusta que le recuerden que sus amigos políticos son los peores enemigos de España. Es un dato objetivo". ¿Pues entonces por qué alardea de ello? "El poderoso aparato mediático al servicio de La Moncloa insiste en que esas alianzas no les producirán ningún desgaste". No, a la gente le encanta que manden en España separatistas y filoetarras. "Los votantes socialistas deberían preguntarse qué bueno puede salir de la mano de los enemigos de España y del ordenamiento constitucional". Tampoco hay que menospreciar el borreguismo de los votantes socialistas ni su podemización.